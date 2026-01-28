K 2 Battery

Мощната акумулаторна водоструйка K 2 Battery е идеалното решение за множество различни задачи, без необходимост от електрическо захранване. 36 V сменяема акумулаторна батерия и зарядно устройство са опционални аксесоари.

Акумулаторната водоструйка K 2 Battery осигурява винаги отлични резултати, без необходимост от електрическо захранване, при почистване на малки автомобили и лодки, градински мебели, кофи за боклук и малки задачи за почистване около дома. Може да избирате между стандартен режим на почистване, почистване с ротационна струя и почистване с препарат, за да постигнете изключителни резултати с използването на точното налягане. По време на работа аналоговия дисплей разположен върху пистолета ви показва винаги избрания от вас режим, а контрола на налягането става чрез струйника. Всмукателен маркуч може да бъде свързан за използване на вода от алтернативни водоизточници. Уреда е съвместим с 36 V/5.0 Ah литиево йонна акумулаторна батерия от батерийната платформа на Керхер Battery Power. Акумулаторна батерия и зарядно устройство не са включени в комплекта.

Характеристики и предимства
Акумулаторна водоструйка K 2 Battery: 36 V Kärcher Battery Power сменяема батерия
Real Time Technology с LCD дисплей на батерията: оставащо време за работа, оставащо време на зареждане и капацитет на батерията. Съвместима батерия с всички 36 V уреди от Battery Power платформата на Керхер. Мощна и дълготрайна благодарение на литиево-йонните клетки.
Акумулаторна водоструйка K 2 Battery: Пистолет за високо налягане с дисплей показващ налягането
Разнообразние от струйници с 3 различни нива на налягане за оптимални резултати при почистване на различни повърхности. Дисплеят на пистолета за високо налягане прави лесен контрола на налягането.
Акумулаторна водоструйка K 2 Battery: Засмукване на вода
Съвместима с маркуч за засмукване Керхер, за работа без да е необходимо свързване с водопреносната мрежа. Маркуч за засмукване може да бъде закупен отделно.
Употреба на почистващ препарат
  • Маркуч за засмукване на почистващ препарат.
  • Почистващите препарати на Керхер повишават ефективността и удължават ефекта от почистването.
Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
  • Маркуча, струйниците и пистолета за високо налягане могат да бъдат съхранени прилежно и компактно.
Quick Connect връзка
  • Маркучът за високо налягане лесно и бързо се включва към машината и пистолета.
Спецификации

Технически данни

Устройство, захранвано от батерии
Платформа на батерията 36 V Платформа на батерията
Налягане (бар) макс. 110
Диапазон на налягането Високо налягане
Дебит (л/ч) 340
Максимална температура на входящата вода (°C) макс. 40
Време на работа с едно зареждане на батерията (мин) 14
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 4,5
Тегло вкл. Опаковка (кг) 7,648
Размери (Д х Ш х В) (мм) 245 x 303 x 629

Обхват на доставката

  • Вариант: Батерията и зарядното не са включени
  • Пистолет за високо налягане: G 120 Q, Boost
  • Единична струйна тръба
  • Ротационна дюза
  • Маркуч за високо налягане: 4 м
  • Адаптер куплунг за градински маркуч A3/4"

Оборудване

  • Quick Connect от страната на уреда
  • Добавяне на почистващ препарат чрез: Смукателен маркуч
  • Интегриран воден филтър
Акумулаторна водоструйка K 2 Battery
Видео

Сфера на приложение
  • Мебели за градина/тераса/балкон
  • Почистване на градински уреди и инструменти
  • Тераса
  • Почистване на малки автомобили
  • Почистване на мотоциклети и мотопеди
  • Велосипеди
  • Лодки
  • Кофи за смет
  • Градински играчки
