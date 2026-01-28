K 4 Comfort Premium

Водоструйката K 4 Comfort Premium с производителност на почистване 30 м²/ч, маркуч PremiumFlex, макара за маркуч и мотор с водно охлаждане е идеална за дома и автомобила.

K 4 Comfort Premium е мощна и удобна водоструйка, идеална за отстраняване на умерени замърсявания около дома и автомобила. Нейният дълготраен мотор с водно охлаждане осигурява постоянна производителност, а удобната макара за маркуча с PremiumFlex маркуч гарантира максимална гъвкавост. Освен това пистолетът за високо налягане G 180 50 Q COMFORT!Hold намалява необходимото усилие при задържане до 50%, което позволява работа без умора, а благодарение на системата Quick Connect маркучът за високо налягане може да се свързва бързо и лесно. Иновативният струйник 4-в-1 Multi Jet комбинира 4 различни вида струя, които могат удобно да се настройват чрез завъртане на главата на струйната тръба. В допълнение, концепцията за препарат 2-в-1 предлага допълнително удобство и перфектно нанасяне на почистващия препарат според конкретната задача. Кабелите и аксесоарите могат да се съхраняват лесно и компактно върху уреда, а телескопичната дръжка и колелата с мека повърхност осигуряват лесно транспортиране. За оптимална поддръжка приложението Kärcher Home & Garden предлага вграден консултант за приложения, както и полезни съвети и трикове. В обхвата на доставката е включен 1 литър почистващ препарат.

Характеристики и предимства
Водоструйка K 4 Comfort Premium: Умна концепция на уреда
Дизайнът на устройството има организирани входове и изходи за кабели и маркучи. Това осигурява свобода на движение и работно пространство и като цяло улеснява боравенето с кабелите и маркучите. Правилното подравняване на устройствата с връзките за маркучите и кабелите към източника на захранване и вода прави почистването много по-удобно.
Водоструйка K 4 Comfort Premium: Пистолет Comfort с COMFORT!Hold и Quick Connect
COMFORT!Hold значително намалява натиска при задържане. Особено полезно при дълги приложения, например при почистване на големи площи. Quick Connect връзка за лесно свързване на маркуча за високо налягане.
Водоструйка K 4 Comfort Premium: 4-в-1 Multi Jet
Много възможности за почистване благодарение на 4 различни дюзи в един струйник. Няма нужда да сменяте струйника за повече удобство. Просто завъртете главата на струйника, за да промените струята.
2-в-1 система за препарат
  • Иновативната концепция за препарат осигурява максимална гъвкавост и оптимално дозиране за всяка задача по почистване.
  • Препаратът може да се подава чрез устройството и дюзата Multi Jet или, за повече пяна, чрез пеногенератора с включено дозиране на препарата.
  • Препаратите Kärcher (предлагат се като опция) не само предпазват и се грижат за почистваната повърхност, но дават по-ефективни и дълготрайни резултати.
PremiumFlex маркуч за високо налягане
  • Гъвкавият маркуч гарантира максимална гъвкавост и следователно максимална свобода на движение
  • Навийте и развийте маркуча за високо налягане лесно, без да се образуват възли.
Макара за маркуч за удобно боравене
  • Маркучът с високо налягане е оптимално предпазен и прибран без да заема много място.
  • За комфортна работа: маркучът е готов за употреба по всяко време с едно просто навиване и развиване.
  • Нисък център на тежестта за по-стабилно позициониране, дори на наклонени повърхности.
Превъзходна мощност
  • Моторът с водно охлаждане впечатлява с дългия си живот и мощност.
Ергономично транспортиране
  • Телескопичната дръжка с заключващ механизъм позволява лесен, удобен и ергономичен транспорт.
  • Колелата с мека конструкция позволяват устройството да се придвижва лесно и без усилие.
  • Дръжката за носене позволява устройството да се вдига лесно и ергономично.
Приложение Home & Garden
  • Приложението Kärcher Home & Garden ще ви превърне в експерт в почистването.
  • Възползвайте се от целия опит на Kärcher, за да постигнете перфектни резултати в почистването.
  • Удобна цялостна услуга: цялата информация за устройството, неговото приложение и нашия портал за услуги.
Устойчиви характеристики
  • Дизайн с 20% рециклирана пластмаса¹⁾.
  • До 80% по-малка консумация на вода в сравнение с обикновен градински маркуч.²⁾
  • Опаковка, изработена от най-малко 80% рециклирана хартия.
Спецификации

Технически данни

Напрежение (В) 230
Честота (Hz) 50
Налягане ( /бар/МПа) 20 / макс. 130 / 2 - 13
Дебит (л/ч) макс. 420
Ефективност за единица площ (м²/ч) 30
Максимална температура на входящата вода (°C) 40
Мощност на свързване (кВт) 1,8
Захранващ кабел (м) 5
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 12,355
Тегло вкл. Опаковка (кг) 17,516
Размери (Д х Ш х В) (мм) 417 x 346 x 668

¹⁾ Само продуктът, всички пластмасови части, с изключение на аксесоарите. / ²⁾ Вътрешни тестови условия: дебитът на водоструйката е 40% от този на градински маркуч, като същевременно времето за почистване се намалява наполовина. Дебитът, както и реалните икономии на вода и време, зависят от класа на уреда, степента на замърсяване и местоположението.

Обхват на доставката

  • Почистващи препарати: Универсален почистващ препарат RM 626, 1 л
  • Пистолет за високо налягане: G 180 Q COMFORT!Hold
  • 4-в-1 Multi Jet
  • Маркуч за високо налягане: 8 м, PremiumFlex
  • Адаптер куплунг за градински маркуч A3/4"

Оборудване

  • Задържане за намаляване на налягането върху спусъка на пистолета
  • Интегрирана макара за маркуч за високо налягане
  • Quick Connect от страната на уреда
  • Добавяне на почистващ препарат чрез: 2-в-1 система за препарат
  • Регулиране на препарата при работа с пеногенератор
  • Телескопична дръжка
  • Мотор с водно охлаждане
  • Интегриран воден филтър
  • Кука за кабела
  • Съхранение на аксесоарите върху уреда
  • Колела с мека повърхност
Водоструйка K 4 Comfort Premium
Видео

Сфера на приложение
  • Площи около дома и градината
  • Почистване на мотоциклети и мотопеди
  • Почистване на малки автомобили
Аксесоари
Почистващи препарати