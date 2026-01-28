С водоструйката K 7 Premium Power Flex Home всяка повърхност може да се почисти с правилното налягане. Консултантът за приложения, интегриран в приложението Kärcher Home & Garden, помага на потребителя да намери правилното налягане, като предоставя практични съвети за всяка ситуация на почистване и задача – за перфектни резултати от почистването. Устройството е оборудвано с водно охлаждан мотор за дълъг експлоатационен живот и е проектирано за често почистване, както и за справяне с упорити замърсявания. Гамата от оборудване включва пистолет с практичен адаптер Quick Connect чрез маркуч за високо налягане PremiumFlex, надежден воден филтър, който защитава помпата, струя Vario Power (VPS) и Dirt Blaster с въртяща се точкова струя. Настройката на налягането на VPS може да се регулира с лесно завъртане и Dirt Blaster се справя бързо дори с най-упоритите замърсявания. Други детайли на оборудването включват макара за маркуч, система за почистващ препарат Plug 'n' Clean, алуминиева телескопична дръжка и позиция за паркиране за лесно достъпни аксесоари. Включва Home Kit с почистващ препарат за повърхности T 7 и 1 литър почистващ препарат за камък и фасади.