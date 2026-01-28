Водоструйката K 5 Comfort Premium е подходяща за премахване на умерени замърсявания в дома и от автомобила. Със здрав мотор с водно охлаждане устройството осигурява постоянно висока почистваща мощност. Интегрираната макара с гъвкав маркуч PremiumFlex дава удобство при работа и осигурява максимална свобода на движение. Пистолетът G 180 Q COMFORT!Hold значително намалява усилието при задържане, като позволява работа без умора. Практичната система Quick Connect позволява бързо свързване и разкачане на маркуча за високо налягане. Универсалният струйник 4-в-1 Multi Jet лесно превключва между 4 вида струя чрез завъртане на главата на струйника и се адаптира към различни почиствания. Освен това 2-в-1 системата за препарат осигурява удобно и перфектно нанасяне на почистващ препарат според задачата. Кабелите и аксесоарите могат лесно да се съхраняват компактно на уреда. За оптимална подкрепа приложението Kärcher Home & Garden предлага интегриран консултант и полезни съвети и трикове.