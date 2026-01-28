K 4 Comfort Premium е мощна и удобна водоструйка, идеална за отстраняване на умерени замърсявания около дома и автомобила. Нейният дълготраен мотор с водно охлаждане осигурява постоянна производителност, а удобната макара за маркуча с PremiumFlex маркуч гарантира максимална гъвкавост. Освен това пистолетът за високо налягане G 180 50 Q COMFORT!Hold намалява необходимото усилие при задържане до 50%, което позволява работа без умора, а благодарение на системата Quick Connect маркучът за високо налягане може да се свързва бързо и лесно. Иновативният струйник 4-в-1 Multi Jet комбинира 4 различни вида струя, които могат удобно да се настройват чрез завъртане на главата на струйната тръба. В допълнение, концепцията за препарат 2-в-1 предлага допълнително удобство и перфектно нанасяне на почистващия препарат според конкретната задача. Кабелите и аксесоарите могат да се съхраняват лесно и компактно върху уреда, а телескопичната дръжка и колелата с мека повърхност осигуряват лесно транспортиране. За оптимална поддръжка приложението Kärcher Home & Garden предлага вграден консултант за приложения, както и полезни съвети и трикове. В обхвата на доставката е включен 1 литър почистващ препарат.