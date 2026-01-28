K 4 WCM впечатлява с мощен двигател с водно охлаждане, който се характеризира с дълъг живот. Водоструйката с 6-метров маркуч за високо налягане е създадена за почистване на умерено замърсяване. Благодарение на струйника Vario Power (VPS) терасите, градинските мебели и превозните средства могат да се почистват според нуждите. Налягането на водата може да се регулира прецизно към конкретния обект, който ще се почиства, просто чрез завъртане на VPS. Освен това, ротационната дюза осигурява успешно почистване без никакви компромиси дори при упорити замърсявания. Всички аксесоари могат да се съхраняват директно на устройството. Вграден воден филтър надеждно защитава помпата от частици мръсотия.