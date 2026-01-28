С устойчив мотор с водно охлаждане водоструйката K 7 Comfort Premium Connect осигурява постоянна мощност за чести почиствания, а интегрираната макара с маркуч PremiumFlex дава гъвкавост. Пистолетът G 180 Q Comfort Connect разполага с LCD дисплей с 3 нива на налягане, включително eco!Mode и 2 нива за препарат. За работа без умора функцията COMFORT!Hold значително намалява усилието при задържане, а регулирането на нивото на пистолета прави работата по-комфортна. Практичната система Quick Connect позволява бързо и лесно свързване на маркуча за високо налягане, а универсалният струйник 4-в-1 Multi Jet комбинира 4 вида струя, които се избират удобно чрез завъртане на главата на струйника. Практичната 2-в-1 система за препарат осигурява оптимално нанасяне на почистващ препарат според областта на употреба. Благодарение на Bluetooth връзката с приложението Kärcher Home & Garden налягането може да се регулира удобно чрез смартфон. Приложението предлага полезни насоки за работа и практични съвети.