S 6 Twin
Идеалена за целогодишно приложение на по-големи и по-широки площи и почиства старателно до ръба: S 6 Twin машина с 2 странични четки, 38 л контейнер за отпадъци и работна ширина 860 мм.
Независимо дали е пролет, лято, есен или зима - новата метачна машина S 6 Twin от Керхер е подходяща за целогодишно почистване в дома и градината. Тя е ефективна: Благодарение на ролковата четка, 2-те странични четки и работна ширина от 860 мм, лесно почиства площи до 3000 м² на час. Това е ергономично: дръжката може да бъде настроена на 2 позиции, без да се налага да се навеждате и може да бъде оптимално адаптирана към височината на потребителя. И е чисто: отпадъците отиват директно в 38-литровия контейнер, който изсипвате без да се докосвате до отпадъците. Друг акцент е допълнителното регулиране на височината на страничната четка за оптимални резултати при метене. Почистващата машина може лесно да се събере, без да се навеждате - за пестящо място съхранение. Машината за почистване е готова за работа за нула време благодарение на страничната четка, която може да се сложи без инструменти.
Характеристики и предимства
Практична капачка за странична четкаСтранична четка с монтаж без инструмент за бързо поставяне.
Удобна подложкаСъберете метачната машина - за пестящо място съхранение.
Регулиране на височината на страничните четкиИндивидуално регулируема за различни видове замърсявания.
Контейнер за големи отпадъци
- Честото изсипване на контейнера за отпадъци не е необходимо.
Лесно отстраняване на контейнера за отпадъци
- Просто изсипване на контейнера за отпадъци.
Самостоятелно стоящ контейнер за отпадъци
- Изсипете контейнера за отпадъци без контакт с мръсотия.
Голяма ширина на метене
- Висока производителност при почистване.
Метене до ръба
- Почистване на ъгли, ръбове и пукнатини.
Дръжка с възможност за двустепенно регулиране
- Благоприятно за гърба почистване благодарение на индивидуалната настройка на височината.
Практична дръжка за носене
- Метачната машина може лесно да се пренася и съхранява благодарение на дръжката за носене.
Спецификации
Технически данни
|Ширина на работа със странична четка (мм)
|860
|Максимална ефективност за единица площ (м²/ч)
|3000
|Корпус/рамка
|Пластмаса/Пластмаса
|Контейнер за отпадъци (л)
|38
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|14,8
|Тегло, в готовност за работа (кг)
|14,8
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|17,2
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|926 x 872 x 1032
Обхват на доставката
- Странична четка: 2 бр.
Оборудване
- Ергономична ръкохватка
- Дръжка с възможност за двустепенно регулиране
- Позиция за съхранение
- Подложка за компактно прибиране
- Безстепенно регулируема странична четка
- Мотаж на четката без инструменти
- Самостоятелно стоящ контейнер за отпадъци
Видео
Сфера на приложение
- Площи около дома и градината
- Пътеки около къщата
- Пътеки
- Входове на дворове, алеи
- Мазе