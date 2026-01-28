Бързо като светкавица: Водоструйката K 2 с плоска дюза иротационна дюза елиминира замърсяванията по превозни средства, стъпала, градински инструменти и външни мебели за нула време. Компактното устройство е идеално за всякакви случайни задачи по почистване около вашия имот. Плоската дюза дава целенасочени резултати при почистване на контурирани повърхности. Ротационната дюза премахва дори най-упоритите замърсявания. Благодарение на малкото тегло и практичната интегрирана дръжка за носене, можете лесно да транспортирате K 2 навсякъде, където е необходимо. Системата Quick Connect предлага допълнително удобство, тъй като нейното бързо свързване позволява четириметровият маркуч за високо налягане да се поставя и изважда от устройството и лесно да задейства пистолета. Всички доставени аксесоари могат лесно да се съхраняват на самия K 2.