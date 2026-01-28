K 2 OPP

Водоструйката K 2 Universal Edition надежно премахва леки замърсявания около дома.

Независимо дали става въпрос за покрити с мъх стъпала, захабени от времето стени или мръсни градински инструменти, водоструйката K 2 Universal Edition, заедно със своята ротационна дюза, ще ви помогне да почистите за секунди. Компактната водоструйка е идеалния помощник за почистване на леки замърсявания около дома. С помощта на ротационната дюза може да почистите дори и упорити замърсявания. Благодарение на ниското си тегло и интегрираната дръжка за носене можете лесно да преместите K 2 Universal Edition там където имате нужда от нея. Системата за бързо свързване Quick Connect ви осигурява допълнително удобство за по-бързо свързване/разкачане на три метровия маркуч за високо налягане. Всички аксесоари в комплекта може лесно да бъдат съхранени върху корпуса на уреда. Дори захранващия кабел може да бъде удобно прибран в интегрирания джоб, с което се спестява допълнително пространство при съхранение.

Характеристики и предимства
Водоструйка K 2 OPP: Интегрирано място за съхранение на кабела
Интегрирано място за съхранение на кабела
Захранващия кабел може лесно и удобно да бъде прибран
Водоструйка K 2 OPP: Комфортно съхранение на аксесоарите
Комфортно съхранение на аксесоарите
Маркуча и пистолета за високо налягане може лесно да бъдат поставени върху корпуса на уреда.
Водоструйка K 2 OPP: Quick Connect връзка
Quick Connect връзка
Маркуча за високо налягане може бързо и лесно да бъде свързан или разкачен от уреда и пистолета за високо налягане.
Лека и компактна
  • Уреда може лесно да бъде носен и транспортиран.
Спецификации

Технически данни

Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Налягане (бар/МПа) 110 / 11
Дебит (л/ч) макс. 360
Ефективност за единица площ (м²/ч) 20
Максимална температура на входящата вода (°C) макс. 40
Мощност на свързване (кВт) 1,4
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 3,77
Тегло вкл. Опаковка (кг) 4,541
Размери (Д х Ш х В) (мм) 182 x 280 x 390

Обхват на доставката

  • Пистолет за високо налягане: G 120 Q
  • Ротационна дюза
  • Маркуч за високо налягане: 3 м
  • Адаптер куплунг за градински маркуч A3/4"

Оборудване

  • Интегриран воден филтър
Водоструйка K 2 OPP
Видео

Сфера на приложение
  • Почистване на градински уреди и инструменти
  • Мебели за градина/тераса/балкон
Аксесоари
Почистващи препарати