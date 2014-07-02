Комплект за почистване на улуци и тръби PC 20
Комплектът за почистване на улуци на покрива и тръби работи напълно самостоятелно – с високо налягане. Отточни канали, запушени тръби и улуци лесно могат да се почистят. Дължина на маркуча 20 метра.
Умното решение 2 в 1 за почистване на улуци и запушени тръби! Иновативният комплект за почистване на улуци на покрива и тръби на Kärcher работи напълно самостоятелно – с високо налягане. Той се придвижва самостоятелно върху шейна през улука, без да е необходимо потребителят постоянно да стои до него на стълбата. Комплектът за почистване на улуци на покрива и тръби е оборудван с две различни дюзи: дюза за почистване на тръби с четири насочени назад струи с високо налягане и една дюза за почистване на улуци за монтажа на маркуча към шейната. По всяко време безпроблемно е възможна бърза смяна между приложенията. Защита на маркуча от пречупване и месингов накрайник осигуряват дълга експлоатация. Дължината на маркуча е 20 m. Комплектът за почистване на улуци и тръби е подходящ за всички водоструйки от класовете K 2 - K 7.
Характеристики и предимства
Мощно почистване с високо налягане
- Ефективно и бързо решение на блокадите в тръбите
Четири насочени назад струи с високо налягане
- Оптимална подвижност в тръбата
Защита от пречупване
- Защита на маркуча от пречупване.
Месингов накрайник
- Дълъг срок на употреба.
Спецификации
Технически данни
|Дължина (м)
|20
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,26
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|2,541
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|250 x 340 x 100
За стари пистолети до година на производство 2010 (пистолет M, 96, 97) е необходим: адаптер M (2.643-950.0).
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
- Почистване на отточни канали
- Почистване на водосточни тръби
- Почистване на улуци