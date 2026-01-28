С водоструйка K 7 Power Flex всяка повърхност може да се почиства при правилното налягане. Консултантът, интегриран в приложението Kärcher Home & Garden, помага на потребителя да намери правилното налягане, като предоставя практически съвети за всяка ситуация и задача за почистване – за перфектни резултати. K 7 Power Flex е снабден с двигател с водно охлаждане и е проектиран за често почистване, както и за справяне с тежки замърсявания, които често се натрупват по пътеки, плувни басейни, велосипеди или големи автомобили, например. Обширната гама от оборудване включва пистолет с практичен адаптер Quick Connect чрез маркуч за високо налягане PremiumFlex, надежден воден филтър, който предпазва помпата, струйник Vario Power (VPS) и Dirt Blaster с въртяща се точкова струя. Настройката на налягането на VPS може да се регулира с просто въртеливо движение, а Dirt Blaster се справя бързо дори с най-упоритата мръсотия. Другите детайли на оборудването включват системата за препарати Plug 'n' Clean, алуминиевата телескопична дръжка и позицията за паркиране за лесно достъпни аксесоари.