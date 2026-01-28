K 3

Винаги можете да разчитате на водоструйката K 3: надеждният помощник е подходящ за леки замърсявания на по-малки градински повърхности и вътрешни дворове, градински мебели, автомобили и др.

С водоструйката K 3 мръсотията е нещо от миналото. Благодарение на своя 6-метров маркуч за високо налягане,машината е идеална за употреба в дома и придава искрящ блясък на малки градински повърхности и вътрешни дворове, както и на градински мебели и автомобили. Благодарение на Vario Power Spray Lance (VPS), налягането на водата може лесно да се регулира, за да отговаря на повърхността с просто въртеливо движение. Dirt Blaster ротационна дюза разхлабва и най-упоритите замърсявания, а помпата е защитена от воден филтър – за дълъг живот. Плавно движещите се колела правят водоструйката K 3 лесна за транспортиране, където е необходима.

Характеристики и предимства
Водоструйка K 3: Интегриран маркуч за засмукване на препарат
Интегриран маркуч за засмукване на препарат
Удобна и лесна употреба на почистващите препарати. Препаратите Kärcher (предлагат се като опция) не само предпазват и се грижат за почистваната повърхност, но дават по-ефективни и дълготрайни резултати.
Водоструйка K 3: Чисто и подредено
Чисто и подредено
Съхранявайте маркуча, дюзите, пистолета и кабела по чист и пестящ място начин.
Водоструйка K 3: Големи колела
Големи колела
За лесен и удобен транспорт дори и на тежък терен като градински пътеки. Лесна за маневриране.
Quick Connect връзка
  • Маркучът за високо налягане може бързо и удобно да се свърже с един клик към уреда и пистолета и съответно да се извади. Това пести време и разходи.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Налягане (бар/МПа) 20 - макс. 120 / 2 - макс. 12
Дебит (л/ч) макс. 380
Ефективност за единица площ (м²/ч) 25
Максимална температура на входящата вода (°C) макс. 40
Мощност на свързване (кВт) 1,6
Захранващ кабел (м) 5
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 4,31
Тегло вкл. Опаковка (кг) 6,282
Размери (Д х Ш х В) (мм) 242 x 285 x 805

Обхват на доставката

  • Пистолет за високо налягане: G 120 Q
  • Vario Power Jet
  • Ротационна дюза
  • Маркуч за високо налягане: 6 м
  • Адаптер куплунг за градински маркуч A3/4"

Оборудване

  • Quick Connect от страната на уреда
  • Добавяне на почистващ препарат чрез: Смукателен маркуч
  • Интегриран воден филтър
Водоструйка K 3
Видео

Сфера на приложение
  • Площи около дома и градината
  • Тераса
  • Мебели за градина/тераса/балкон
  • Почистване на градински уреди и инструменти
  • Автомобили
  • Почистване на мотоциклети и мотопеди
  • Велосипеди
Аксесоари
