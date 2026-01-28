K 2

K 2 от Kärcher е перфектната водоструйка за случайна употреба и леки замърсявания, например на велосипеди и/или градински инструменти, както и външни мебели.

Бързо като светкавица: Водоструйката K 2 с плоска дюза иротационна дюза елиминира замърсяванията по превозни средства, стъпала, градински инструменти и външни мебели за нула време. Компактното устройство е идеално за всякакви случайни задачи по почистване около вашия имот. Плоската дюза дава целенасочени резултати при почистване на контурирани повърхности. Ротационната дюза премахва дори най-упоритите замърсявания. Благодарение на малкото тегло и практичната интегрирана дръжка за носене, можете лесно да транспортирате K 2 навсякъде, където е необходимо. Системата Quick Connect предлага допълнително удобство, тъй като нейното бързо свързване позволява четириметровият маркуч за високо налягане да се поставя и изважда от устройството и лесно да задейства пистолета. Всички доставени аксесоари могат лесно да се съхраняват на самия K 2.

Характеристики и предимства
Водоструйка K 2: Лек и компактен
Лек и компактен
За опростено и пестящо място съхранение, дори в малки ниши. Може да се носи само с една ръка.
Водоструйка K 2: Интегриран маркуч за засмукване на препарат
Интегриран маркуч за засмукване на препарат
Удобна и лесна употреба на почистващите препарати. Препаратите Kärcher (предлагат се като опция) не само предпазват и се грижат за почистваната повърхност, но дават по-ефективни и дълготрайни резултати.
Водоструйка K 2: Чисто и подредено
Чисто и подредено
Маркуча, струйниците и пистолета за високо налягане могат да бъдат съхранени прилежно и компактно.
Quick Connect връзка
  • Маркучът за високо налягане може бързо и удобно да се свърже с един клик към уреда и пистолета и съответно да се извади. Това пести време и разходи.
Спецификации

Технически данни

Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Налягане (бар/МПа) макс. 110 / макс. 11
Дебит (л/ч) макс. 360
Ефективност за единица площ (м²/ч) 20
Максимална температура на входящата вода (°C) макс. 40
Мощност на свързване (кВт) 1,4
Захранващ кабел (м) 5
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 3,49
Тегло вкл. Опаковка (кг) 5,076
Размери (Д х Ш х В) (мм) 189 x 252 x 445

Обхват на доставката

  • Пистолет за високо налягане: G 120 Q
  • Единична струйна тръба
  • Ротационна дюза
  • Маркуч за високо налягане: 4 м
  • Адаптер куплунг за градински маркуч A3/4"

Оборудване

  • Добавяне на почистващ препарат чрез: Смукателен маркуч
  • Интегриран воден филтър
Водоструйка K 2
Водоструйка K 2

Видео

Сфера на приложение
  • Мебели за градина/тераса/балкон
  • Почистване на градински уреди и инструменти
  • Тераса
  • Почистване на малки автомобили
  • Почистване на мотоциклети и мотопеди
  • Велосипеди
Аксесоари
Почистващи препарати