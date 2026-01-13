K 3 Power Control

Водоструйката K 3 Power Control с G 120 Q Power control пистолет за високо налягане и струйници, както и с възможност за свързаване към приложението Kärcher Home & Garden, което предлага съвети за по-добри резултати в почистването.

С приложението Kärcher Home & Garden и водоструйка K 3 Power Control можете да постигнете още по-добри резултати в почистването и да се превърнете в експерт. Приложението предлага много съвети и идеи за почистване, както и изчерпателна информация за уреда. Нивото на налягане може да се зададе директно на струйника и да се провери на дисплея на пистолета за високо налягане G 120 Q Pwer Control – за оптимален контрол и подходящо налягане, за различните повърхности. Превключването от работа с високо налягане към режим с препарат става без смяна на струйника. Почистващия препарат се изсмуква лесно и удобно от вградения резервоар за препарат. В комплекта на водоструйката са телескопична дръжка за по-лесно транспортиране, стойка за по-стабилно позициониране, практични стойки за аксесоари, кабел и системата на Керхер Quick Connect. Стойката може да бъде използвана и за втора дръжка, което помага лесно вдигането на водоструйката на рафт или качването ѝ в багажник на кола.

Характеристики и предимства
Водоструйка K 3 Power Control: Приложение Home & Garden
Приложение Home & Garden
Приложението Kärcher Home & Garden ще ви превърне в експерт в почистването. Възползвайте се от целия опит на Kärcher, за да постигнете перфектни резултати в почистването. Удобна цялостна услуга: цялата информация за устройството, неговото приложение и нашия портал за услуги.
Водоструйка K 3 Power Control: Пистолет с пусков механизъм Power Control с Quick Connect и струйник
Пистолет с пусков механизъм Power Control с Quick Connect и струйник
Оптималната настройка за всяка повърхност. 3 степени на налягане и една степен на почистващ агент. Full Control: дисплеят показва направените настройки Адаптер за лесно свързване на маркуч с високо налягане и аксесоари.
Водоструйка K 3 Power Control: Регулируема във височина телескопична дръжка
Регулируема във височина телескопична дръжка
За удобна работна височина. Компактно прибрана за съхранение.
Решение за чист резервоар
  • Чисто и удобно - резервоарът за препарат може да бъде свален и напълнен.
  • Практичният резервоар за препарат улеснява използването на почистващи препарати.
  • Почистващите препарати на Керхер повишават ефективността и защитават повърхността.
Спецификации

Технически данни

Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Налягане (бар/МПа) 20 - макс. 120 / 2 - макс. 12
Дебит (л/ч) макс. 380
Ефективност за единица площ (м²/ч) 25
Максимална температура на входящата вода (°C) макс. 40
Мощност на свързване (кВт) 1,6
Захранващ кабел (м) 5
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 4,395
Тегло вкл. Опаковка (кг) 6,513
Размери (Д х Ш х В) (мм) 297 x 280 x 677

Обхват на доставката

  • Пистолет за високо налягане: G 120 Q Power Control
  • Vario Power Jet
  • Ротационна дюза
  • Маркуч за високо налягане: 7 м
  • Адаптер куплунг за градински маркуч A3/4"

Оборудване

  • Quick Connect от страната на уреда
  • Добавяне на почистващ препарат чрез: Резервоар
  • Свалящ се резервоар за почистващи препарати
  • Интегриран воден филтър
Водоструйка K 3 Power Control
Сфера на приложение
  • Велосипеди
  • Почистване на градински уреди и инструменти
  • Мебели за градина/тераса/балкон
  • Площи около дома и градината
  • Почистване на мотоциклети и мотопеди
Аксесоари
Почистващи препарати