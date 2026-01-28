С водоструйка K 5 Power Control Flex всяка повърхност може да се почиства при правилното налягане. Консултантът, интегриран в приложението Kärcher Home & Garden, помага на потребителя да намери правилното налягане, като предоставя практически съвети за всяка ситуация и задача за почистване – за перфектни резултати. За максимален контрол, нивото на налягане може лесно да се регулира чрез завъртане на струйника или да се провери на спусъка на пистолета G 160 Q Power Control. Водоструйката също така впечатлява със системата за препарати Kärcher Plug 'n' Clean за безпроблемна смяна на почистващия препарат, маркуча за високо налягане PremiumFlex за допълнително удобство, висококачествена алуминиева телескопична дръжка за лесно транспортиране, системата Quick Connect за пестене на време и усилия при монтирането на маркуча за високо налягане навътре и навън от устройството и спусъка на пистолета, както и позицията за паркиране, за да осигурите лесно достъпни аксесоари по всяко време.