K 7 WCM
Ефективност, която няма равна на себе си: водоструйката K 7 WCM с двигател с водно охлаждане премахва ефективно мръсотията по пътеки, тераси, градинско оборудване и превозни средства.
Мощно почистване, което ще ви впечатли! K 7 WCM е перфектният (почистващ) партньор за честа употреба и тежки замърсявания: С мощния си двигател с водно охлаждане той слага край на мръсотията по пътеки, тераси, градинско оборудване и по-големи превозни средства. За да почистите повърхностите особено ефективно и нежно, струйника Vario Power (VPS) може да се регулира с просто завъртане. Други характеристики на включватротационна дюза, която осигурява успешно почистване без никакви компромиси дори при упорити замърсявания. Вграден воден филтър също така надеждно защитава помпата от частици мръсотия. В допълнение, всички аксесоари могат да се съхраняват директно на устройството.
Характеристики и предимства
Превъзходна мощностМоторът с водно охлаждане впечатлява с дългия си живот и мощност.
Нанасяне на почистващ препаратОборудването включва интегриран засмукващ механизъм за препарати. Препаратите Kärcher (предлагат се като опция) не само предпазват и се грижат за почистваната повърхност, но дават по-ефективни и дълготрайни резултати.
Чисто и подреденоМаркучът, струйникът, пистолетът и кабелът могат да се съхраняват директно на устройството.
Quick Connect връзка
- Маркучът за високо налягане може бързо и удобно да се свърже с един клик към уреда и пистолета и съответно да се извади. Това пести време и разходи.
Спецификации
Технически данни
|Напрежение (В)
|230
|Честота (Hz)
|50
|Налягане (бар/МПа)
|20 - макс. 180 / 2 - макс. 18
|Дебит (л/ч)
|макс. 600
|Ефективност за единица площ (м²/ч)
|60
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|макс. 60
|Мощност на свързване (кВт)
|3
|Захранващ кабел (м)
|5
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|17,212
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|21,151
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|369 x 355 x 946
Обхват на доставката
- Пистолет за високо налягане: G 180 Q
- Ротационна дюза
- Маркуч за високо налягане: 10 м
- Адаптер куплунг за градински маркуч A3/4"
Оборудване
- Vario Power Jet
- Добавяне на почистващ препарат чрез: Смукателен маркуч
- Мотор с водно охлаждане
- Материал на помпата: Алуминий
- Интегриран воден филтър
Видео
Сфера на приложение
- Каменни и оградни стени
- Външни стълби
- Площи около дома и градината
- Мебели за градина/тераса/балкон
- Почистване на градински уреди и инструменти
- Автомобили
- Каравани
- Почистване на мотоциклети и мотопеди
- Велосипеди