За повече мощност: K 7 Premium Power Flex Home с маркуч PremiumFlex, пистолет G 180 Q, струйник Vario Power, макара за маркуч и Home Kit. За упорити замърсявания в целия дом.

С водоструйката K 7 Premium Power Flex Home всяка повърхност може да се почисти с правилното налягане. Консултантът за приложения, интегриран в приложението Kärcher Home & Garden, помага на потребителя да намери правилното налягане, като предоставя практични съвети за всяка ситуация на почистване и задача – за перфектни резултати от почистването. Устройството е оборудвано с водно охлаждан мотор за дълъг експлоатационен живот и е проектирано за често почистване, както и за справяне с упорити замърсявания. Гамата от оборудване включва пистолет с практичен адаптер Quick Connect чрез маркуч за високо налягане PremiumFlex, надежден воден филтър, който защитава помпата, струя Vario Power (VPS) и Dirt Blaster с въртяща се точкова струя. Настройката на налягането на VPS може да се регулира с лесно завъртане и Dirt Blaster се справя бързо дори с най-упоритите замърсявания. Други детайли на оборудването включват макара за маркуч, система за почистващ препарат Plug 'n' Clean, алуминиева телескопична дръжка и позиция за паркиране за лесно достъпни аксесоари. Включва Home Kit с почистващ препарат за повърхности T 7 и 1 литър почистващ препарат за камък и фасади.

Характеристики и предимства
Водоструйка K 7 Premium Power Flex Home: Телескопична дръжка, изработена от висококачествен алуминий
Телескопичната алуминиева дръжка може да се ползва за транспортиране, след което удобно се прибира.
Водоструйка K 7 Premium Power Flex Home: PremiumFlex маркуч за високо налягане
Гъвкавият маркуч гарантира максимална гъвкавост и следователно максимална свобода на движение
Водоструйка K 7 Premium Power Flex Home: Plug 'n' Clean System - смяна на почистващия препарат с едно движение.
Бързо, лесно, комфортно – благодарение на Plug 'n' Clean почистващите препарати се сменят само с едно движение.
Превъзходна мощност
  • Моторът с водно охлаждане впечатлява с дългия си живот и мощност.
Спецификации

Технически данни

Напрежение (В) 230
Честота (Hz) 50
Налягане (бар/МПа) 20 - макс. 180 / 2 - макс. 18
Дебит (л/ч) макс. 600
Ефективност за единица площ (м²/ч) 60
Максимална температура на входящата вода (°C) макс. 60
Мощност на свързване (кВт) 3
Захранващ кабел (м) 5
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 17,75
Тегло вкл. Опаковка (кг) 25,4
Размери (Д х Ш х В) (мм) 459 x 330 x 669

Обхват на доставката

  • Home Kit: T 7 приспособление за почистване на повърхности и 1 литър препарат за почистване на камък 3-в-1
  • Пистолет за високо налягане: G 180 Q
  • Ротационна дюза
  • Маркуч за високо налягане: 10 м, PremiumFlex
  • Адаптер куплунг за градински маркуч A3/4"

Оборудване

  • Vario Power Jet
  • Интегрирана макара за маркуч за високо налягане
  • Интегрирана мрежа за съхранение
  • Quick Connect от страната на уреда
  • Добавяне на почистващ препарат чрез: Plug 'n' Clean система
  • Телескопична дръжка
  • Мотор с водно охлаждане
  • Интегриран воден филтър
Сфера на приложение
  • Тераса
  • Огради
  • Каменни и оградни стени
  • Площи около дома и градината
  • Автомобили
  • Каравани
  • Велосипеди
  • Почистване на мотоциклети и мотопеди
  • Почистване на градински уреди и инструменти
  • Мебели за градина/тераса/балкон
