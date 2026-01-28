G 7.180

Захранваната с бензин водоструйка G 7.180 прави възможно автономното почистване без необходимост от ел. захранване. Неговите отлични данни за производителност също са впечатляващи.

Максимална мобилност – без електричество. G 7.180 прави това възможно. Благодарение на мощния си бензинов двигател водоструйката не зависи от захранване. Новият струйник извежда почистването на следващо ниво. Здрава рамка и големите колела също правят G 7.180 подходяща за използване в трудни терени. Оптимизираните функции, както и новите аксесоари значително подобриха предишната гама G. G 7.180 – идеален за тераси, алеи, ремаркета, камиони и много други.

Характеристики и предимства
Водоструйка G 7.180: Сгъваема рамка
Сгъваема рамка
Сгъваемата рамка прави G 7.180 лек и лесен за съхранение.
Водоструйка G 7.180: Нови аксесоари
Нови аксесоари
Новите и подобрени аксесоари осигуряват още по-мощно и лесно почистване.
Водоструйка G 7.180: Подвижен резервоар за препарат
Подвижен резервоар за препарат
Подвижният резервоар за препарат прави пълненето му лесно. Резервоарът може да се почиства лесно.
Изключително големи колела
  • Изключително големите колела го правят подходящ за използване и в труден терен.
Автоматичен дросел
  • Просто започнете да почиствате с автоматичната клапа
Спецификации

Технически данни

Налягане (бар/МПа) 18 - 180 / 1,8 - 18
Дебит (л/ч) 590
Максимална температура на входящата вода (°C) макс. 40
Мощност (к.с.) макс. 4,7
Вид на задвижването Бензин
Обем (см³) 160
Цвят антрацит
Тегло вкл. Опаковка (кг) 36,5
Тегло без аксесоари (кг) 29,2
Размери (Д х Ш х В) (мм) 570 x 500 x 920

Обхват на доставката

  • Маркуч за високо налягане: 10 м
  • Пистолет за високо налягане: G 180 Q
  • Vario Power Jet
  • Ротационна дюза
Водоструйка G 7.180
Водоструйка G 7.180
Сфера на приложение
  • Почистване на автомобили среден клас и джипове
  • Лодки
  • Каравани
  • Входове на дворове, алеи
Аксесоари
