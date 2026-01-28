Водоструйката K 4 Power Control Flex прави невероятно лесно почистването на всяка повърхност при правилното налягане. И благодарение на приложението Kärcher Home & Garden намирането на правилното налягане също е много лесно. Консултантът, интегриран в приложението, подкрепя потребителите с практически съвети за всяка ситуация и задача за почистване – за перфектни резултати. За максимален контрол, нивото на налягане може лесно да се регулира чрез завъртане на струйника или да се провери на спусъка на пистолета G 160 Q Power Control. K 4 Power Control Flex също впечатлява със системата за препарати Kärcher Plug 'n' Clean за безпроблемна смяна на перилни препарати, маркуч за високо налягане PremiumFlex за допълнително удобство, телескопична дръжка за лесно транспортиране, система Quick Connect за пестене на време и усилия при монтиране маркуча за високо налягане в и извън устройството, плюс спусъка на пистолета и позиция за паркиране, за да се осигурят лесно достъпни аксесоари по всяко време.