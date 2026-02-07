K 3 Power Control Car

K 3 Power Control водоструйка с пистолет G 120 Q Power Control. С консултант чрез мобилно приложение, който предоставя практически съвети за още по-ефективни резултати. Вкл. комплект за кола

Благодарение на приложението Home & Garden, което може да поддържа водоструйката K 3 Power Control, Kärcher прави възможни още по-добри резултати при почистване – и превръща потребителя в експерт по почистването. Приложението също предлага цялостна услуга, включваща информация за устройството, приложението и портала за обслужване на Kärcher. Подходящото ниво на налягане за приложението може да се настрои на струйника и да се провери на дисплея на пистолета G 120 Q Power Control – за идеално налягане върху всяка повърхност. Препаратът може да се нанася бързо, лесно и удобно от вградения резервоар за препарат. K 3 Power Control впечатлява и с телескопична дръжка за удобно транспортиране и съхранение, стойка за по-голяма стабилност, държачи за принадлежности, пистолет за високо налягане и кабел, както и системата Kärcher Quick Connect. Стойката може да се използва като дръжка за носене, което ви позволява лесно да съхранявате и зареждате устройството. Комплектът за почистване на кола включва четка за измиване за премахване на сивия слой и пеногенератор, който осигурява добре прилепваща пяна и максимална сила на разтваряне на мръсотията, както и 500 ml шампоан за кола.

Характеристики и предимства
Водоструйка K 3 Power Control Car: Приложение Home & Garden
Приложение Home & Garden
Приложението Kärcher Home & Garden ще ви превърне в експерт в почистването. Възползвайте се от целия опит на Kärcher, за да постигнете перфектни резултати в почистването. Удобна цялостна услуга: цялата информация за устройството, неговото приложение и нашия портал за услуги.
Водоструйка K 3 Power Control Car: Пистолет с пусков механизъм Power Control с Quick Connect и струйник
Пистолет с пусков механизъм Power Control с Quick Connect и струйник
Оптималната настройка за всяка повърхност. 3 степени на налягане и една степен на почистващ агент. Full Control: дисплеят показва направените настройки Адаптер за лесно свързване на маркуч с високо налягане и аксесоари.
Водоструйка K 3 Power Control Car: Регулируема във височина телескопична дръжка
Регулируема във височина телескопична дръжка
За удобна работна височина. Компактно прибрана за съхранение.
Решение за чист резервоар
  • Чисто и удобно - резервоарът за препарат може да бъде свален и напълнен.
  • Практичният резервоар за препарат улеснява използването на почистващи препарати.
  • Почистващите препарати на Керхер повишават ефективността и защитават повърхността.
Спецификации

Технически данни

Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Налягане (бар/МПа) 20 - макс. 120 / 2 - макс. 12
Дебит (л/ч) макс. 380
Ефективност за единица площ (м²/ч) 25
Максимална температура на входящата вода (°C) макс. 40
Мощност на свързване (кВт) 1,6
Захранващ кабел (м) 5
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 4,395
Тегло вкл. Опаковка (кг) 7,383
Размери (Д х Ш х В) (мм) 297 x 280 x 677

Обхват на доставката

  • Car Kit: Четка за миене, дюза за пяна, шампоан за кола, 0,5 л
  • Пистолет за високо налягане: G 120 Q Power Control
  • Vario Power Jet
  • Ротационна дюза
  • Маркуч за високо налягане: 7 м
  • Адаптер куплунг за градински маркуч A3/4"

Оборудване

  • Quick Connect от страната на уреда
  • Добавяне на почистващ препарат чрез: Резервоар
  • Свалящ се резервоар за почистващи препарати
  • Интегриран воден филтър
Водоструйка K 3 Power Control Car
Водоструйка K 3 Power Control Car
Водоструйка K 3 Power Control Car
Водоструйка K 3 Power Control Car
Сфера на приложение
  • Велосипеди
  • Почистване на градински уреди и инструменти
  • Мебели за градина/тераса/балкон
  • Площи около дома и градината
  • Почистване на мотоциклети и мотопеди
Аксесоари
Почистващи препарати