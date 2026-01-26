K 2 Classic

Изключително компактна, лесна за транспортиране и съхранение: Водоструйката K 2 Classic е идеална за по-леки замърсявания в дома.

Компактен дизайн и (почистваща) мощност: K 2 Classic е лесен за боравене, преносим и гъвкав, но предлага пълната мощност водоструйка. Устройството може да се съхранява удобно почти навсякъде по всяко време, за да спести място, а маркучът за високо налягане може да се съхранява без усилие на предния капак. Снабден с пистолет с Quick Connect, 3-метров маркуч за високо налягане, единичен струйник, ротационна дюза и воден филтър, K 2 Compact е идеален за употреба при леки замърсявания върху градински мебели, градински инструменти, велосипеди и другаде в дома . Производителността за единица площ е 20 m²/h.

Характеристики и предимства
Водоструйка K 2 Classic: Съхранение на маркуча на предния капак
Съхранение на маркуча на предния капак
Маркуча може удобно да се окачи на предния капак
Водоструйка K 2 Classic: Ляга добре в ръката
Ляга добре в ръката
Лесна за пренасяне. Когато не ви е нужна дръжката за транспорт, може да я приберете.
Водоструйка K 2 Classic: Лесно свързване
Лесно свързване
Маркучът за високо налягане лесно и бързо се включва към машината и пистолета.
Интегрирани места за аксесоари върху корпуса на машината
  • Струйниците са винаги готови за употреба и след като работата е свършена, всичко може да се съхранява на устройството, за да спести място.
Спецификации

Технически данни

Вид на тока (В/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Налягане (бар/МПа) макс. 110 / макс. 11
Дебит (л/ч) макс. 360
Ефективност за единица площ (м²/ч) 20
Максимална температура на входящата вода (°C) макс. 40
Мощност на свързване (кВт) 1,4
Захранващ кабел (м) 5
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 3,365
Тегло вкл. Опаковка (кг) 4,6
Размери (Д х Ш х В) (мм) 178 x 219 x 415

Обхват на доставката

  • Пистолет за високо налягане: G 120 Q
  • Единична струйна тръба
  • Ротационна дюза
  • Маркуч за високо налягане: 3 м
  • Адаптер куплунг за градински маркуч A3/4"

Оборудване

  • Quick Connect от страната на уреда
  • Интегриран воден филтър
Водоструйка K 2 Classic
Водоструйка K 2 Classic
Сфера на приложение
  • Велосипеди
  • Почистване на градински уреди и инструменти
  • Мебели за градина/тераса/балкон
  • Площи около дома и градината
  • Почистване на малки автомобили
Аксесоари
Почистващи препарати