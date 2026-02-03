Водоструйката K 7 Comfort Premium Home е идеална за премахване на силни замърсявания в дома и от автомобила. Моторът с водно охлаждане и дълъг експлоатационен живот е проектиран за чести почиствания и гарантира надеждна работа, а интегрираната макара с маркуч PremiumFlex осигурява удобство и отлична гъвкавост. Пистолетът G 180 Q COMFORT!Hold значително намалява усилието при задържане, което позволява работа без умора, а благодарение на системата Quick Connect маркучът за високо налягане може да се свърже бързо и лесно. Инновативният струйник 4-в-1 Multi Jet комбинира 4 различни вида струя, които се регулират удобно чрез завъртане на главата на струйника. Включва Home Kit с T 7 приспособление за почистване на повърхност и 1 литър препарат за камък и фасади. Освен това 2-в-1 системата за препарат осигурява допълнително удобство и перфектно нанасяне на почистващ препарат според задачата. Освен кабела, аксесоарите могат лесно да се съхраняват на уреда, а телескопичната дръжка и колелата с мека повърхност улесняват транспортирането. Подкрепа по време на работа осигурява приложението Kärcher Home & Garden с вграден консултант за приложения, съвети и трикове.