С приложението Kärcher Home & Garden и водоструйка K 3 Power Control можете да постигнете още по-добри резултати в почистването и да се превърнете в експерт. Приложението предлага много съвети и идеи за почистване, както и изчерпателна информация за уреда. Нивото на налягане може да се зададе директно на струйника и да се провери на дисплея на пистолета за високо налягане G 120 Q Pwer Control – за оптимален контрол и подходящо налягане, за различните повърхности. Превключването от работа с високо налягане към режим с препарат става без смяна на струйника. Почистващия препарат се изсмуква лесно и удобно от вградения резервоар за препарат. В комплекта на водоструйката са телескопична дръжка за по-лесно транспортиране, стойка за по-стабилно позициониране, практични стойки за аксесоари, кабел и системата на Керхер Quick Connect. Стойката може да бъде използвана и за втора дръжка, което помага лесно вдигането на водоструйката на рафт или качването ѝ в багажник на кола.