K 7 Comfort Premium Connect

Водоструйката K 7 Comfort Premium Connect за дома и автомобила предлага производителност 60 m²/h, мотор с водно охлаждане, маркуч PremiumFlex и макара за маркуч.

С устойчив мотор с водно охлаждане водоструйката K 7 Comfort Premium Connect осигурява постоянна мощност за чести почиствания, а интегрираната макара с маркуч PremiumFlex дава гъвкавост. Пистолетът G 180 Q Comfort Connect разполага с LCD дисплей с 3 нива на налягане, включително eco!Mode и 2 нива за препарат. За работа без умора функцията COMFORT!Hold значително намалява усилието при задържане, а регулирането на нивото на пистолета прави работата по-комфортна. Практичната система Quick Connect позволява бързо и лесно свързване на маркуча за високо налягане, а универсалният струйник 4-в-1 Multi Jet комбинира 4 вида струя, които се избират удобно чрез завъртане на главата на струйника. Практичната 2-в-1 система за препарат осигурява оптимално нанасяне на почистващ препарат според областта на употреба. Благодарение на Bluetooth връзката с приложението Kärcher Home & Garden налягането може да се регулира удобно чрез смартфон. Приложението предлага полезни насоки за работа и практични съвети.

Характеристики и предимства
4-в-1 Multi Jet
  • Много възможности за почистване благодарение на 4 различни дюзи в един струйник.
  • Няма нужда да сменяте струйника за повече удобство. Просто завъртете главата на струйника, за да промените струята.
PremiumFlex маркуч за високо налягане
  • Гъвкавият маркуч гарантира максимална гъвкавост и следователно максимална свобода на движение
  • Навийте и развийте маркуча за високо налягане лесно, без да се образуват възли.
Макара за маркуч за удобно боравене
  • Маркучът с високо налягане е оптимално предпазен и прибран без да заема много място.
  • За комфортна работа: маркучът е готов за употреба по всяко време с едно просто навиване и развиване.
  • Нисък център на тежестта за по-стабилно позициониране, дори на наклонени повърхности.
Превъзходна мощност
  • Моторът с водно охлаждане впечатлява с дългия си живот и мощност.
Ергономично транспортиране
  • Телескопичната дръжка с заключващ механизъм позволява лесен, удобен и ергономичен транспорт.
  • Колелата с мека конструкция позволяват устройството да се придвижва лесно и без усилие.
  • Дръжката за носене позволява устройството да се вдига лесно и ергономично.
Приложение Home & Garden
  • Приложението Kärcher Home & Garden ще ви превърне в експерт в почистването.
  • Възползвайте се от целия опит на Kärcher, за да постигнете перфектни резултати в почистването.
  • Удобна цялостна услуга: цялата информация за устройството, неговото приложение и нашия портал за услуги.
Устойчиви характеристики
  • Изработена от 30% рециклирана пластмаса¹⁾.
  • До 80% по-малка консумация на вода в сравнение с обикновен градински маркуч.²⁾
  • Устойчива опаковка, изработена поне от 80% рециклирана хартия.
Спецификации

Технически данни

Напрежение (В) 220 / 230
Честота (Hz) 50
Налягане (бар/МПа) 20 - макс. 180 / 2 - макс. 18
Дебит (л/ч) макс. 600
Ефективност за единица площ (м²/ч) 60
Максимална температура на входящата вода (°C) макс. 60
Мощност на свързване (кВт) 3
Захранващ кабел (м) 5
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 18,986
Тегло вкл. Опаковка (кг) 25,55
Размери (Д х Ш х В) (мм) 465 x 354 x 750

¹⁾ Само продуктът, всички пластмасови части, с изключение на аксесоарите. / ²⁾ Вътрешни тестови условия: дебитът на водоструйката е 40% от този на градински маркуч, като същевременно времето за почистване се намалява наполовина. Дебитът, както и реалните икономии на вода и време, зависят от класа на уреда, степента на замърсяване и местоположението. / ³⁾ В режим/ниво eco!Mode, потреблението на вода се намалява с 30%, а енергията – с 35% спрямо най-високото ниво (3-то ниво).

Обхват на доставката

  • Почистващи препарати: Универсален почистващ препарат RM 626, 1 л
  • Пистолет за високо налягане: G 180 Q Connect
  • 4-в-1 Multi Jet
  • Маркуч за високо налягане: 10 м, PremiumFlex
  • Адаптер куплунг за градински маркуч A3/4"

Оборудване

  • Задържане за намаляване на налягането върху спусъка на пистолета
  • Интегрирана макара за маркуч за високо налягане
  • Quick Connect от страната на уреда
  • Добавяне на почистващ препарат чрез: 2-в-1 система за препарат
  • Регулиране на препарата при работа с пеногенератор
  • Телескопична дръжка
  • Вградена дръжка за носене
  • Мотор с водно охлаждане
  • Материал на помпата: Алуминий
  • Интегриран воден филтър
  • Съхранение на аксесоарите върху уреда
  • 2 куки за кабел: с функция за бързо сваляне
  • Колела с мека повърхност
  • Свързване чрез Bluetooth
  • Управление чрез Аpp (приложение за телефон)
  • интелигентни услуги/функции в приложението
Водоструйка K 7 Comfort Premium Connect
Водоструйка K 7 Comfort Premium Connect
Водоструйка K 7 Comfort Premium Connect

Видео

Сфера на приложение
  • Тераса
  • Огради
  • Каменни и оградни стени
  • Площи около дома и градината
  • Автомобили
  • Каравани
  • Велосипеди
  • Почистване на мотоциклети и мотопеди
  • Почистване на градински уреди и инструменти
  • Мебели за градина/тераса/балкон
Аксесоари
Почистващи препарати