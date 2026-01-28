K 2 OPP
Водоструйката K 2 Universal Edition надежно премахва леки замърсявания около дома.
Независимо дали става въпрос за покрити с мъх стъпала, захабени от времето стени или мръсни градински инструменти, водоструйката K 2 Universal Edition, заедно със своята ротационна дюза, ще ви помогне да почистите за секунди. Компактната водоструйка е идеалния помощник за почистване на леки замърсявания около дома. С помощта на ротационната дюза може да почистите дори и упорити замърсявания. Благодарение на ниското си тегло и интегрираната дръжка за носене можете лесно да преместите K 2 Universal Edition там където имате нужда от нея. Системата за бързо свързване Quick Connect ви осигурява допълнително удобство за по-бързо свързване/разкачане на три метровия маркуч за високо налягане. Всички аксесоари в комплекта може лесно да бъдат съхранени върху корпуса на уреда. Дори захранващия кабел може да бъде удобно прибран в интегрирания джоб, с което се спестява допълнително пространство при съхранение.
Характеристики и предимства
Интегрирано място за съхранение на кабелаЗахранващия кабел може лесно и удобно да бъде прибран
Комфортно съхранение на аксесоаритеМаркуча и пистолета за високо налягане може лесно да бъдат поставени върху корпуса на уреда.
Quick Connect връзкаМаркуча за високо налягане може бързо и лесно да бъде свързан или разкачен от уреда и пистолета за високо налягане.
Лека и компактна
- Уреда може лесно да бъде носен и транспортиран.
Спецификации
Технически данни
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Налягане (бар/МПа)
|110 / 11
|Дебит (л/ч)
|макс. 360
|Ефективност за единица площ (м²/ч)
|20
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|макс. 40
|Мощност на свързване (кВт)
|1,4
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|3,77
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|4,541
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|182 x 280 x 390
Обхват на доставката
- Пистолет за високо налягане: G 120 Q
- Ротационна дюза
- Маркуч за високо налягане: 3 м
- Адаптер куплунг за градински маркуч A3/4"
Оборудване
- Интегриран воден филтър
Видео
Сфера на приложение
- Почистване на градински уреди и инструменти
- Мебели за градина/тераса/балкон