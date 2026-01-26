Това устройство може да се побере навсякъде: независимо дали в багажника на колата или в шкаф, водоструйката K 4 Classic може да бъде прибрана без усилие навсякъде и лесно транспортирана благодарение на компактните си размери. Въпреки това все още предлага пълната производителност на водоструйка. Плюс това, регулируемата на височина алуминиева телескопична дръжка гарантира, че височината на теглене е винаги удобна. Другите детайли на оборудването включват пистолет Quick Connect, 6-метров маркуч за високо налягане, струйник Vario Power (VPS), ротационна дюза и филтър за вода. Нещо повече, K 4 Classic, с производителност на площ от 30 m²/h, е идеално подходящ за редовно почистване на умерени нива на замърсяване (малки коли, градински огради, велосипеди и др.).