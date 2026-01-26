Компактен дизайн и (почистваща) мощност: K 2 Classic е лесен за боравене, преносим и гъвкав, но предлага пълната мощност водоструйка. Устройството може да се съхранява удобно почти навсякъде по всяко време, за да спести място, а маркучът за високо налягане може да се съхранява без усилие на предния капак. Снабден с пистолет с Quick Connect, 3-метров маркуч за високо налягане, единичен струйник, ротационна дюза и воден филтър, K 2 Compact е идеален за употреба при леки замърсявания върху градински мебели, градински инструменти, велосипеди и другаде в дома . Производителността за единица площ е 20 m²/h.