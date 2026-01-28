K 5 WCM

Производителност, която убеждава: Водоструйката K 5 WCM с водно охлаждане и мощен двигател е идеална за справяне с мръсотия по пътеки, тераси и превозни средства.

Производителност, която впечатлява: K 5 WCM със своя мощен, дълготраен и водно охлаждан мотор премахва мръсотията за миг. Пътеки, тераси и превозни средства могат да бъдат почистени мигновено. Налягането може да се регулира удобно на струйника Vario Power просто чрез завъртане – за особено ефективно и нежно почистване. Други превъзходни характеристики включват ротационна дюза и воден филтър, който надеждно защитава помпата от частици мръсотия.

Характеристики и предимства
Интегриран маркуч за засмукване на препарат
  • Удобна и лесна употреба на почистващите препарати.
  • Препаратите Kärcher (предлагат се като опция) не само предпазват и се грижат за почистваната повърхност, но дават по-ефективни и дълготрайни резултати.
Чисто и подредено
  • Маркучът, струйникът, пистолетът и кабелът могат да се съхраняват директно на устройството.
PremiumFlex маркуч за високо налягане
  • Гъвкавият маркуч гарантира максимална гъвкавост и следователно максимална свобода на движение
  • Навийте и развийте маркуча за високо налягане лесно, без да се образуват възли.
Quick Connect връзка
  • Маркучът за високо налягане може бързо и удобно да се свърже с един клик към уреда и пистолета и съответно да се извади. Това пести време и разходи.
Спецификации

Технически данни

Напрежение (В) 230
Честота (Hz) 50
Налягане (бар/МПа) 20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
Дебит (л/ч) макс. 500
Ефективност за единица площ (м²/ч) 40
Максимална температура на входящата вода (°C) макс. 40
Мощност на свързване (кВт) 2,1
Захранващ кабел (м) 5
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 12,456
Тегло вкл. Опаковка (кг) 15,92
Размери (Д х Ш х В) (мм) 369 x 329 x 901

Обхват на доставката

  • Пистолет за високо налягане: G 180 Q
  • Vario Power Jet
  • Ротационна дюза
  • Маркуч за високо налягане: 8 м
  • Адаптер куплунг за градински маркуч A3/4"

Оборудване

  • Добавяне на почистващ препарат чрез: Смукателен маркуч
  • Мотор с водно охлаждане
  • Материал на помпата: Алуминий
  • Интегриран воден филтър
  • Засмукване на вода
Водоструйка K 5 WCM

Видео

Сфера на приложение
  • Каменни и оградни стени
  • Външни стълби
  • Площи около дома и градината
  • Мебели за градина/тераса/балкон
  • Почистване на градински уреди и инструменти
  • Почистване на автомобили среден клас и джипове
  • Почистване на мотоциклети и мотопеди
  • Велосипеди
Аксесоари
Почистващи препарати