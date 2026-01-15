Независимо дали става въпрос за цъфтящи дървета през пролетта, пясък през лятото, шума през есента или прахоляк през зимата: Ефективната и ергономична метачна машина S 4 Twin на Керхер гарантира ослепителни резултати около къщата и градината за рекордно време през цялата година. Със своята ролкова четка, 2 странични четки и работна ширина от 680 мм, безпроблемно почиства площи до 2400 м² на час. Машината транспортира отпадъците директно в 20-литровия контейнер за отпадъци. Дългият косъм на страничните четки осигуряват прецизно почистване до ръба. Регулируемата дръжка може да бъде оптимално адаптирана към височината на потребителя. Благодарение на байонетната връзка монтажните винтове вече не могат да се губят при регулиране на височината. Метачната машина може лесно да се събере, без да се навеждате - за пестящо място съхранение. Метачната машина е готова за употреба за нула време. Контейнерът за отпадъци може лесно да се отстрани и да се постави и изсипе, без никакъв контакт с мръсотия.