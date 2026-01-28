K 7 Comfort Premium Connect
Водоструйката K 7 Comfort Premium Connect за дома и автомобила предлага производителност 60 m²/h, мотор с водно охлаждане, маркуч PremiumFlex и макара за маркуч.
С устойчив мотор с водно охлаждане водоструйката K 7 Comfort Premium Connect осигурява постоянна мощност за чести почиствания, а интегрираната макара с маркуч PremiumFlex дава гъвкавост. Пистолетът G 180 Q Comfort Connect разполага с LCD дисплей с 3 нива на налягане, включително eco!Mode и 2 нива за препарат. За работа без умора функцията COMFORT!Hold значително намалява усилието при задържане, а регулирането на нивото на пистолета прави работата по-комфортна. Практичната система Quick Connect позволява бързо и лесно свързване на маркуча за високо налягане, а универсалният струйник 4-в-1 Multi Jet комбинира 4 вида струя, които се избират удобно чрез завъртане на главата на струйника. Практичната 2-в-1 система за препарат осигурява оптимално нанасяне на почистващ препарат според областта на употреба. Благодарение на Bluetooth връзката с приложението Kärcher Home & Garden налягането може да се регулира удобно чрез смартфон. Приложението предлага полезни насоки за работа и практични съвети.
Характеристики и предимства
4-в-1 Multi Jet
- Много възможности за почистване благодарение на 4 различни дюзи в един струйник.
- Няма нужда да сменяте струйника за повече удобство. Просто завъртете главата на струйника, за да промените струята.
PremiumFlex маркуч за високо налягане
- Гъвкавият маркуч гарантира максимална гъвкавост и следователно максимална свобода на движение
- Навийте и развийте маркуча за високо налягане лесно, без да се образуват възли.
Макара за маркуч за удобно боравене
- Маркучът с високо налягане е оптимално предпазен и прибран без да заема много място.
- За комфортна работа: маркучът е готов за употреба по всяко време с едно просто навиване и развиване.
- Нисък център на тежестта за по-стабилно позициониране, дори на наклонени повърхности.
Превъзходна мощност
- Моторът с водно охлаждане впечатлява с дългия си живот и мощност.
Ергономично транспортиране
- Телескопичната дръжка с заключващ механизъм позволява лесен, удобен и ергономичен транспорт.
- Колелата с мека конструкция позволяват устройството да се придвижва лесно и без усилие.
- Дръжката за носене позволява устройството да се вдига лесно и ергономично.
Приложение Home & Garden
- Приложението Kärcher Home & Garden ще ви превърне в експерт в почистването.
- Възползвайте се от целия опит на Kärcher, за да постигнете перфектни резултати в почистването.
- Удобна цялостна услуга: цялата информация за устройството, неговото приложение и нашия портал за услуги.
Устойчиви характеристики
- Изработена от 30% рециклирана пластмаса¹⁾.
- До 80% по-малка консумация на вода в сравнение с обикновен градински маркуч.²⁾
- Устойчива опаковка, изработена поне от 80% рециклирана хартия.
Спецификации
Технически данни
|Напрежение (В)
|220 / 230
|Честота (Hz)
|50
|Налягане (бар/МПа)
|20 - макс. 180 / 2 - макс. 18
|Дебит (л/ч)
|макс. 600
|Ефективност за единица площ (м²/ч)
|60
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|макс. 60
|Мощност на свързване (кВт)
|3
|Захранващ кабел (м)
|5
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|18,986
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|25,55
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|465 x 354 x 750
¹⁾ Само продуктът, всички пластмасови части, с изключение на аксесоарите. / ²⁾ Вътрешни тестови условия: дебитът на водоструйката е 40% от този на градински маркуч, като същевременно времето за почистване се намалява наполовина. Дебитът, както и реалните икономии на вода и време, зависят от класа на уреда, степента на замърсяване и местоположението. / ³⁾ В режим/ниво eco!Mode, потреблението на вода се намалява с 30%, а енергията – с 35% спрямо най-високото ниво (3-то ниво).
Обхват на доставката
- Почистващи препарати: Универсален почистващ препарат RM 626, 1 л
- Пистолет за високо налягане: G 180 Q Connect
- 4-в-1 Multi Jet
- Маркуч за високо налягане: 10 м, PremiumFlex
- Адаптер куплунг за градински маркуч A3/4"
Оборудване
- Задържане за намаляване на налягането върху спусъка на пистолета
- Интегрирана макара за маркуч за високо налягане
- Quick Connect от страната на уреда
- Добавяне на почистващ препарат чрез: 2-в-1 система за препарат
- Регулиране на препарата при работа с пеногенератор
- Телескопична дръжка
- Вградена дръжка за носене
- Мотор с водно охлаждане
- Материал на помпата: Алуминий
- Интегриран воден филтър
- Съхранение на аксесоарите върху уреда
- 2 куки за кабел: с функция за бързо сваляне
- Колела с мека повърхност
- Свързване чрез Bluetooth
- Управление чрез Аpp (приложение за телефон)
- интелигентни услуги/функции в приложението
Видео
Сфера на приложение
- Тераса
- Огради
- Каменни и оградни стени
- Площи около дома и градината
- Автомобили
- Каравани
- Велосипеди
- Почистване на мотоциклети и мотопеди
- Почистване на градински уреди и инструменти
- Мебели за градина/тераса/балкон