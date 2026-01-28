K 4 WCM

Мощно почистване: K 4 WCM с двигател с водно охлаждане е перфектен за умерени замърсявания по превозни средства, градински огради или велосипеди.

K 4 WCM впечатлява с мощен двигател с водно охлаждане, който се характеризира с дълъг живот. Водоструйката с 6-метров маркуч за високо налягане е създадена за почистване на умерено замърсяване. Благодарение на струйника Vario Power (VPS) терасите, градинските мебели и превозните средства могат да се почистват според нуждите. Налягането на водата може да се регулира прецизно към конкретния обект, който ще се почиства, просто чрез завъртане на VPS. Освен това, ротационната дюза осигурява успешно почистване без никакви компромиси дори при упорити замърсявания. Всички аксесоари могат да се съхраняват директно на устройството. Вграден воден филтър надеждно защитава помпата от частици мръсотия.

Характеристики и предимства
Водоструйка K 4 WCM: Превъзходна мощност
Моторът с водно охлаждане впечатлява с дългия си живот и мощност.
Водоструйка K 4 WCM: Интегриран маркуч за засмукване на препарат
Удобна и лесна употреба на почистващите препарати. Препаратите Kärcher (предлагат се като опция) не само предпазват и се грижат за почистваната повърхност, но дават по-ефективни и дълготрайни резултати.
Водоструйка K 4 WCM: Чисто и подредено
Маркучът, струйникът, пистолетът и кабелът могат да се съхраняват директно на устройството.
Quick Connect връзка
  • Маркучът за високо налягане може бързо и удобно да се свърже с един клик към уреда и пистолета и съответно да се извади. Това пести време и разходи.
Спецификации

Технически данни

Напрежение (В) 230
Честота (Hz) 50
Налягане (бар/МПа) 20 - макс. 130 / 2 - макс. 13
Дебит (л/ч) макс. 420
Ефективност за единица площ (м²/ч) 30
Максимална температура на входящата вода (°C) макс. 40
Мощност на свързване (кВт) 1,8
Захранващ кабел (м) 5
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 11,456
Тегло вкл. Опаковка (кг) 14,814
Размери (Д х Ш х В) (мм) 369 x 329 x 901

Обхват на доставката

  • Пистолет за високо налягане: G 180 Q
  • Vario Power Jet
  • Ротационна дюза
  • Маркуч за високо налягане: 6 м
  • Адаптер куплунг за градински маркуч A3/4"

Оборудване

  • Quick Connect от страната на уреда
  • Добавяне на почистващ препарат чрез: Смукателен маркуч
  • Мотор с водно охлаждане
  • Интегриран воден филтър
Водоструйка K 4 WCM
Видео

Сфера на приложение
  • Външни стълби
  • Площи около дома и градината
  • Мебели за градина/тераса/балкон
  • Почистване на градински уреди и инструменти
  • Почистване на автомобили среден клас и джипове
  • Почистване на мотоциклети и мотопеди
  • Велосипеди
Аксесоари
Почистващи препарати