K 2 Battery
Мощната акумулаторна водоструйка K 2 Battery е идеалното решение за множество различни задачи, без необходимост от електрическо захранване. 36 V сменяема акумулаторна батерия и зарядно устройство са опционални аксесоари.
Акумулаторната водоструйка K 2 Battery осигурява винаги отлични резултати, без необходимост от електрическо захранване, при почистване на малки автомобили и лодки, градински мебели, кофи за боклук и малки задачи за почистване около дома. Може да избирате между стандартен режим на почистване, почистване с ротационна струя и почистване с препарат, за да постигнете изключителни резултати с използването на точното налягане. По време на работа аналоговия дисплей разположен върху пистолета ви показва винаги избрания от вас режим, а контрола на налягането става чрез струйника. Всмукателен маркуч може да бъде свързан за използване на вода от алтернативни водоизточници. Уреда е съвместим с 36 V/5.0 Ah литиево йонна акумулаторна батерия от батерийната платформа на Керхер Battery Power. Акумулаторна батерия и зарядно устройство не са включени в комплекта.
Характеристики и предимства
36 V Kärcher Battery Power сменяема батерияReal Time Technology с LCD дисплей на батерията: оставащо време за работа, оставащо време на зареждане и капацитет на батерията. Съвместима батерия с всички 36 V уреди от Battery Power платформата на Керхер. Мощна и дълготрайна благодарение на литиево-йонните клетки.
Пистолет за високо налягане с дисплей показващ наляганетоРазнообразние от струйници с 3 различни нива на налягане за оптимални резултати при почистване на различни повърхности. Дисплеят на пистолета за високо налягане прави лесен контрола на налягането.
Засмукване на водаСъвместима с маркуч за засмукване Керхер, за работа без да е необходимо свързване с водопреносната мрежа. Маркуч за засмукване може да бъде закупен отделно.
Употреба на почистващ препарат
- Маркуч за засмукване на почистващ препарат.
- Почистващите препарати на Керхер повишават ефективността и удължават ефекта от почистването.
Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
- Маркуча, струйниците и пистолета за високо налягане могат да бъдат съхранени прилежно и компактно.
Quick Connect връзка
- Маркучът за високо налягане лесно и бързо се включва към машината и пистолета.
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Платформа на батерията
|36 V Платформа на батерията
|Налягане (бар)
|макс. 110
|Диапазон на налягането
|Високо налягане
|Дебит (л/ч)
|340
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|макс. 40
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|14
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|4,5
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|7,648
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|245 x 303 x 629
Обхват на доставката
- Вариант: Батерията и зарядното не са включени
- Пистолет за високо налягане: G 120 Q, Boost
- Единична струйна тръба
- Ротационна дюза
- Маркуч за високо налягане: 4 м
- Адаптер куплунг за градински маркуч A3/4"
Оборудване
- Quick Connect от страната на уреда
- Добавяне на почистващ препарат чрез: Смукателен маркуч
- Интегриран воден филтър
Видео
Сфера на приложение
- Мебели за градина/тераса/балкон
- Почистване на градински уреди и инструменти
- Тераса
- Почистване на малки автомобили
- Почистване на мотоциклети и мотопеди
- Велосипеди
- Лодки
- Кофи за смет
- Градински играчки