K 4 Comfort Premium
Водоструйката K 4 Comfort Premium с производителност на почистване 30 м²/ч, маркуч PremiumFlex, макара за маркуч и мотор с водно охлаждане е идеална за дома и автомобила.
K 4 Comfort Premium е мощна и удобна водоструйка, идеална за отстраняване на умерени замърсявания около дома и автомобила. Нейният дълготраен мотор с водно охлаждане осигурява постоянна производителност, а удобната макара за маркуча с PremiumFlex маркуч гарантира максимална гъвкавост. Освен това пистолетът за високо налягане G 180 50 Q COMFORT!Hold намалява необходимото усилие при задържане до 50%, което позволява работа без умора, а благодарение на системата Quick Connect маркучът за високо налягане може да се свързва бързо и лесно. Иновативният струйник 4-в-1 Multi Jet комбинира 4 различни вида струя, които могат удобно да се настройват чрез завъртане на главата на струйната тръба. В допълнение, концепцията за препарат 2-в-1 предлага допълнително удобство и перфектно нанасяне на почистващия препарат според конкретната задача. Кабелите и аксесоарите могат да се съхраняват лесно и компактно върху уреда, а телескопичната дръжка и колелата с мека повърхност осигуряват лесно транспортиране. За оптимална поддръжка приложението Kärcher Home & Garden предлага вграден консултант за приложения, както и полезни съвети и трикове. В обхвата на доставката е включен 1 литър почистващ препарат.
Характеристики и предимства
Умна концепция на уредаДизайнът на устройството има организирани входове и изходи за кабели и маркучи. Това осигурява свобода на движение и работно пространство и като цяло улеснява боравенето с кабелите и маркучите. Правилното подравняване на устройствата с връзките за маркучите и кабелите към източника на захранване и вода прави почистването много по-удобно.
Пистолет Comfort с COMFORT!Hold и Quick ConnectCOMFORT!Hold значително намалява натиска при задържане. Особено полезно при дълги приложения, например при почистване на големи площи. Quick Connect връзка за лесно свързване на маркуча за високо налягане.
4-в-1 Multi JetМного възможности за почистване благодарение на 4 различни дюзи в един струйник. Няма нужда да сменяте струйника за повече удобство. Просто завъртете главата на струйника, за да промените струята.
2-в-1 система за препарат
- Иновативната концепция за препарат осигурява максимална гъвкавост и оптимално дозиране за всяка задача по почистване.
- Препаратът може да се подава чрез устройството и дюзата Multi Jet или, за повече пяна, чрез пеногенератора с включено дозиране на препарата.
- Препаратите Kärcher (предлагат се като опция) не само предпазват и се грижат за почистваната повърхност, но дават по-ефективни и дълготрайни резултати.
PremiumFlex маркуч за високо налягане
- Гъвкавият маркуч гарантира максимална гъвкавост и следователно максимална свобода на движение
- Навийте и развийте маркуча за високо налягане лесно, без да се образуват възли.
Макара за маркуч за удобно боравене
- Маркучът с високо налягане е оптимално предпазен и прибран без да заема много място.
- За комфортна работа: маркучът е готов за употреба по всяко време с едно просто навиване и развиване.
- Нисък център на тежестта за по-стабилно позициониране, дори на наклонени повърхности.
Превъзходна мощност
- Моторът с водно охлаждане впечатлява с дългия си живот и мощност.
Ергономично транспортиране
- Телескопичната дръжка с заключващ механизъм позволява лесен, удобен и ергономичен транспорт.
- Колелата с мека конструкция позволяват устройството да се придвижва лесно и без усилие.
- Дръжката за носене позволява устройството да се вдига лесно и ергономично.
Приложение Home & Garden
- Приложението Kärcher Home & Garden ще ви превърне в експерт в почистването.
- Възползвайте се от целия опит на Kärcher, за да постигнете перфектни резултати в почистването.
- Удобна цялостна услуга: цялата информация за устройството, неговото приложение и нашия портал за услуги.
Устойчиви характеристики
- Дизайн с 20% рециклирана пластмаса¹⁾.
- До 80% по-малка консумация на вода в сравнение с обикновен градински маркуч.²⁾
- Опаковка, изработена от най-малко 80% рециклирана хартия.
Спецификации
Технически данни
|Напрежение (В)
|230
|Честота (Hz)
|50
|Налягане ( /бар/МПа)
|20 / макс. 130 / 2 - 13
|Дебит (л/ч)
|макс. 420
|Ефективност за единица площ (м²/ч)
|30
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|40
|Мощност на свързване (кВт)
|1,8
|Захранващ кабел (м)
|5
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|12,355
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|17,516
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Само продуктът, всички пластмасови части, с изключение на аксесоарите. / ²⁾ Вътрешни тестови условия: дебитът на водоструйката е 40% от този на градински маркуч, като същевременно времето за почистване се намалява наполовина. Дебитът, както и реалните икономии на вода и време, зависят от класа на уреда, степента на замърсяване и местоположението.
Обхват на доставката
- Почистващи препарати: Универсален почистващ препарат RM 626, 1 л
- Пистолет за високо налягане: G 180 Q COMFORT!Hold
- 4-в-1 Multi Jet
- Маркуч за високо налягане: 8 м, PremiumFlex
- Адаптер куплунг за градински маркуч A3/4"
Оборудване
- Задържане за намаляване на налягането върху спусъка на пистолета
- Интегрирана макара за маркуч за високо налягане
- Quick Connect от страната на уреда
- Добавяне на почистващ препарат чрез: 2-в-1 система за препарат
- Регулиране на препарата при работа с пеногенератор
- Телескопична дръжка
- Мотор с водно охлаждане
- Интегриран воден филтър
- Кука за кабела
- Съхранение на аксесоарите върху уреда
- Колела с мека повърхност
Видео
Сфера на приложение
- Площи около дома и градината
- Почистване на мотоциклети и мотопеди
- Почистване на малки автомобили