Независимо дали е пролет, лято, есен или зима - новата метачна машина S 6 от Керхер е подходяща за целогодишно почистване около дома и градината. Тя е ефективна: Благодарение на мощната си ролкова четка, страничната четка и работната ширина от 670 мм, с лекота почиства площи до 2500 м² на час. Това е ергономично: дръжката може да бъде настроена на 2 позиции, без да се налага да се навеждате и може да бъде оптимално адаптирана към височината на съответния потребител. И е чисто: отпадъците отиват директно в 38-литровия контейнер, който изсипвате без да се докосвате до отпадъците. Друг акцент е допълнителното регулиране на височината на страничната четка за оптимални резултати при метене. S 6 може също така да бъде сгънатa изцяло и да се съхранява по начин, спестяващ място. Машината за почистване е готова за употреба за нула време благодарение на страничната четка, която може да се закрепи без инструменти.