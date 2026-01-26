K 4 Classic
Лесен за транспортиране и бърз за прибиране: водоструйката K 4 Classic, вкл. телескопична дръжка, е подходяща за редовна употреба при умерено замърсяване.
Това устройство може да се побере навсякъде: независимо дали в багажника на колата или в шкаф, водоструйката K 4 Classic може да бъде прибрана без усилие навсякъде и лесно транспортирана благодарение на компактните си размери. Въпреки това все още предлага пълната производителност на водоструйка. Плюс това, регулируемата на височина алуминиева телескопична дръжка гарантира, че височината на теглене е винаги удобна. Другите детайли на оборудването включват пистолет Quick Connect, 6-метров маркуч за високо налягане, струйник Vario Power (VPS), ротационна дюза и филтър за вода. Нещо повече, K 4 Classic, с производителност на площ от 30 m²/h, е идеално подходящ за редовно почистване на умерени нива на замърсяване (малки коли, градински огради, велосипеди и др.).
Характеристики и предимства
Съхранение на маркуча на предния капакМаркуча може удобно да се окачи на предния капак
Телескопична дръжкаТелескопичната алуминиева дръжка може да се ползва за транспортиране, след което удобно се прибира.
Употреба на почистващ препаратМаркуч за засмукване на почистващ препарат. Почистващите препарати на Керхер повишават ефективността и удължават ефекта от почистването.
Интегрирани места за аксесоари върху корпуса на машината
- Удобно спестяващо място прибиране на аксесоари.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Налягане (бар)
|20 - макс. 130
|Дебит (л/ч)
|420
|Ефективност за единица площ (м²/ч)
|30
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|макс. 40
|Мощност на свързване (Вт)
|1800
|Захранващ кабел (м)
|5
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|4,574
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|6,5
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|264 x 256 x 450
Обхват на доставката
- Пистолет за високо налягане: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Ротационна дюза
- Маркуч за високо налягане: 6 м
- Адаптер куплунг за градински маркуч A3/4"
Оборудване
- Quick Connect от страната на уреда
- Добавяне на почистващ препарат чрез: Смукателен маркуч
- Телескопична дръжка
- Интегриран воден филтър
Сфера на приложение
- Велосипеди
- Почистване на градински уреди и инструменти
- Мебели за градина/тераса/балкон
- Площи около дома и градината
- Почистване на мотоциклети и мотопеди
- Почистване на малки автомобили