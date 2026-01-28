Независимо дали става въпрос за покрити с мъх стъпала, захабени от времето стени или мръсни градински инструменти, водоструйката K 2 Universal Edition, заедно със своята ротационна дюза, ще ви помогне да почистите за секунди. Компактната водоструйка е идеалния помощник за почистване на леки замърсявания около дома. С помощта на ротационната дюза може да почистите дори и упорити замърсявания. Благодарение на ниското си тегло и интегрираната дръжка за носене можете лесно да преместите K 2 Universal Edition там където имате нужда от нея. Системата за бързо свързване Quick Connect ви осигурява допълнително удобство за по-бързо свързване/разкачане на три метровия маркуч за високо налягане. Всички аксесоари в комплекта може лесно да бъдат съхранени върху корпуса на уреда. Дори захранващия кабел може да бъде удобно прибран в интегрирания джоб, с което се спестява допълнително пространство при съхранение.