Станете експерт в почистването с приложенитео Kärcher Home & Garden в комбинация с водоструйка K 2 Power Control. Приложението предлага много съвети и идеи за почистване, както и изчерпателна информация за уреда. Водоструйката е оборудвана с пистолет за високо налягане и 2 струйника с адаптер Quick Connect. Нивото на налягане може да се регулира чрез струйната тръба Vario Power. В комплекта на водоструйката са включени телескопична дръжка за по-лесно транспортиране, смукателен маркуч за препарати, практични стойки за аксесоари, пистолет с високо налягане, кабел и 5 метра маркуч.