Мощно почистване, което ще ви впечатли! K 7 WCM е перфектният (почистващ) партньор за честа употреба и тежки замърсявания: С мощния си двигател с водно охлаждане той слага край на мръсотията по пътеки, тераси, градинско оборудване и по-големи превозни средства. За да почистите повърхностите особено ефективно и нежно, струйника Vario Power (VPS) може да се регулира с просто завъртане. Други характеристики на включватротационна дюза, която осигурява успешно почистване без никакви компромиси дори при упорити замърсявания. Вграден воден филтър също така надеждно защитава помпата от частици мръсотия. В допълнение, всички аксесоари могат да се съхраняват директно на устройството.