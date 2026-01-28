K 2
K 2 от Kärcher е перфектната водоструйка за случайна употреба и леки замърсявания, например на велосипеди и/или градински инструменти, както и външни мебели.
Бързо като светкавица: Водоструйката K 2 с плоска дюза иротационна дюза елиминира замърсяванията по превозни средства, стъпала, градински инструменти и външни мебели за нула време. Компактното устройство е идеално за всякакви случайни задачи по почистване около вашия имот. Плоската дюза дава целенасочени резултати при почистване на контурирани повърхности. Ротационната дюза премахва дори най-упоритите замърсявания. Благодарение на малкото тегло и практичната интегрирана дръжка за носене, можете лесно да транспортирате K 2 навсякъде, където е необходимо. Системата Quick Connect предлага допълнително удобство, тъй като нейното бързо свързване позволява четириметровият маркуч за високо налягане да се поставя и изважда от устройството и лесно да задейства пистолета. Всички доставени аксесоари могат лесно да се съхраняват на самия K 2.
Характеристики и предимства
Лек и компактенЗа опростено и пестящо място съхранение, дори в малки ниши. Може да се носи само с една ръка.
Интегриран маркуч за засмукване на препаратУдобна и лесна употреба на почистващите препарати. Препаратите Kärcher (предлагат се като опция) не само предпазват и се грижат за почистваната повърхност, но дават по-ефективни и дълготрайни резултати.
Чисто и подреденоМаркуча, струйниците и пистолета за високо налягане могат да бъдат съхранени прилежно и компактно.
Quick Connect връзка
- Маркучът за високо налягане може бързо и удобно да се свърже с един клик към уреда и пистолета и съответно да се извади. Това пести време и разходи.
Спецификации
Технически данни
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Налягане (бар/МПа)
|макс. 110 / макс. 11
|Дебит (л/ч)
|макс. 360
|Ефективност за единица площ (м²/ч)
|20
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|макс. 40
|Мощност на свързване (кВт)
|1,4
|Захранващ кабел (м)
|5
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|3,49
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|5,076
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|189 x 252 x 445
Обхват на доставката
- Пистолет за високо налягане: G 120 Q
- Единична струйна тръба
- Ротационна дюза
- Маркуч за високо налягане: 4 м
- Адаптер куплунг за градински маркуч A3/4"
Оборудване
- Добавяне на почистващ препарат чрез: Смукателен маркуч
- Интегриран воден филтър
Видео
Сфера на приложение
- Мебели за градина/тераса/балкон
- Почистване на градински уреди и инструменти
- Тераса
- Почистване на малки автомобили
- Почистване на мотоциклети и мотопеди
- Велосипеди