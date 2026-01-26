K 2 Battery Set
Акумулаторната водоструйка K 2 Battery с включена 36 V/5.2 Ah литиево йонна сменяема батерия и зарядно устройство е изключително удобна за работа на места където няма електрическо захранване. Идеална за всякакво приложение навсякъде в дома.
Без връзка с електрическата мрежа? Няма проблем за акумулаторната водоструйка K 2 Battery. Благодарение на 36 V/5.2 Ah сменяемата литиево йонна акумулаторна батерия от 36 V Керхер Battery Power платформа може лесно и удобно да почистите малки коли, мотоциклети, велосипеди, лодки, както и да изпълните малки почистващи задачи навсякъде около дома, дори и без постоянна връзка с електричество. Kонтрола на налягането става чрез струйника. За да може да изсмуква вода от алтернативен източник на вода, уреда трябва да се свърже със смукателен маркуч на Керхер. Благодарение на технологията Реално време LCD дисплеят показва капацитет на батерията, оставащо работно време и оставащо време за пълно зареждане. В комплекта включени акумулаторна батерия и зарядно устройство. Батерията е съвместима с всички уреди от 36 V Battery Power платформа на Керхер.
Характеристики и предимства
36 V Kärcher Battery Power сменяема батерияReal Time Technology с LCD дисплей на батерията: оставащо време за работа, оставащо време на зареждане и капацитет на батерията. Съвместима батерия с всички 36 V уреди от Battery Power платформата на Керхер. Мощна и дълготрайна благодарение на литиево-йонните клетки.
Пистолет за високо налягане с дисплей показващ наляганетоРазнообразние от струйници с 3 различни нива на налягане за оптимални резултати при почистване на различни повърхности. Дисплеят на пистолета за високо налягане прави лесен контрола на налягането.
Засмукване на водаСъвместима с маркуч за засмукване Керхер, за работа без да е необходимо свързване с водопреносната мрежа. Маркуч за засмукване може да бъде закупен отделно.
Употреба на почистващ препарат
- Маркуч за засмукване на почистващ препарат.
- Почистващите препарати на Керхер повишават ефективността и удължават ефекта от почистването.
Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
- Маркуча, струйниците и пистолета за високо налягане могат да бъдат съхранени прилежно и компактно.
Quick Connect връзка
- Маркучът за високо налягане лесно и бързо се включва към машината и пистолета.
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Платформа на батерията
|36 V Платформа на батерията
|Налягане (бар)
|макс. 110
|Диапазон на налягането
|Високо налягане
|Дебит (л/ч)
|340
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|макс. 40
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
|Напрежение (В)
|36
|Капацитет (Ач)
|5
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|14 (5,0 Ah)
|Време за зареждане със стандартно зарядно (ч)
|9
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|4,5
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|8,5
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|245 x 303 x 629
Обхват на доставката
- Вариант: Включена батерия
- Акумулаторни батерии: 36V / 5.0 Ah Battery Power (1 бр.)
- Зарядно устройство: 36V Battery Power стандартно зарядно (1 бр.)
- Пистолет за високо налягане: G 120 Q, Boost
- Единична струйна тръба
- Ротационна дюза
- Маркуч за високо налягане: 4 м
- Адаптер куплунг за градински маркуч A3/4"
Оборудване
- Quick Connect от страната на уреда
- Добавяне на почистващ препарат чрез: Смукателен маркуч
- Интегриран воден филтър
Видео
Сфера на приложение
- Мебели за градина/тераса/балкон
- Почистване на градински уреди и инструменти
- Тераса
- Почистване на малки автомобили
- Почистване на мотоциклети и мотопеди
- Велосипеди
- Лодки
- Кофи за смет
- Градински играчки