LBL 2 Battery

Мощния 18 V безкабелен уред за издухване на листа Керхер постига максимална скорост на въздуха от 210 km/h, и се отличава впечатляващо ергономично управление и добър баланс.

Ергономичния и добре балансиран 18 V безкабелен уред за издухване на листа постига максимална скорост на въздуха от 210 km/h. С плоска дюза за прецизно издухване на листа и други замърсявания. С интегриран скрапер за мокри и отъпкани листа.

Характеристики и предимства
Уред за издухване на листа LBL 2 Battery: Обдухваща тръба
Обдухваща тръба
Мощно премахване на листа и свободни замърсявания около дома и в гаража.
Уред за издухване на листа LBL 2 Battery: Подвижна плоска дюза
Подвижна плоска дюза
За прецизно почистване. Листата могат да бъдат специално издухани в купчина и изхвърлени след това
Уред за издухване на листа LBL 2 Battery: Интегриран скрепер
Интегриран скрепер
С интегрирания скрепер може лесно и удобно да отстраните мокри и стъпкани листа
Ергономичен дизайн
  • Перфектно балансиран за безпроблемно почистване
Байонетна връзка
  • Обдухващата тръба може да бъде отстранена за по-лесно съхранение
18 V акумулаторна батерия от Battery Power платформата на Керхер
  • Мощен, издръжлив и дълготраен благодарение на литиево-йонните батерии.
  • Сменяемата акумулаторна батерия може да се използва с всеки друг 18 V акумулаторен уред от Battery Power платформата на Керхер.
  • Real Time Technology с LCD дисплей на батерията: оставащо време за работа, оставащо време на зареждане и капацитет на батерията.
Спецификации

Технически данни

Устройство, захранвано от батерии
Платформа на батерията 18 V Платформа на батерията
Скорост на въздуха (км/ч) макс. 210
Въздушен поток (м³/ч) 220
Настройка на скоростта не
Вид батерия Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
Напрежение (В) 18
Производителност с едно зареждане на батерията (м²) макс. 400 (2,5 Ah) / макс. 800 (5,0 Ah)
Време на работа с едно зареждане на батерията (мин) макс. 22 (2,5 Ah) / макс. 44 (5,0 Ah)
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 2
Тегло вкл. Опаковка (кг) 3,053
Размери (Д х Ш х В) (мм) 975 x 170 x 305

Обхват на доставката

  • Вариант: Батерията и зарядното не са включени
  • Обдухваща тръба
  • Плоска дюза с интегриран скрепер
Уред за издухване на листа LBL 2 Battery
Уред за издухване на листа LBL 2 Battery

Видео

Сфера на приложение
  • Отстранява листа около къщата
  • Премахва зелени отпадъци след изрязване на храсти и жив плет
  • Пътеки около къщата
  • Площи около дома и градината
Аксесоари
