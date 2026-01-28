K 3
Винаги можете да разчитате на водоструйката K 3: надеждният помощник е подходящ за леки замърсявания на по-малки градински повърхности и вътрешни дворове, градински мебели, автомобили и др.
С водоструйката K 3 мръсотията е нещо от миналото. Благодарение на своя 6-метров маркуч за високо налягане,машината е идеална за употреба в дома и придава искрящ блясък на малки градински повърхности и вътрешни дворове, както и на градински мебели и автомобили. Благодарение на Vario Power Spray Lance (VPS), налягането на водата може лесно да се регулира, за да отговаря на повърхността с просто въртеливо движение. Dirt Blaster ротационна дюза разхлабва и най-упоритите замърсявания, а помпата е защитена от воден филтър – за дълъг живот. Плавно движещите се колела правят водоструйката K 3 лесна за транспортиране, където е необходима.
Характеристики и предимства
Интегриран маркуч за засмукване на препаратУдобна и лесна употреба на почистващите препарати. Препаратите Kärcher (предлагат се като опция) не само предпазват и се грижат за почистваната повърхност, но дават по-ефективни и дълготрайни резултати.
Чисто и подреденоСъхранявайте маркуча, дюзите, пистолета и кабела по чист и пестящ място начин.
Големи колелаЗа лесен и удобен транспорт дори и на тежък терен като градински пътеки. Лесна за маневриране.
Quick Connect връзка
- Маркучът за високо налягане може бързо и удобно да се свърже с един клик към уреда и пистолета и съответно да се извади. Това пести време и разходи.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Налягане (бар/МПа)
|20 - макс. 120 / 2 - макс. 12
|Дебит (л/ч)
|макс. 380
|Ефективност за единица площ (м²/ч)
|25
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|макс. 40
|Мощност на свързване (кВт)
|1,6
|Захранващ кабел (м)
|5
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|4,31
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|6,282
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|242 x 285 x 805
Обхват на доставката
- Пистолет за високо налягане: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Ротационна дюза
- Маркуч за високо налягане: 6 м
- Адаптер куплунг за градински маркуч A3/4"
Оборудване
- Quick Connect от страната на уреда
- Добавяне на почистващ препарат чрез: Смукателен маркуч
- Интегриран воден филтър
Видео
Сфера на приложение
- Площи около дома и градината
- Тераса
- Мебели за градина/тераса/балкон
- Почистване на градински уреди и инструменти
- Автомобили
- Почистване на мотоциклети и мотопеди
- Велосипеди