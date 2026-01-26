K 2 Classic
Изключително компактна, лесна за транспортиране и съхранение: Водоструйката K 2 Classic е идеална за по-леки замърсявания в дома.
Компактен дизайн и (почистваща) мощност: K 2 Classic е лесен за боравене, преносим и гъвкав, но предлага пълната мощност водоструйка. Устройството може да се съхранява удобно почти навсякъде по всяко време, за да спести място, а маркучът за високо налягане може да се съхранява без усилие на предния капак. Снабден с пистолет с Quick Connect, 3-метров маркуч за високо налягане, единичен струйник, ротационна дюза и воден филтър, K 2 Compact е идеален за употреба при леки замърсявания върху градински мебели, градински инструменти, велосипеди и другаде в дома . Производителността за единица площ е 20 m²/h.
Характеристики и предимства
Съхранение на маркуча на предния капакМаркуча може удобно да се окачи на предния капак
Ляга добре в ръкатаЛесна за пренасяне. Когато не ви е нужна дръжката за транспорт, може да я приберете.
Лесно свързванеМаркучът за високо налягане лесно и бързо се включва към машината и пистолета.
Интегрирани места за аксесоари върху корпуса на машината
- Струйниците са винаги готови за употреба и след като работата е свършена, всичко може да се съхранява на устройството, за да спести място.
Спецификации
Технически данни
|Вид на тока (В/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Налягане (бар/МПа)
|макс. 110 / макс. 11
|Дебит (л/ч)
|макс. 360
|Ефективност за единица площ (м²/ч)
|20
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|макс. 40
|Мощност на свързване (кВт)
|1,4
|Захранващ кабел (м)
|5
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|3,365
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|4,6
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|178 x 219 x 415
Обхват на доставката
- Пистолет за високо налягане: G 120 Q
- Единична струйна тръба
- Ротационна дюза
- Маркуч за високо налягане: 3 м
- Адаптер куплунг за градински маркуч A3/4"
Оборудване
- Quick Connect от страната на уреда
- Интегриран воден филтър
Сфера на приложение
- Велосипеди
- Почистване на градински уреди и инструменти
- Мебели за градина/тераса/балкон
- Площи около дома и градината
- Почистване на малки автомобили