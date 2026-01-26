Въпреки компактните си размери, K 3 Classic предоставя пълната мощност на една водоструйка. Освен това неговата алуминиева телескопична дръжка гарантира, че може да бъде прибран, за да спести място, и е изключително преносим и гъвкав. Снабден с пистолет Quick Connect, 6-метров маркуч за високо налягане, струйник Vario Power, ротационна дюза и воден филтър, K 3 Classic е подходящ за употреба при леки замърсявания върху градински мебели, градински инструменти, велосипеди и другаде около дома. Ппроизводителността за единица площ е 25 m²/h.