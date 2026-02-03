K 7 Comfort Premium Home
Водоструйка K 7 Comfort Premium Home с производителност 60 m²/h, мотор с водно охлаждане, маркуч PremiumFlex и макара за маркуч за силни замърсявания. Включва Home Kit.
Водоструйката K 7 Comfort Premium Home е идеална за премахване на силни замърсявания в дома и от автомобила. Моторът с водно охлаждане и дълъг експлоатационен живот е проектиран за чести почиствания и гарантира надеждна работа, а интегрираната макара с маркуч PremiumFlex осигурява удобство и отлична гъвкавост. Пистолетът G 180 Q COMFORT!Hold значително намалява усилието при задържане, което позволява работа без умора, а благодарение на системата Quick Connect маркучът за високо налягане може да се свърже бързо и лесно. Инновативният струйник 4-в-1 Multi Jet комбинира 4 различни вида струя, които се регулират удобно чрез завъртане на главата на струйника. Включва Home Kit с T 7 приспособление за почистване на повърхност и 1 литър препарат за камък и фасади. Освен това 2-в-1 системата за препарат осигурява допълнително удобство и перфектно нанасяне на почистващ препарат според задачата. Освен кабела, аксесоарите могат лесно да се съхраняват на уреда, а телескопичната дръжка и колелата с мека повърхност улесняват транспортирането. Подкрепа по време на работа осигурява приложението Kärcher Home & Garden с вграден консултант за приложения, съвети и трикове.
Характеристики и предимства
Умна концепция на уреда
- Дизайнът на устройството има организирани входове и изходи за кабели и маркучи. Това осигурява свобода на движение и работно пространство и като цяло улеснява боравенето с кабелите и маркучите.
- Правилното подравняване на устройствата с връзките за маркучите и кабелите към източника на захранване и вода прави почистването много по-удобно.
4-в-1 Multi Jet
- Много възможности за почистване благодарение на 4 различни дюзи в един струйник.
- Няма нужда да сменяте струйника за повече удобство. Просто завъртете главата на струйника, за да промените струята.
PremiumFlex маркуч за високо налягане
- Гъвкавият маркуч гарантира максимална гъвкавост и следователно максимална свобода на движение
- Навийте и развийте маркуча за високо налягане лесно, без да се образуват възли.
Макара за маркуч за удобно боравене
- Маркучът с високо налягане е оптимално предпазен и прибран без да заема много място.
- За комфортна работа: маркучът е готов за употреба по всяко време с едно просто навиване и развиване.
- Нисък център на тежестта за по-стабилно позициониране, дори на наклонени повърхности.
Превъзходна мощност
- Моторът с водно охлаждане впечатлява с дългия си живот и мощност.
Ергономично транспортиране
- Телескопичната дръжка с заключващ механизъм позволява лесен, удобен и ергономичен транспорт.
- Колелата с мека конструкция позволяват устройството да се придвижва лесно и без усилие.
- Дръжката за носене позволява устройството да се вдига лесно и ергономично.
Приложение Home & Garden
- Приложението Kärcher Home & Garden ще ви превърне в експерт в почистването.
- Възползвайте се от целия опит на Kärcher, за да постигнете перфектни резултати в почистването.
- Удобна цялостна услуга: цялата информация за устройството, неговото приложение и нашия портал за услуги.
Устойчиви характеристики
- Изработена от 30% рециклирана пластмаса¹⁾.
- До 80% по-малка консумация на вода в сравнение с обикновен градински маркуч.²⁾
- Устойчива опаковка, изработена поне от 80% рециклирана хартия.
Спецификации
Технически данни
|Напрежение (В)
|220 / 230
|Честота (Hz)
|50
|Налягане (бар/МПа)
|20 - макс. 180 / 2 - макс. 18
|Дебит (л/ч)
|макс. 600
|Ефективност за единица площ (м²/ч)
|60
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|макс. 60
|Мощност на свързване (кВт)
|3
|Захранващ кабел (м)
|5
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|18,832
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|28,2
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|465 x 354 x 750
¹⁾ Само продуктът, всички пластмасови части, с изключение на аксесоарите.
Обхват на доставката
- Home Kit: T 7 приспособление за почистване на повърхности и 1 литър препарат за почистване на камък 3-в-1
- Почистващи препарати: Универсален почистващ препарат RM 626, 1 л
- Пистолет за високо налягане: G 180 Q COMFORT!Hold
- 4-в-1 Multi Jet
- Маркуч за високо налягане: 10 м, PremiumFlex
- Адаптер куплунг за градински маркуч A3/4"
Оборудване
- Задържане за намаляване на налягането върху спусъка на пистолета
- Интегрирана макара за маркуч за високо налягане
- Quick Connect от страната на уреда
- Добавяне на почистващ препарат чрез: 2-в-1 система за препарат
- Регулиране на препарата при работа с пеногенератор
- Телескопична дръжка
- Вградена дръжка за носене
- Мотор с водно охлаждане
- Материал на помпата: Алуминий
- Интегриран воден филтър
- Съхранение на аксесоарите върху уреда
- 2 куки за кабел: с функция за бързо сваляне
- Колела с мека повърхност
Видео
Сфера на приложение
- Тераса
- Огради
- Каменни и оградни стени
- Площи около дома и градината
- Автомобили
- Каравани
- Велосипеди
- Почистване на мотоциклети и мотопеди
- Почистване на градински уреди и инструменти
- Мебели за градина/тераса/балкон