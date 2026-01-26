K 3 Classic

K 3 Classic с телескопична дръжка е особено ефективен при по-леки замърсявания. Освен това е изключително компактен, лесен за транспортиране и прибиране.

Въпреки компактните си размери, K 3 Classic предоставя пълната мощност на една водоструйка. Освен това неговата алуминиева телескопична дръжка гарантира, че може да бъде прибран, за да спести място, и е изключително преносим и гъвкав. Снабден с пистолет Quick Connect, 6-метров маркуч за високо налягане, струйник Vario Power, ротационна дюза и воден филтър, K 3 Classic е подходящ за употреба при леки замърсявания върху градински мебели, градински инструменти, велосипеди и другаде около дома. Ппроизводителността за единица площ е 25 m²/h.

Характеристики и предимства
Водоструйка K 3 Classic: Съхранение на маркуча на предния капак
Съхранение на маркуча на предния капак
Маркуча може удобно да се окачи на предния капак
Водоструйка K 3 Classic: Телескопична дръжка
Телескопична дръжка
Телескопичната алуминиева дръжка може да се ползва за транспортиране, след което удобно се прибира.
Водоструйка K 3 Classic: Употреба на почистващ препарат
Употреба на почистващ препарат
Маркуч за засмукване на почистващ препарат. Почистващите препарати на Керхер повишават ефективността и удължават ефекта от почистването.
Интегрирани места за аксесоари върху корпуса на машината
  • Струйника е винаги готов за употреба и след приключване на работа всички принадлежности и аксесоари могат удобно да се приберат.
Спецификации

Технически данни

Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Налягане (бар/МПа) 20 - макс. 120 / 2 - макс. 12
Дебит (л/ч) 380
Ефективност за единица площ (м²/ч) 25
Максимална температура на входящата вода (°C) макс. 40
Мощност на свързване (кВт) 1,6
Захранващ кабел (м) 5
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 4,15
Тегло вкл. Опаковка (кг) 5,939
Размери (Д х Ш х В) (мм) 264 x 256 x 450

Обхват на доставката

  • Пистолет за високо налягане: G 120 Q
  • Vario Power Jet
  • Ротационна дюза
  • Маркуч за високо налягане: 6 м
  • Адаптер куплунг за градински маркуч A3/4"

Оборудване

  • Quick Connect от страната на уреда
  • Добавяне на почистващ препарат чрез: Смукателен маркуч
  • Телескопична дръжка
  • Интегриран воден филтър
Сфера на приложение
  • Велосипеди
  • Почистване на градински уреди и инструменти
  • Мебели за градина/тераса/балкон
  • Площи около дома и градината
  • Почистване на мотоциклети и мотопеди
Аксесоари
Почистващи препарати