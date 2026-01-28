Ергономичния и добре балансиран 18 V безкабелен уред за издухване на листа постига максимална скорост на въздуха от 210 km/h. С плоска дюза за прецизно издухване на листа и други замърсявания. С интегриран скрапер за мокри и отъпкани листа.