K 5 Comfort Premium
Водоструйката K 5 Comfort Premium с производителност 40 m²/h, мотор с водно охлаждане, маркуч PremiumFlex и макара за маркуч премахва умерени замърсявания.
Водоструйката K 5 Comfort Premium е подходяща за премахване на умерени замърсявания в дома и от автомобила. Със здрав мотор с водно охлаждане устройството осигурява постоянно висока почистваща мощност. Интегрираната макара с гъвкав маркуч PremiumFlex дава удобство при работа и осигурява максимална свобода на движение. Пистолетът G 180 Q COMFORT!Hold значително намалява усилието при задържане, като позволява работа без умора. Практичната система Quick Connect позволява бързо свързване и разкачане на маркуча за високо налягане. Универсалният струйник 4-в-1 Multi Jet лесно превключва между 4 вида струя чрез завъртане на главата на струйника и се адаптира към различни почиствания. Освен това 2-в-1 системата за препарат осигурява удобно и перфектно нанасяне на почистващ препарат според задачата. Кабелите и аксесоарите могат лесно да се съхраняват компактно на уреда. За оптимална подкрепа приложението Kärcher Home & Garden предлага интегриран консултант и полезни съвети и трикове.
Характеристики и предимства
4-в-1 Multi Jet
- Много възможности за почистване благодарение на 4 различни дюзи в един струйник.
- Няма нужда да сменяте струйника за повече удобство. Просто завъртете главата на струйника, за да промените струята.
PremiumFlex маркуч за високо налягане
- Гъвкавият маркуч гарантира максимална гъвкавост и следователно максимална свобода на движение
- Навийте и развийте маркуча за високо налягане лесно, без да се образуват възли.
Макара за маркуч за удобно боравене
- Маркучът с високо налягане е оптимално предпазен и прибран без да заема много място.
- За комфортна работа: маркучът е готов за употреба по всяко време с едно просто навиване и развиване.
- Нисък център на тежестта за по-стабилно позициониране, дори на наклонени повърхности.
Превъзходна мощност
- Моторът с водно охлаждане впечатлява с дългия си живот и мощност.
Ергономично транспортиране
- Телескопичната дръжка с заключващ механизъм позволява лесен, удобен и ергономичен транспорт.
- Колелата с мека конструкция позволяват устройството да се придвижва лесно и без усилие.
- Дръжката за носене позволява устройството да се вдига лесно и ергономично.
Приложение Home & Garden
- Приложението Kärcher Home & Garden ще ви превърне в експерт в почистването.
- Възползвайте се от целия опит на Kärcher, за да постигнете перфектни резултати в почистването.
- Удобна цялостна услуга: цялата информация за устройството, неговото приложение и нашия портал за услуги.
Устойчиви характеристики
- Дизайн с 25% рециклиран пластмас¹⁾.
- До 80% по-малка консумация на вода в сравнение с обикновен градински маркуч.²⁾
- Опаковка, изработена от най-малко 80% рециклирана хартия.
Спецификации
Технически данни
|Напрежение (В)
|230
|Честота (Hz)
|50
|Налягане (бар/МПа)
|20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
|Дебит (л/ч)
|макс. 500
|Ефективност за единица площ (м²/ч)
|40
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|макс. 40
|Мощност на свързване (кВт)
|2,1
|Захранващ кабел (м)
|5
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|13,313
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|18,8
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Само продуктът, всички пластмасови части, с изключение на аксесоарите. / ²⁾ Вътрешни тестови условия: дебитът на водоструйката е 40% от този на градински маркуч, като същевременно времето за почистване се намалява наполовина. Дебитът, както и реалните икономии на вода и време, зависят от класа на уреда, степента на замърсяване и местоположението.
Обхват на доставката
- Почистващи препарати: Универсален почистващ препарат RM 626, 1 л
- Пистолет за високо налягане: G 180 Q COMFORT!Hold
- 4-в-1 Multi Jet
- Маркуч за високо налягане: 10 м, PremiumFlex
- Адаптер куплунг за градински маркуч A3/4"
Оборудване
- Задържане за намаляване на налягането върху спусъка на пистолета
- Интегрирана макара за маркуч за високо налягане
- Quick Connect от страната на уреда
- Добавяне на почистващ препарат чрез: 2-в-1 система за препарат
- Регулиране на препарата при работа с пеногенератор
- Телескопична дръжка
- Мотор с водно охлаждане
- Материал на помпата: Алуминий
- Интегриран воден филтър
- Засмукване на вода
- Съхранение на аксесоарите върху уреда
- 2 куки за кабел: с функция за бързо сваляне
- Колела с мека повърхност
Видео
Сфера на приложение
- Велосипеди
- Почистване на градински уреди и инструменти
- Мебели за градина/тераса/балкон
- Площи около дома и градината
- Почистване на мотоциклети и мотопеди
- Почистване на малки автомобили
- Външни стълби
- Почистване на автомобили среден клас и джипове
- Каменни и оградни стени
- Фасада