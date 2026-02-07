Водоструйката K 7 Comfort Premium Car & Home е идеална за премахване на силни замърсявания в дома и от автомобила. Включва Home Kit с T 7 приспособление за почистване на повърхности и 1 литър препарат за камък и фасади, както и Car Cleaning Kit с въртяща се четка с подвижна приставка, микрофибърна кърпа и 1 литър шампоан за кола. Моторът с водно охлаждане и дълъг експлоатационен живот е създаден за чести почиствания и гарантира надеждна работа, а вградената макара с маркуч PremiumFlex осигурява удобство и гъвкавост. Пистолетът G 180 Q COMFORT!Hold намалява усилието при задържане, а благодарение на системата Quick Connect маркучът за високо налягане може да се свърже бързо и лесно. Инновативният струйник 4-в-1 Multi Jet комбинира 4 различни вида струя, които се регулират удобно чрез завъртане на главата на струйника. 2-в-1 системата за препарат осигурява удобство и перфектно нанасяне на препарата според задачата. Кабелите и аксесоарите могат лесно да се съхраняват на уреда, а телескопичната дръжка и колелата с мека повърхност улесняват транспортирането. Подкрепа по време на работа осигурява приложението Kärcher Home & Garden с вграден консултант за приложения, съвети и трикове.