Максимална мобилност – без електричество. G 7.180 прави това възможно. Благодарение на мощния си бензинов двигател водоструйката не зависи от захранване. Новият струйник извежда почистването на следващо ниво. Здрава рамка и големите колела също правят G 7.180 подходяща за използване в трудни терени. Оптимизираните функции, както и новите аксесоари значително подобриха предишната гама G. G 7.180 – идеален за тераси, алеи, ремаркета, камиони и много други.