K 3 Power Control Car
K 3 Power Control водоструйка с пистолет G 120 Q Power Control. С консултант чрез мобилно приложение, който предоставя практически съвети за още по-ефективни резултати. Вкл. комплект за кола
Благодарение на приложението Home & Garden, което може да поддържа водоструйката K 3 Power Control, Kärcher прави възможни още по-добри резултати при почистване – и превръща потребителя в експерт по почистването. Приложението също предлага цялостна услуга, включваща информация за устройството, приложението и портала за обслужване на Kärcher. Подходящото ниво на налягане за приложението може да се настрои на струйника и да се провери на дисплея на пистолета G 120 Q Power Control – за идеално налягане върху всяка повърхност. Препаратът може да се нанася бързо, лесно и удобно от вградения резервоар за препарат. K 3 Power Control впечатлява и с телескопична дръжка за удобно транспортиране и съхранение, стойка за по-голяма стабилност, държачи за принадлежности, пистолет за високо налягане и кабел, както и системата Kärcher Quick Connect. Стойката може да се използва като дръжка за носене, което ви позволява лесно да съхранявате и зареждате устройството. Комплектът за почистване на кола включва четка за измиване за премахване на сивия слой и пеногенератор, който осигурява добре прилепваща пяна и максимална сила на разтваряне на мръсотията, както и 500 ml шампоан за кола.
Характеристики и предимства
Приложение Home & GardenПриложението Kärcher Home & Garden ще ви превърне в експерт в почистването. Възползвайте се от целия опит на Kärcher, за да постигнете перфектни резултати в почистването. Удобна цялостна услуга: цялата информация за устройството, неговото приложение и нашия портал за услуги.
Пистолет с пусков механизъм Power Control с Quick Connect и струйникОптималната настройка за всяка повърхност. 3 степени на налягане и една степен на почистващ агент. Full Control: дисплеят показва направените настройки Адаптер за лесно свързване на маркуч с високо налягане и аксесоари.
Регулируема във височина телескопична дръжкаЗа удобна работна височина. Компактно прибрана за съхранение.
Решение за чист резервоар
- Чисто и удобно - резервоарът за препарат може да бъде свален и напълнен.
- Практичният резервоар за препарат улеснява използването на почистващи препарати.
- Почистващите препарати на Керхер повишават ефективността и защитават повърхността.
Спецификации
Технически данни
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Налягане (бар/МПа)
|20 - макс. 120 / 2 - макс. 12
|Дебит (л/ч)
|макс. 380
|Ефективност за единица площ (м²/ч)
|25
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|макс. 40
|Мощност на свързване (кВт)
|1,6
|Захранващ кабел (м)
|5
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|4,395
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|7,383
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|297 x 280 x 677
Обхват на доставката
- Car Kit: Четка за миене, дюза за пяна, шампоан за кола, 0,5 л
- Пистолет за високо налягане: G 120 Q Power Control
- Vario Power Jet
- Ротационна дюза
- Маркуч за високо налягане: 7 м
- Адаптер куплунг за градински маркуч A3/4"
Оборудване
- Quick Connect от страната на уреда
- Добавяне на почистващ препарат чрез: Резервоар
- Свалящ се резервоар за почистващи препарати
- Интегриран воден филтър
Сфера на приложение
- Велосипеди
- Почистване на градински уреди и инструменти
- Мебели за градина/тераса/балкон
- Площи около дома и градината
- Почистване на мотоциклети и мотопеди