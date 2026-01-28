Водоструйката K 5 е идеалният инструмент за редовни почистващи задачи, като се справя с умерени замърсявания, като например върху превозни средства и средно големи повърхности около градината. Оборудването му включва пистолет за задействане, 8-метров маркуч за високо налягане, Vario Power Spray струйник (VPS), ротационната дюза с въртяща се струя за отстраняване на най-упоритите замърсявания и надежден воден филтър за защита на помпата от навлизането на малки частици мръсотия. Налягането може лесно да се регулира на струйника Vario Power Spray (VPS) просто чрез завъртане – за особено целенасочено почистване, което е нежно към повърхностите. Ротационната дюза с въртяща се точкова струя осигурява отлични резултати при почистване, дори при упорити замърсявания. Всички аксесоари могат лесно да се съхраняват на самото устройство.