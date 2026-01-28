Акумулаторната водоструйка K 2 Battery осигурява винаги отлични резултати, без необходимост от електрическо захранване, при почистване на малки автомобили и лодки, градински мебели, кофи за боклук и малки задачи за почистване около дома. Може да избирате между стандартен режим на почистване, почистване с ротационна струя и почистване с препарат, за да постигнете изключителни резултати с използването на точното налягане. По време на работа аналоговия дисплей разположен върху пистолета ви показва винаги избрания от вас режим, а контрола на налягането става чрез струйника. Всмукателен маркуч може да бъде свързан за използване на вода от алтернативни водоизточници. Уреда е съвместим с 36 V/5.0 Ah литиево йонна акумулаторна батерия от батерийната платформа на Керхер Battery Power. Акумулаторна батерия и зарядно устройство не са включени в комплекта.