LBL 2 Battery
Мощния 18 V безкабелен уред за издухване на листа Керхер постига максимална скорост на въздуха от 210 km/h, и се отличава впечатляващо ергономично управление и добър баланс.
Ергономичния и добре балансиран 18 V безкабелен уред за издухване на листа постига максимална скорост на въздуха от 210 km/h. С плоска дюза за прецизно издухване на листа и други замърсявания. С интегриран скрапер за мокри и отъпкани листа.
Характеристики и предимства
Обдухваща тръбаМощно премахване на листа и свободни замърсявания около дома и в гаража.
Подвижна плоска дюзаЗа прецизно почистване. Листата могат да бъдат специално издухани в купчина и изхвърлени след това
Интегриран скреперС интегрирания скрепер може лесно и удобно да отстраните мокри и стъпкани листа
Ергономичен дизайн
- Перфектно балансиран за безпроблемно почистване
Байонетна връзка
- Обдухващата тръба може да бъде отстранена за по-лесно съхранение
18 V акумулаторна батерия от Battery Power платформата на Керхер
- Мощен, издръжлив и дълготраен благодарение на литиево-йонните батерии.
- Сменяемата акумулаторна батерия може да се използва с всеки друг 18 V акумулаторен уред от Battery Power платформата на Керхер.
- Real Time Technology с LCD дисплей на батерията: оставащо време за работа, оставащо време на зареждане и капацитет на батерията.
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Платформа на батерията
|18 V Платформа на батерията
|Скорост на въздуха (км/ч)
|макс. 210
|Въздушен поток (м³/ч)
|220
|Настройка на скоростта
|не
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
|Напрежение (В)
|18
|Производителност с едно зареждане на батерията (м²)
|макс. 400 (2,5 Ah) / макс. 800 (5,0 Ah)
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|макс. 22 (2,5 Ah) / макс. 44 (5,0 Ah)
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|2
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|3,053
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|975 x 170 x 305
Обхват на доставката
- Вариант: Батерията и зарядното не са включени
- Обдухваща тръба
- Плоска дюза с интегриран скрепер
Видео
Сфера на приложение
- Отстранява листа около къщата
- Премахва зелени отпадъци след изрязване на храсти и жив плет
- Пътеки около къщата
- Площи около дома и градината