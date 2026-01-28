K 4 WCM
Мощно почистване: K 4 WCM с двигател с водно охлаждане е перфектен за умерени замърсявания по превозни средства, градински огради или велосипеди.
K 4 WCM впечатлява с мощен двигател с водно охлаждане, който се характеризира с дълъг живот. Водоструйката с 6-метров маркуч за високо налягане е създадена за почистване на умерено замърсяване. Благодарение на струйника Vario Power (VPS) терасите, градинските мебели и превозните средства могат да се почистват според нуждите. Налягането на водата може да се регулира прецизно към конкретния обект, който ще се почиства, просто чрез завъртане на VPS. Освен това, ротационната дюза осигурява успешно почистване без никакви компромиси дори при упорити замърсявания. Всички аксесоари могат да се съхраняват директно на устройството. Вграден воден филтър надеждно защитава помпата от частици мръсотия.
Характеристики и предимства
Превъзходна мощностМоторът с водно охлаждане впечатлява с дългия си живот и мощност.
Интегриран маркуч за засмукване на препаратУдобна и лесна употреба на почистващите препарати. Препаратите Kärcher (предлагат се като опция) не само предпазват и се грижат за почистваната повърхност, но дават по-ефективни и дълготрайни резултати.
Чисто и подреденоМаркучът, струйникът, пистолетът и кабелът могат да се съхраняват директно на устройството.
Quick Connect връзка
- Маркучът за високо налягане може бързо и удобно да се свърже с един клик към уреда и пистолета и съответно да се извади. Това пести време и разходи.
Спецификации
Технически данни
|Напрежение (В)
|230
|Честота (Hz)
|50
|Налягане (бар/МПа)
|20 - макс. 130 / 2 - макс. 13
|Дебит (л/ч)
|макс. 420
|Ефективност за единица площ (м²/ч)
|30
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|макс. 40
|Мощност на свързване (кВт)
|1,8
|Захранващ кабел (м)
|5
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|11,456
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|14,814
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|369 x 329 x 901
Обхват на доставката
- Пистолет за високо налягане: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Ротационна дюза
- Маркуч за високо налягане: 6 м
- Адаптер куплунг за градински маркуч A3/4"
Оборудване
- Quick Connect от страната на уреда
- Добавяне на почистващ препарат чрез: Смукателен маркуч
- Мотор с водно охлаждане
- Интегриран воден филтър
Видео
Сфера на приложение
- Външни стълби
- Площи около дома и градината
- Мебели за градина/тераса/балкон
- Почистване на градински уреди и инструменти
- Почистване на автомобили среден клас и джипове
- Почистване на мотоциклети и мотопеди
- Велосипеди