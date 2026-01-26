Без връзка с електрическата мрежа? Няма проблем за акумулаторната водоструйка K 2 Battery. Благодарение на 36 V/5.2 Ah сменяемата литиево йонна акумулаторна батерия от 36 V Керхер Battery Power платформа може лесно и удобно да почистите малки коли, мотоциклети, велосипеди, лодки, както и да изпълните малки почистващи задачи навсякъде около дома, дори и без постоянна връзка с електричество. Kонтрола на налягането става чрез струйника. За да може да изсмуква вода от алтернативен източник на вода, уреда трябва да се свърже със смукателен маркуч на Керхер. Благодарение на технологията Реално време LCD дисплеят показва капацитет на батерията, оставащо работно време и оставащо време за пълно зареждане. В комплекта включени акумулаторна батерия и зарядно устройство. Батерията е съвместима с всички уреди от 36 V Battery Power платформа на Керхер.