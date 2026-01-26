K 3 Classic
K 3 Classic с телескопична дръжка е особено ефективен при по-леки замърсявания. Освен това е изключително компактен, лесен за транспортиране и прибиране.
Въпреки компактните си размери, K 3 Classic предоставя пълната мощност на една водоструйка. Освен това неговата алуминиева телескопична дръжка гарантира, че може да бъде прибран, за да спести място, и е изключително преносим и гъвкав. Снабден с пистолет Quick Connect, 6-метров маркуч за високо налягане, струйник Vario Power, ротационна дюза и воден филтър, K 3 Classic е подходящ за употреба при леки замърсявания върху градински мебели, градински инструменти, велосипеди и другаде около дома. Ппроизводителността за единица площ е 25 m²/h.
Характеристики и предимства
Съхранение на маркуча на предния капакМаркуча може удобно да се окачи на предния капак
Телескопична дръжкаТелескопичната алуминиева дръжка може да се ползва за транспортиране, след което удобно се прибира.
Употреба на почистващ препаратМаркуч за засмукване на почистващ препарат. Почистващите препарати на Керхер повишават ефективността и удължават ефекта от почистването.
Интегрирани места за аксесоари върху корпуса на машината
- Струйника е винаги готов за употреба и след приключване на работа всички принадлежности и аксесоари могат удобно да се приберат.
Спецификации
Технически данни
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Налягане (бар/МПа)
|20 - макс. 120 / 2 - макс. 12
|Дебит (л/ч)
|380
|Ефективност за единица площ (м²/ч)
|25
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|макс. 40
|Мощност на свързване (кВт)
|1,6
|Захранващ кабел (м)
|5
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|4,15
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|5,939
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|264 x 256 x 450
Обхват на доставката
- Пистолет за високо налягане: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Ротационна дюза
- Маркуч за високо налягане: 6 м
- Адаптер куплунг за градински маркуч A3/4"
Оборудване
- Quick Connect от страната на уреда
- Добавяне на почистващ препарат чрез: Смукателен маркуч
- Телескопична дръжка
- Интегриран воден филтър
Сфера на приложение
- Велосипеди
- Почистване на градински уреди и инструменти
- Мебели за градина/тераса/балкон
- Площи около дома и градината
- Почистване на мотоциклети и мотопеди