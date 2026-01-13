K 2 Power Control
Водоструйка K 2 Power Control е подходяща за почистване на велосипеди, градински пособия и мебели и разполага с опция за свързване с приложението Kärcher Home & Garden.
Станете експерт в почистването с приложенитео Kärcher Home & Garden в комбинация с водоструйка K 2 Power Control. Приложението предлага много съвети и идеи за почистване, както и изчерпателна информация за уреда. Водоструйката е оборудвана с пистолет за високо налягане и 2 струйника с адаптер Quick Connect. Нивото на налягане може да се регулира чрез струйната тръба Vario Power. В комплекта на водоструйката са включени телескопична дръжка за по-лесно транспортиране, смукателен маркуч за препарати, практични стойки за аксесоари, пистолет с високо налягане, кабел и 5 метра маркуч.
Характеристики и предимства
Приложение Home & GardenПриложението Kärcher Home & Garden ще ви превърне в експерт в почистването. Възползвайте се от целия опит на Kärcher, за да постигнете перфектни резултати в почистването. Удобна цялостна услуга: цялата информация за устройството, неговото приложение и нашия портал за услуги.
Пистолет за високо налягане и струйник със система Quick ConnectПросто поставете и завъртете - налични са два различни струйника. Оптимално налягане: избор между 3 нива на налягане, както и на ниво на почистващия препарат. Easy control: символи на струйниците показват различните настройки.
Регулируема във височина телескопична дръжкаЗа удобна работна височина. Компактно прибрана за съхранение.
Вграден смукателен маркуч
- За бързо, лесно и удобно нанасяне на почистващи препарати с водоструйката.
- Лесно за употреба. Смукателен маркуч за почистващи препарати.
Спецификации
Технически данни
|Вид на тока (В/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Налягане (бар/МПа)
|20 - макс. 110 / 2 - макс. 11
|Дебит (л/ч)
|макс. 360
|Ефективност за единица площ (м²/ч)
|20
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|макс. 40
|Мощност на свързване (кВт)
|1,4
|Захранващ кабел (м)
|5
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|3,992
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|5,6
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|246 x 280 x 586
Обхват на доставката
- Пистолет за високо налягане: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Струйник Vario Power
- Ротационна дюза
- Маркуч за високо налягане: 5 м
- Адаптер куплунг за градински маркуч A3/4"
Оборудване
- Quick Connect от страната на уреда
- Добавяне на почистващ препарат чрез: Засмукване
- Телескопична дръжка
- Интегриран воден филтър
Сфера на приложение
- Велосипеди
- Почистване на градински уреди и инструменти
- Мебели за градина/тераса/балкон
- Площи около дома и градината
- Почистване на малки автомобили