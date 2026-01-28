Производителност, която впечатлява: K 5 WCM със своя мощен, дълготраен и водно охлаждан мотор премахва мръсотията за миг. Пътеки, тераси и превозни средства могат да бъдат почистени мигновено. Налягането може да се регулира удобно на струйника Vario Power просто чрез завъртане – за особено ефективно и нежно почистване. Други превъзходни характеристики включват ротационна дюза и воден филтър, който надеждно защитава помпата от частици мръсотия.