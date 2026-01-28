K 5 Comfort Premium

Водоструйката K 5 Comfort Premium с производителност 40 m²/h, мотор с водно охлаждане, маркуч PremiumFlex и макара за маркуч премахва умерени замърсявания.

Водоструйката K 5 Comfort Premium е подходяща за премахване на умерени замърсявания в дома и от автомобила. Със здрав мотор с водно охлаждане устройството осигурява постоянно висока почистваща мощност. Интегрираната макара с гъвкав маркуч PremiumFlex дава удобство при работа и осигурява максимална свобода на движение. Пистолетът G 180 Q COMFORT!Hold значително намалява усилието при задържане, като позволява работа без умора. Практичната система Quick Connect позволява бързо свързване и разкачане на маркуча за високо налягане. Универсалният струйник 4-в-1 Multi Jet лесно превключва между 4 вида струя чрез завъртане на главата на струйника и се адаптира към различни почиствания. Освен това 2-в-1 системата за препарат осигурява удобно и перфектно нанасяне на почистващ препарат според задачата. Кабелите и аксесоарите могат лесно да се съхраняват компактно на уреда. За оптимална подкрепа приложението Kärcher Home & Garden предлага интегриран консултант и полезни съвети и трикове.

Характеристики и предимства
4-в-1 Multi Jet
  • Много възможности за почистване благодарение на 4 различни дюзи в един струйник.
  • Няма нужда да сменяте струйника за повече удобство. Просто завъртете главата на струйника, за да промените струята.
PremiumFlex маркуч за високо налягане
  • Гъвкавият маркуч гарантира максимална гъвкавост и следователно максимална свобода на движение
  • Навийте и развийте маркуча за високо налягане лесно, без да се образуват възли.
Макара за маркуч за удобно боравене
  • Маркучът с високо налягане е оптимално предпазен и прибран без да заема много място.
  • За комфортна работа: маркучът е готов за употреба по всяко време с едно просто навиване и развиване.
  • Нисък център на тежестта за по-стабилно позициониране, дори на наклонени повърхности.
Превъзходна мощност
  • Моторът с водно охлаждане впечатлява с дългия си живот и мощност.
Ергономично транспортиране
  • Телескопичната дръжка с заключващ механизъм позволява лесен, удобен и ергономичен транспорт.
  • Колелата с мека конструкция позволяват устройството да се придвижва лесно и без усилие.
  • Дръжката за носене позволява устройството да се вдига лесно и ергономично.
Приложение Home & Garden
  • Приложението Kärcher Home & Garden ще ви превърне в експерт в почистването.
  • Възползвайте се от целия опит на Kärcher, за да постигнете перфектни резултати в почистването.
  • Удобна цялостна услуга: цялата информация за устройството, неговото приложение и нашия портал за услуги.
Устойчиви характеристики
  • Дизайн с 25% рециклиран пластмас¹⁾.
  • До 80% по-малка консумация на вода в сравнение с обикновен градински маркуч.²⁾
  • Опаковка, изработена от най-малко 80% рециклирана хартия.
Спецификации

Технически данни

Напрежение (В) 230
Честота (Hz) 50
Налягане (бар/МПа) 20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
Дебит (л/ч) макс. 500
Ефективност за единица площ (м²/ч) 40
Максимална температура на входящата вода (°C) макс. 40
Мощност на свързване (кВт) 2,1
Захранващ кабел (м) 5
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 13,313
Тегло вкл. Опаковка (кг) 18,8
Размери (Д х Ш х В) (мм) 417 x 346 x 668

¹⁾ Само продуктът, всички пластмасови части, с изключение на аксесоарите. / ²⁾ Вътрешни тестови условия: дебитът на водоструйката е 40% от този на градински маркуч, като същевременно времето за почистване се намалява наполовина. Дебитът, както и реалните икономии на вода и време, зависят от класа на уреда, степента на замърсяване и местоположението.

Обхват на доставката

  • Почистващи препарати: Универсален почистващ препарат RM 626, 1 л
  • Пистолет за високо налягане: G 180 Q COMFORT!Hold
  • 4-в-1 Multi Jet
  • Маркуч за високо налягане: 10 м, PremiumFlex
  • Адаптер куплунг за градински маркуч A3/4"

Оборудване

  • Задържане за намаляване на налягането върху спусъка на пистолета
  • Интегрирана макара за маркуч за високо налягане
  • Quick Connect от страната на уреда
  • Добавяне на почистващ препарат чрез: 2-в-1 система за препарат
  • Регулиране на препарата при работа с пеногенератор
  • Телескопична дръжка
  • Мотор с водно охлаждане
  • Материал на помпата: Алуминий
  • Интегриран воден филтър
  • Засмукване на вода
  • Съхранение на аксесоарите върху уреда
  • 2 куки за кабел: с функция за бързо сваляне
  • Колела с мека повърхност
Водоструйка K 5 Comfort Premium
Водоструйка K 5 Comfort Premium

Видео

Сфера на приложение
  • Велосипеди
  • Почистване на градински уреди и инструменти
  • Мебели за градина/тераса/балкон
  • Площи около дома и градината
  • Почистване на мотоциклети и мотопеди
  • Почистване на малки автомобили
  • Външни стълби
  • Почистване на автомобили среден клас и джипове
  • Каменни и оградни стени
  • Фасада
