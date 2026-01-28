K 5

K 5 е идеалният спътник за редовни задачи по почистване, като например умерено замърсени коли, както и пътеки и други повърхности около дома.

Водоструйката K 5 е идеалният инструмент за редовни почистващи задачи, като се справя с умерени замърсявания, като например върху превозни средства и средно големи повърхности около градината. Оборудването му включва пистолет за задействане, 8-метров маркуч за високо налягане, Vario Power Spray струйник (VPS), ротационната дюза с въртяща се струя за отстраняване на най-упоритите замърсявания и надежден воден филтър за защита на помпата от навлизането на малки частици мръсотия. Налягането може лесно да се регулира на струйника Vario Power Spray (VPS) просто чрез завъртане – за особено целенасочено почистване, което е нежно към повърхностите. Ротационната дюза с въртяща се точкова струя осигурява отлични резултати при почистване, дори при упорити замърсявания. Всички аксесоари могат лесно да се съхраняват на самото устройство.

Характеристики и предимства
Водоструйка K 5: Интегриран маркуч за засмукване на препарат
Удобна и лесна употреба на почистващите препарати. Препаратите Kärcher (предлагат се като опция) не само предпазват и се грижат за почистваната повърхност, но дават по-ефективни и дълготрайни резултати.
Водоструйка K 5: Чисто и подредено
Съхранявайте маркуча, дюзите, пистолета и кабела по чист и пестящ място начин.
Водоструйка K 5: Големи колела
За лесен и удобен транспорт дори и на тежък терен като градински пътеки. Лесна за маневриране.
Quick Connect връзка
  • Маркучът за високо налягане може бързо и удобно да се свърже с един клик към уреда и пистолета и съответно да се извади. Това пести време и разходи.
Спецификации

Технически данни

Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Налягане (бар) 20 - макс. 145
Дебит (л/ч) макс. 500
Ефективност за единица площ (м²/ч) 40
Максимална температура на входящата вода (°C) макс. 40
Мощност на свързване (Вт) 2100
Захранващ кабел (м) 5
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 6,16
Тегло вкл. Опаковка (кг) 9,4
Размери (Д х Ш х В) (мм) 302 x 346 x 849

Обхват на доставката

  • Пистолет за високо налягане: G 180 Q
  • Vario Power Jet
  • Ротационна дюза
  • Маркуч за високо налягане: 8 м
  • Адаптер куплунг за градински маркуч A3/4"

Оборудване

  • Добавяне на почистващ препарат чрез: Засмукване
  • Материал на помпата: Алуминий
  • Интегриран воден филтър
  • Засмукване на вода
