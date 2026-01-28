K 5 WCM
Производителност, която убеждава: Водоструйката K 5 WCM с водно охлаждане и мощен двигател е идеална за справяне с мръсотия по пътеки, тераси и превозни средства.
Производителност, която впечатлява: K 5 WCM със своя мощен, дълготраен и водно охлаждан мотор премахва мръсотията за миг. Пътеки, тераси и превозни средства могат да бъдат почистени мигновено. Налягането може да се регулира удобно на струйника Vario Power просто чрез завъртане – за особено ефективно и нежно почистване. Други превъзходни характеристики включват ротационна дюза и воден филтър, който надеждно защитава помпата от частици мръсотия.
Характеристики и предимства
Интегриран маркуч за засмукване на препарат
- Удобна и лесна употреба на почистващите препарати.
- Препаратите Kärcher (предлагат се като опция) не само предпазват и се грижат за почистваната повърхност, но дават по-ефективни и дълготрайни резултати.
Чисто и подредено
- Маркучът, струйникът, пистолетът и кабелът могат да се съхраняват директно на устройството.
PremiumFlex маркуч за високо налягане
- Гъвкавият маркуч гарантира максимална гъвкавост и следователно максимална свобода на движение
- Навийте и развийте маркуча за високо налягане лесно, без да се образуват възли.
Quick Connect връзка
- Маркучът за високо налягане може бързо и удобно да се свърже с един клик към уреда и пистолета и съответно да се извади. Това пести време и разходи.
Спецификации
Технически данни
|Напрежение (В)
|230
|Честота (Hz)
|50
|Налягане (бар/МПа)
|20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
|Дебит (л/ч)
|макс. 500
|Ефективност за единица площ (м²/ч)
|40
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|макс. 40
|Мощност на свързване (кВт)
|2,1
|Захранващ кабел (м)
|5
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|12,456
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|15,92
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|369 x 329 x 901
Обхват на доставката
- Пистолет за високо налягане: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Ротационна дюза
- Маркуч за високо налягане: 8 м
- Адаптер куплунг за градински маркуч A3/4"
Оборудване
- Добавяне на почистващ препарат чрез: Смукателен маркуч
- Мотор с водно охлаждане
- Материал на помпата: Алуминий
- Интегриран воден филтър
- Засмукване на вода
Видео
Сфера на приложение
- Каменни и оградни стени
- Външни стълби
- Площи около дома и градината
- Мебели за градина/тераса/балкон
- Почистване на градински уреди и инструменти
- Почистване на автомобили среден клас и джипове
- Почистване на мотоциклети и мотопеди
- Велосипеди