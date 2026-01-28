K 7 WCM

Ефективност, която няма равна на себе си: водоструйката K 7 WCM с двигател с водно охлаждане премахва ефективно мръсотията по пътеки, тераси, градинско оборудване и превозни средства.

Мощно почистване, което ще ви впечатли! K 7 WCM е перфектният (почистващ) партньор за честа употреба и тежки замърсявания: С мощния си двигател с водно охлаждане той слага край на мръсотията по пътеки, тераси, градинско оборудване и по-големи превозни средства. За да почистите повърхностите особено ефективно и нежно, струйника Vario Power (VPS) може да се регулира с просто завъртане. Други характеристики на включватротационна дюза, която осигурява успешно почистване без никакви компромиси дори при упорити замърсявания. Вграден воден филтър също така надеждно защитава помпата от частици мръсотия. В допълнение, всички аксесоари могат да се съхраняват директно на устройството.

Характеристики и предимства
Водоструйка K 7 WCM: Превъзходна мощност
Превъзходна мощност
Моторът с водно охлаждане впечатлява с дългия си живот и мощност.
Водоструйка K 7 WCM: Нанасяне на почистващ препарат
Нанасяне на почистващ препарат
Оборудването включва интегриран засмукващ механизъм за препарати. Препаратите Kärcher (предлагат се като опция) не само предпазват и се грижат за почистваната повърхност, но дават по-ефективни и дълготрайни резултати.
Водоструйка K 7 WCM: Чисто и подредено
Чисто и подредено
Маркучът, струйникът, пистолетът и кабелът могат да се съхраняват директно на устройството.
Quick Connect връзка
  • Маркучът за високо налягане може бързо и удобно да се свърже с един клик към уреда и пистолета и съответно да се извади. Това пести време и разходи.
Спецификации

Технически данни

Напрежение (В) 230
Честота (Hz) 50
Налягане (бар/МПа) 20 - макс. 180 / 2 - макс. 18
Дебит (л/ч) макс. 600
Ефективност за единица площ (м²/ч) 60
Максимална температура на входящата вода (°C) макс. 60
Мощност на свързване (кВт) 3
Захранващ кабел (м) 5
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 17,212
Тегло вкл. Опаковка (кг) 21,151
Размери (Д х Ш х В) (мм) 369 x 355 x 946

Обхват на доставката

  • Пистолет за високо налягане: G 180 Q
  • Ротационна дюза
  • Маркуч за високо налягане: 10 м
  • Адаптер куплунг за градински маркуч A3/4"

Оборудване

  • Vario Power Jet
  • Добавяне на почистващ препарат чрез: Смукателен маркуч
  • Мотор с водно охлаждане
  • Материал на помпата: Алуминий
  • Интегриран воден филтър
Видео

Сфера на приложение
  • Каменни и оградни стени
  • Външни стълби
  • Площи около дома и градината
  • Мебели за градина/тераса/балкон
  • Почистване на градински уреди и инструменти
  • Автомобили
  • Каравани
  • Почистване на мотоциклети и мотопеди
  • Велосипеди
Аксесоари
