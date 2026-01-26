Независимо дали е пролет, лято, есен или зима - новата метачна машина S 6 Twin от Керхер е подходяща за целогодишно почистване в дома и градината. Тя е ефективна: Благодарение на ролковата четка, 2-те странични четки и работна ширина от 860 мм, лесно почиства площи до 3000 м² на час. Това е ергономично: дръжката може да бъде настроена на 2 позиции, без да се налага да се навеждате и може да бъде оптимално адаптирана към височината на потребителя. И е чисто: отпадъците отиват директно в 38-литровия контейнер, който изсипвате без да се докосвате до отпадъците. Друг акцент е допълнителното регулиране на височината на страничната четка за оптимални резултати при метене. Почистващата машина може лесно да се събере, без да се навеждате - за пестящо място съхранение. Машината за почистване е готова за работа за нула време благодарение на страничната четка, която може да се сложи без инструменти.