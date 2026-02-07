Благодарение на приложението Home & Garden, което може да поддържа водоструйката K 3 Power Control, Kärcher прави възможни още по-добри резултати при почистване – и превръща потребителя в експерт по почистването. Приложението също предлага цялостна услуга, включваща информация за устройството, приложението и портала за обслужване на Kärcher. Подходящото ниво на налягане за приложението може да се настрои на струйника и да се провери на дисплея на пистолета G 120 Q Power Control – за идеално налягане върху всяка повърхност. Препаратът може да се нанася бързо, лесно и удобно от вградения резервоар за препарат. K 3 Power Control впечатлява и с телескопична дръжка за удобно транспортиране и съхранение, стойка за по-голяма стабилност, държачи за принадлежности, пистолет за високо налягане и кабел, както и системата Kärcher Quick Connect. Стойката може да се използва като дръжка за носене, което ви позволява лесно да съхранявате и зареждате устройството. Комплектът за почистване на кола включва четка за измиване за премахване на сивия слой и пеногенератор, който осигурява добре прилепваща пяна и максимална сила на разтваряне на мръсотията, както и 500 ml шампоан за кола.