S 6
С 38 л контейнер за отпадъци, странична четка и 670 мм работна ширина: S 6 е идеалната метачна машина за целогодишно приложение на по-големи и по-широки площи за пълна чистота до ръба.
Независимо дали е пролет, лято, есен или зима - новата метачна машина S 6 от Керхер е подходяща за целогодишно почистване около дома и градината. Тя е ефективна: Благодарение на мощната си ролкова четка, страничната четка и работната ширина от 670 мм, с лекота почиства площи до 2500 м² на час. Това е ергономично: дръжката може да бъде настроена на 2 позиции, без да се налага да се навеждате и може да бъде оптимално адаптирана към височината на съответния потребител. И е чисто: отпадъците отиват директно в 38-литровия контейнер, който изсипвате без да се докосвате до отпадъците. Друг акцент е допълнителното регулиране на височината на страничната четка за оптимални резултати при метене. S 6 може също така да бъде сгънатa изцяло и да се съхранява по начин, спестяващ място. Машината за почистване е готова за употреба за нула време благодарение на страничната четка, която може да се закрепи без инструменти.
Характеристики и предимства
Практична капачка за странична четка
Удобна подложка
Регулиране на височината на страничните четки
Контейнер за големи отпадъци
Лесно отстраняване на контейнера за отпадъци
Самостоятелно стоящ контейнер за отпадъци
Голяма ширина на метене
Метене до ръба
Дръжка с възможност за двустепенно регулиране
Практична дръжка за носене
Спецификации
Технически данни
|Ширина на работа със странична четка (мм)
|670
|Максимална ефективност за единица площ (м²/ч)
|2500
|Корпус/рамка
|Пластмаса/Пластмаса
|Контейнер за отпадъци (л)
|38
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|14,2
|Тегло, в готовност за работа (кг)
|14,2
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|17,05
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|926 x 795 x 1032
Обхват на доставката
- Странична четка: 1 бр.
Оборудване
- Ергономична ръкохватка
- Дръжка с възможност за двустепенно регулиране
- Позиция за съхранение
- Подложка за компактно прибиране
- Безстепенно регулируема странична четка
- Мотаж на четката без инструменти
- Самостоятелно стоящ контейнер за отпадъци
Видео
Сфера на приложение
- Площи около дома и градината
- Пътеки около къщата
- Пътеки
- Входове на дворове, алеи
- Мазе