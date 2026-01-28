K 5
K 5 е идеалният спътник за редовни задачи по почистване, като например умерено замърсени коли, както и пътеки и други повърхности около дома.
Водоструйката K 5 е идеалният инструмент за редовни почистващи задачи, като се справя с умерени замърсявания, като например върху превозни средства и средно големи повърхности около градината. Оборудването му включва пистолет за задействане, 8-метров маркуч за високо налягане, Vario Power Spray струйник (VPS), ротационната дюза с въртяща се струя за отстраняване на най-упоритите замърсявания и надежден воден филтър за защита на помпата от навлизането на малки частици мръсотия. Налягането може лесно да се регулира на струйника Vario Power Spray (VPS) просто чрез завъртане – за особено целенасочено почистване, което е нежно към повърхностите. Ротационната дюза с въртяща се точкова струя осигурява отлични резултати при почистване, дори при упорити замърсявания. Всички аксесоари могат лесно да се съхраняват на самото устройство.
Характеристики и предимства
Интегриран маркуч за засмукване на препаратУдобна и лесна употреба на почистващите препарати. Препаратите Kärcher (предлагат се като опция) не само предпазват и се грижат за почистваната повърхност, но дават по-ефективни и дълготрайни резултати.
Чисто и подреденоСъхранявайте маркуча, дюзите, пистолета и кабела по чист и пестящ място начин.
Големи колелаЗа лесен и удобен транспорт дори и на тежък терен като градински пътеки. Лесна за маневриране.
Quick Connect връзка
- Маркучът за високо налягане може бързо и удобно да се свърже с един клик към уреда и пистолета и съответно да се извади. Това пести време и разходи.
Спецификации
Технически данни
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Налягане (бар)
|20 - макс. 145
|Дебит (л/ч)
|макс. 500
|Ефективност за единица площ (м²/ч)
|40
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|макс. 40
|Мощност на свързване (Вт)
|2100
|Захранващ кабел (м)
|5
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|6,16
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|9,4
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|302 x 346 x 849
Обхват на доставката
- Пистолет за високо налягане: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Ротационна дюза
- Маркуч за високо налягане: 8 м
- Адаптер куплунг за градински маркуч A3/4"
Оборудване
- Добавяне на почистващ препарат чрез: Засмукване
- Материал на помпата: Алуминий
- Интегриран воден филтър
- Засмукване на вода