Водоструйка K 7 Comfort Premium Home с производителност 60 m²/h, мотор с водно охлаждане, маркуч PremiumFlex и макара за маркуч за силни замърсявания. Включва Home Kit.

Водоструйката K 7 Comfort Premium Home е идеална за премахване на силни замърсявания в дома и от автомобила. Моторът с водно охлаждане и дълъг експлоатационен живот е проектиран за чести почиствания и гарантира надеждна работа, а интегрираната макара с маркуч PremiumFlex осигурява удобство и отлична гъвкавост. Пистолетът G 180 Q COMFORT!Hold значително намалява усилието при задържане, което позволява работа без умора, а благодарение на системата Quick Connect маркучът за високо налягане може да се свърже бързо и лесно. Инновативният струйник 4-в-1 Multi Jet комбинира 4 различни вида струя, които се регулират удобно чрез завъртане на главата на струйника. Включва Home Kit с T 7 приспособление за почистване на повърхност и 1 литър препарат за камък и фасади. Освен това 2-в-1 системата за препарат осигурява допълнително удобство и перфектно нанасяне на почистващ препарат според задачата. Освен кабела, аксесоарите могат лесно да се съхраняват на уреда, а телескопичната дръжка и колелата с мека повърхност улесняват транспортирането. Подкрепа по време на работа осигурява приложението Kärcher Home & Garden с вграден консултант за приложения, съвети и трикове.

Характеристики и предимства
Умна концепция на уреда
  • Дизайнът на устройството има организирани входове и изходи за кабели и маркучи. Това осигурява свобода на движение и работно пространство и като цяло улеснява боравенето с кабелите и маркучите.
  • Правилното подравняване на устройствата с връзките за маркучите и кабелите към източника на захранване и вода прави почистването много по-удобно.
4-в-1 Multi Jet
  • Много възможности за почистване благодарение на 4 различни дюзи в един струйник.
  • Няма нужда да сменяте струйника за повече удобство. Просто завъртете главата на струйника, за да промените струята.
PremiumFlex маркуч за високо налягане
  • Гъвкавият маркуч гарантира максимална гъвкавост и следователно максимална свобода на движение
  • Навийте и развийте маркуча за високо налягане лесно, без да се образуват възли.
Макара за маркуч за удобно боравене
  • Маркучът с високо налягане е оптимално предпазен и прибран без да заема много място.
  • За комфортна работа: маркучът е готов за употреба по всяко време с едно просто навиване и развиване.
  • Нисък център на тежестта за по-стабилно позициониране, дори на наклонени повърхности.
Превъзходна мощност
  • Моторът с водно охлаждане впечатлява с дългия си живот и мощност.
Ергономично транспортиране
  • Телескопичната дръжка с заключващ механизъм позволява лесен, удобен и ергономичен транспорт.
  • Колелата с мека конструкция позволяват устройството да се придвижва лесно и без усилие.
  • Дръжката за носене позволява устройството да се вдига лесно и ергономично.
Приложение Home & Garden
  • Приложението Kärcher Home & Garden ще ви превърне в експерт в почистването.
  • Възползвайте се от целия опит на Kärcher, за да постигнете перфектни резултати в почистването.
  • Удобна цялостна услуга: цялата информация за устройството, неговото приложение и нашия портал за услуги.
Устойчиви характеристики
  • Изработена от 30% рециклирана пластмаса¹⁾.
  • До 80% по-малка консумация на вода в сравнение с обикновен градински маркуч.²⁾
  • Устойчива опаковка, изработена поне от 80% рециклирана хартия.
Спецификации

Технически данни

Напрежение (В) 220 / 230
Честота (Hz) 50
Налягане (бар/МПа) 20 - макс. 180 / 2 - макс. 18
Дебит (л/ч) макс. 600
Ефективност за единица площ (м²/ч) 60
Максимална температура на входящата вода (°C) макс. 60
Мощност на свързване (кВт) 3
Захранващ кабел (м) 5
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 18,832
Тегло вкл. Опаковка (кг) 28,2
Размери (Д х Ш х В) (мм) 465 x 354 x 750

¹⁾ Само продуктът, всички пластмасови части, с изключение на аксесоарите.

Обхват на доставката

  • Home Kit: T 7 приспособление за почистване на повърхности и 1 литър препарат за почистване на камък 3-в-1
  • Почистващи препарати: Универсален почистващ препарат RM 626, 1 л
  • Пистолет за високо налягане: G 180 Q COMFORT!Hold
  • 4-в-1 Multi Jet
  • Маркуч за високо налягане: 10 м, PremiumFlex
  • Адаптер куплунг за градински маркуч A3/4"

Оборудване

  • Задържане за намаляване на налягането върху спусъка на пистолета
  • Интегрирана макара за маркуч за високо налягане
  • Quick Connect от страната на уреда
  • Добавяне на почистващ препарат чрез: 2-в-1 система за препарат
  • Регулиране на препарата при работа с пеногенератор
  • Телескопична дръжка
  • Вградена дръжка за носене
  • Мотор с водно охлаждане
  • Материал на помпата: Алуминий
  • Интегриран воден филтър
  • Съхранение на аксесоарите върху уреда
  • 2 куки за кабел: с функция за бързо сваляне
  • Колела с мека повърхност
Водоструйка K 7 Comfort Premium Home

Видео

Сфера на приложение
  • Тераса
  • Огради
  • Каменни и оградни стени
  • Площи около дома и градината
  • Автомобили
  • Каравани
  • Велосипеди
  • Почистване на мотоциклети и мотопеди
  • Почистване на градински уреди и инструменти
  • Мебели за градина/тераса/балкон
Аксесоари
Почистващи препарати