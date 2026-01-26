S 6 Twin

Идеалена за целогодишно приложение на по-големи и по-широки площи и почиства старателно до ръба: S 6 Twin машина с 2 странични четки, 38 л контейнер за отпадъци и работна ширина 860 мм.

Независимо дали е пролет, лято, есен или зима - новата метачна машина S 6 Twin от Керхер е подходяща за целогодишно почистване в дома и градината. Тя е ефективна: Благодарение на ролковата четка, 2-те странични четки и работна ширина от 860 мм, лесно почиства площи до 3000 м² на час. Това е ергономично: дръжката може да бъде настроена на 2 позиции, без да се налага да се навеждате и може да бъде оптимално адаптирана към височината на потребителя. И е чисто: отпадъците отиват директно в 38-литровия контейнер, който изсипвате без да се докосвате до отпадъците. Друг акцент е допълнителното регулиране на височината на страничната четка за оптимални резултати при метене. Почистващата машина може лесно да се събере, без да се навеждате - за пестящо място съхранение. Машината за почистване е готова за работа за нула време благодарение на страничната четка, която може да се сложи без инструменти.

Характеристики и предимства
Ръчноводима метачна машина S 6 Twin: Практична капачка за странична четка
Практична капачка за странична четка
Странична четка с монтаж без инструмент за бързо поставяне.
Ръчноводима метачна машина S 6 Twin: Удобна подложка
Удобна подложка
Съберете метачната машина - за пестящо място съхранение.
Ръчноводима метачна машина S 6 Twin: Регулиране на височината на страничните четки
Регулиране на височината на страничните четки
Индивидуално регулируема за различни видове замърсявания.
Контейнер за големи отпадъци
  • Честото изсипване на контейнера за отпадъци не е необходимо.
Лесно отстраняване на контейнера за отпадъци
  • Просто изсипване на контейнера за отпадъци.
Самостоятелно стоящ контейнер за отпадъци
  • Изсипете контейнера за отпадъци без контакт с мръсотия.
Голяма ширина на метене
  • Висока производителност при почистване.
Метене до ръба
  • Почистване на ъгли, ръбове и пукнатини.
Дръжка с възможност за двустепенно регулиране
  • Благоприятно за гърба почистване благодарение на индивидуалната настройка на височината.
Практична дръжка за носене
  • Метачната машина може лесно да се пренася и съхранява благодарение на дръжката за носене.
Спецификации

Технически данни

Ширина на работа със странична четка (мм) 860
Максимална ефективност за единица площ (м²/ч) 3000
Корпус/рамка Пластмаса/Пластмаса
Контейнер за отпадъци (л) 38
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 14,8
Тегло, в готовност за работа (кг) 14,8
Тегло вкл. Опаковка (кг) 17,2
Размери (Д х Ш х В) (мм) 926 x 872 x 1032

Обхват на доставката

  • Странична четка: 2 бр.

Оборудване

  • Ергономична ръкохватка
  • Дръжка с възможност за двустепенно регулиране
  • Позиция за съхранение
  • Подложка за компактно прибиране
  • Безстепенно регулируема странична четка
  • Мотаж на четката без инструменти
  • Самостоятелно стоящ контейнер за отпадъци

Видео

Сфера на приложение
  • Площи около дома и градината
  • Пътеки около къщата
  • Пътеки
  • Входове на дворове, алеи
  • Мазе
Аксесоари