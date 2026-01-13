K 3 Power Control
Водоструйката K 3 Power Control с G 120 Q Power control пистолет за високо налягане и струйници, както и с възможност за свързаване към приложението Kärcher Home & Garden, което предлага съвети за по-добри резултати в почистването.
С приложението Kärcher Home & Garden и водоструйка K 3 Power Control можете да постигнете още по-добри резултати в почистването и да се превърнете в експерт. Приложението предлага много съвети и идеи за почистване, както и изчерпателна информация за уреда. Нивото на налягане може да се зададе директно на струйника и да се провери на дисплея на пистолета за високо налягане G 120 Q Pwer Control – за оптимален контрол и подходящо налягане, за различните повърхности. Превключването от работа с високо налягане към режим с препарат става без смяна на струйника. Почистващия препарат се изсмуква лесно и удобно от вградения резервоар за препарат. В комплекта на водоструйката са телескопична дръжка за по-лесно транспортиране, стойка за по-стабилно позициониране, практични стойки за аксесоари, кабел и системата на Керхер Quick Connect. Стойката може да бъде използвана и за втора дръжка, което помага лесно вдигането на водоструйката на рафт или качването ѝ в багажник на кола.
Характеристики и предимства
Приложение Home & GardenПриложението Kärcher Home & Garden ще ви превърне в експерт в почистването. Възползвайте се от целия опит на Kärcher, за да постигнете перфектни резултати в почистването. Удобна цялостна услуга: цялата информация за устройството, неговото приложение и нашия портал за услуги.
Пистолет с пусков механизъм Power Control с Quick Connect и струйникОптималната настройка за всяка повърхност. 3 степени на налягане и една степен на почистващ агент. Full Control: дисплеят показва направените настройки Адаптер за лесно свързване на маркуч с високо налягане и аксесоари.
Регулируема във височина телескопична дръжкаЗа удобна работна височина. Компактно прибрана за съхранение.
Решение за чист резервоар
- Чисто и удобно - резервоарът за препарат може да бъде свален и напълнен.
- Практичният резервоар за препарат улеснява използването на почистващи препарати.
- Почистващите препарати на Керхер повишават ефективността и защитават повърхността.
Спецификации
Технически данни
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Налягане (бар/МПа)
|20 - макс. 120 / 2 - макс. 12
|Дебит (л/ч)
|макс. 380
|Ефективност за единица площ (м²/ч)
|25
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|макс. 40
|Мощност на свързване (кВт)
|1,6
|Захранващ кабел (м)
|5
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|4,395
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|6,513
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|297 x 280 x 677
Обхват на доставката
- Пистолет за високо налягане: G 120 Q Power Control
- Vario Power Jet
- Ротационна дюза
- Маркуч за високо налягане: 7 м
- Адаптер куплунг за градински маркуч A3/4"
Оборудване
- Quick Connect от страната на уреда
- Добавяне на почистващ препарат чрез: Резервоар
- Свалящ се резервоар за почистващи препарати
- Интегриран воден филтър
Сфера на приложение
- Велосипеди
- Почистване на градински уреди и инструменти
- Мебели за градина/тераса/балкон
- Площи около дома и градината
- Почистване на мотоциклети и мотопеди