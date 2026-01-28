K 4 Power Control Flex
За повече контрол: K 4 Power Control Flex с PremiumFlex маркуч и G 160 Q Power Control пистолет е подходящ за умерено замърсяване на вътрешни дворове, градински мебели и автомобили.
Водоструйката K 4 Power Control Flex прави невероятно лесно почистването на всяка повърхност при правилното налягане. И благодарение на приложението Kärcher Home & Garden намирането на правилното налягане също е много лесно. Консултантът, интегриран в приложението, подкрепя потребителите с практически съвети за всяка ситуация и задача за почистване – за перфектни резултати. За максимален контрол, нивото на налягане може лесно да се регулира чрез завъртане на струйника или да се провери на спусъка на пистолета G 160 Q Power Control. K 4 Power Control Flex също впечатлява със системата за препарати Kärcher Plug 'n' Clean за безпроблемна смяна на перилни препарати, маркуч за високо налягане PremiumFlex за допълнително удобство, телескопична дръжка за лесно транспортиране, система Quick Connect за пестене на време и усилия при монтиране маркуча за високо налягане в и извън устройството, плюс спусъка на пистолета и позиция за паркиране, за да се осигурят лесно достъпни аксесоари по всяко време.
Характеристики и предимства
Пистолет с пусков механизъм Power Control с Quick Connect и струйникОптималната настройка за всяка повърхност. 3 степени на налягане и една степен на почистващ агент. Full Control: дисплеят показва направените настройки Адаптер за лесно свързване на маркуч с високо налягане и аксесоари.
PremiumFlex маркуч за високо наляганеГъвкавият маркуч гарантира максимална гъвкавост и следователно максимална свобода на движение Навийте и развийте маркуча за високо налягане лесно, без да се образуват възли.
Приложение Home & GardenПриложението Kärcher Home & Garden ще ви превърне в експерт в почистването. Възползвайте се от целия опит на Kärcher, за да постигнете перфектни резултати в почистването. Удобна цялостна услуга: цялата информация за устройството, неговото приложение и нашия портал за услуги.
Plug 'n' Clean System - смяна на почистващия препарат с едно движение.
- Бързо, лесно, комфортно – благодарение на Plug 'n' Clean почистващите препарати се сменят само с едно движение.
Превъзходна мощност
- Моторът с водно охлаждане впечатлява с дългия си живот и мощност.
Спецификации
Технически данни
|Напрежение (В)
|230
|Честота (Hz)
|50
|Налягане (бар/МПа)
|20 - макс. 130 / 2 - макс. 13
|Дебит (л/ч)
|макс. 420
|Ефективност за единица площ (м²/ч)
|30
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|макс. 40
|Мощност на свързване (кВт)
|1,8
|Захранващ кабел (м)
|5
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|11,9
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|14,8
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|405 x 306 x 584
Обхват на доставката
- Пистолет за високо налягане: G 160 Q Power Control
- Vario Power Jet
- Ротационна дюза
- Маркуч за високо налягане: 8 м, PremiumFlex
- Адаптер куплунг за градински маркуч A3/4"
Оборудване
- Интегрирана мрежа за съхранение
- Quick Connect от страната на уреда
- Добавяне на почистващ препарат чрез: Plug 'n' Clean система
- Телескопична дръжка
- Мотор с водно охлаждане
- Интегриран воден филтър
Сфера на приложение
- Велосипеди
- Почистване на градински уреди и инструменти
- Мебели за градина/тераса/балкон
- Площи около дома и градината
- Почистване на мотоциклети и мотопеди
- Почистване на малки автомобили