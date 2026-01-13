K 2 Power Control

Водоструйка K 2 Power Control е подходяща за почистване на велосипеди, градински пособия и мебели и разполага с опция за свързване с приложението Kärcher Home & Garden.

Станете експерт в почистването с приложенитео Kärcher Home & Garden в комбинация с водоструйка K 2 Power Control. Приложението предлага много съвети и идеи за почистване, както и изчерпателна информация за уреда. Водоструйката е оборудвана с пистолет за високо налягане и 2 струйника с адаптер Quick Connect. Нивото на налягане може да се регулира чрез струйната тръба Vario Power. В комплекта на водоструйката са включени телескопична дръжка за по-лесно транспортиране, смукателен маркуч за препарати, практични стойки за аксесоари, пистолет с високо налягане, кабел и 5 метра маркуч.

Характеристики и предимства
Водоструйка K 2 Power Control: Приложение Home & Garden
Приложение Home & Garden
Приложението Kärcher Home & Garden ще ви превърне в експерт в почистването. Възползвайте се от целия опит на Kärcher, за да постигнете перфектни резултати в почистването. Удобна цялостна услуга: цялата информация за устройството, неговото приложение и нашия портал за услуги.
Водоструйка K 2 Power Control: Пистолет за високо налягане и струйник със система Quick Connect
Пистолет за високо налягане и струйник със система Quick Connect
Просто поставете и завъртете - налични са два различни струйника. Оптимално налягане: избор между 3 нива на налягане, както и на ниво на почистващия препарат. Easy control: символи на струйниците показват различните настройки.
Водоструйка K 2 Power Control: Регулируема във височина телескопична дръжка
Регулируема във височина телескопична дръжка
За удобна работна височина. Компактно прибрана за съхранение.
Вграден смукателен маркуч
  • За бързо, лесно и удобно нанасяне на почистващи препарати с водоструйката.
  • Лесно за употреба. Смукателен маркуч за почистващи препарати.
Спецификации

Технически данни

Вид на тока (В/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Налягане (бар/МПа) 20 - макс. 110 / 2 - макс. 11
Дебит (л/ч) макс. 360
Ефективност за единица площ (м²/ч) 20
Максимална температура на входящата вода (°C) макс. 40
Мощност на свързване (кВт) 1,4
Захранващ кабел (м) 5
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 3,992
Тегло вкл. Опаковка (кг) 5,6
Размери (Д х Ш х В) (мм) 246 x 280 x 586

Обхват на доставката

  • Пистолет за високо налягане: G 120 Q
  • Vario Power Jet
  • Струйник Vario Power
  • Ротационна дюза
  • Маркуч за високо налягане: 5 м
  • Адаптер куплунг за градински маркуч A3/4"

Оборудване

  • Quick Connect от страната на уреда
  • Добавяне на почистващ препарат чрез: Засмукване
  • Телескопична дръжка
  • Интегриран воден филтър
Водоструйка K 2 Power Control
Водоструйка K 2 Power Control
Водоструйка K 2 Power Control
Сфера на приложение
  • Велосипеди
  • Почистване на градински уреди и инструменти
  • Мебели за градина/тераса/балкон
  • Площи около дома и градината
  • Почистване на малки автомобили
Аксесоари
Почистващи препарати