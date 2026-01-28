K 7 Premium Power Flex Home
За повече мощност: K 7 Premium Power Flex Home с маркуч PremiumFlex, пистолет G 180 Q, струйник Vario Power, макара за маркуч и Home Kit. За упорити замърсявания в целия дом.
С водоструйката K 7 Premium Power Flex Home всяка повърхност може да се почисти с правилното налягане. Консултантът за приложения, интегриран в приложението Kärcher Home & Garden, помага на потребителя да намери правилното налягане, като предоставя практични съвети за всяка ситуация на почистване и задача – за перфектни резултати от почистването. Устройството е оборудвано с водно охлаждан мотор за дълъг експлоатационен живот и е проектирано за често почистване, както и за справяне с упорити замърсявания. Гамата от оборудване включва пистолет с практичен адаптер Quick Connect чрез маркуч за високо налягане PremiumFlex, надежден воден филтър, който защитава помпата, струя Vario Power (VPS) и Dirt Blaster с въртяща се точкова струя. Настройката на налягането на VPS може да се регулира с лесно завъртане и Dirt Blaster се справя бързо дори с най-упоритите замърсявания. Други детайли на оборудването включват макара за маркуч, система за почистващ препарат Plug 'n' Clean, алуминиева телескопична дръжка и позиция за паркиране за лесно достъпни аксесоари. Включва Home Kit с почистващ препарат за повърхности T 7 и 1 литър почистващ препарат за камък и фасади.
Характеристики и предимства
Телескопична дръжка, изработена от висококачествен алуминийТелескопичната алуминиева дръжка може да се ползва за транспортиране, след което удобно се прибира.
PremiumFlex маркуч за високо наляганеГъвкавият маркуч гарантира максимална гъвкавост и следователно максимална свобода на движение
Plug 'n' Clean System - смяна на почистващия препарат с едно движение.Бързо, лесно, комфортно – благодарение на Plug 'n' Clean почистващите препарати се сменят само с едно движение.
Превъзходна мощност
- Моторът с водно охлаждане впечатлява с дългия си живот и мощност.
Спецификации
Технически данни
|Напрежение (В)
|230
|Честота (Hz)
|50
|Налягане (бар/МПа)
|20 - макс. 180 / 2 - макс. 18
|Дебит (л/ч)
|макс. 600
|Ефективност за единица площ (м²/ч)
|60
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|макс. 60
|Мощност на свързване (кВт)
|3
|Захранващ кабел (м)
|5
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|17,75
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|25,4
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|459 x 330 x 669
Обхват на доставката
- Home Kit: T 7 приспособление за почистване на повърхности и 1 литър препарат за почистване на камък 3-в-1
- Пистолет за високо налягане: G 180 Q
- Ротационна дюза
- Маркуч за високо налягане: 10 м, PremiumFlex
- Адаптер куплунг за градински маркуч A3/4"
Оборудване
- Vario Power Jet
- Интегрирана макара за маркуч за високо налягане
- Интегрирана мрежа за съхранение
- Quick Connect от страната на уреда
- Добавяне на почистващ препарат чрез: Plug 'n' Clean система
- Телескопична дръжка
- Мотор с водно охлаждане
- Интегриран воден филтър
Сфера на приложение
- Тераса
- Огради
- Каменни и оградни стени
- Площи около дома и градината
- Автомобили
- Каравани
- Велосипеди
- Почистване на мотоциклети и мотопеди
- Почистване на градински уреди и инструменти
- Мебели за градина/тераса/балкон