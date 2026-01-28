G 7.180
Захранваната с бензин водоструйка G 7.180 прави възможно автономното почистване без необходимост от ел. захранване. Неговите отлични данни за производителност също са впечатляващи.
Максимална мобилност – без електричество. G 7.180 прави това възможно. Благодарение на мощния си бензинов двигател водоструйката не зависи от захранване. Новият струйник извежда почистването на следващо ниво. Здрава рамка и големите колела също правят G 7.180 подходяща за използване в трудни терени. Оптимизираните функции, както и новите аксесоари значително подобриха предишната гама G. G 7.180 – идеален за тераси, алеи, ремаркета, камиони и много други.
Характеристики и предимства
Сгъваема рамкаСгъваемата рамка прави G 7.180 лек и лесен за съхранение.
Нови аксесоариНовите и подобрени аксесоари осигуряват още по-мощно и лесно почистване.
Подвижен резервоар за препаратПодвижният резервоар за препарат прави пълненето му лесно. Резервоарът може да се почиства лесно.
Изключително големи колела
- Изключително големите колела го правят подходящ за използване и в труден терен.
Автоматичен дросел
- Просто започнете да почиствате с автоматичната клапа
Спецификации
Технически данни
|Налягане (бар/МПа)
|18 - 180 / 1,8 - 18
|Дебит (л/ч)
|590
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|макс. 40
|Мощност (к.с.)
|макс. 4,7
|Вид на задвижването
|Бензин
|Обем (см³)
|160
|Цвят
|антрацит
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|36,5
|Тегло без аксесоари (кг)
|29,2
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|570 x 500 x 920
Обхват на доставката
- Маркуч за високо налягане: 10 м
- Пистолет за високо налягане: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Ротационна дюза
Сфера на приложение
- Почистване на автомобили среден клас и джипове
- Лодки
- Каравани
- Входове на дворове, алеи