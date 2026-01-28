С водоструйката K 3 мръсотията е нещо от миналото. Благодарение на своя 6-метров маркуч за високо налягане,машината е идеална за употреба в дома и придава искрящ блясък на малки градински повърхности и вътрешни дворове, както и на градински мебели и автомобили. Благодарение на Vario Power Spray Lance (VPS), налягането на водата може лесно да се регулира, за да отговаря на повърхността с просто въртеливо движение. Dirt Blaster ротационна дюза разхлабва и най-упоритите замърсявания, а помпата е защитена от воден филтър – за дълъг живот. Плавно движещите се колела правят водоструйката K 3 лесна за транспортиране, където е необходима.