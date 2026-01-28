K 5 Comfort Premium Connect
Водоструйката K 5 Comfort Premium Connect с мотор с водно охлаждане, маркуч PremiumFlex и макара за маркуч предлага производителност 40 m²/h и е подходяща за дома и автомобила.
Водоструйката K 5 Comfort Premium Connect разполага с мотор с водно охлаждане и дълъг живот, който осигурява постоянна мощност, а удобната макара с маркуч PremiumFlex дава максимална гъвкавост. Пистолетът G 180 Q Comfort Connect значително намалява усилието при задържане, позволявайки работа без умора и комфортно почистване. LCD дисплеят на пистолета предлага 3 нива на налягане, включително eco!Mode и 2 нива за препарат, които се адаптират към различни почиствания. Регулирането на нивото на пистолета също осигурява по-удобна работа. Благодарение на системата Quick Connect маркучът за високо налягане може да се свърже бързо и лесно, а иновативният струйник 4-в-1 Multi Jet комбинира 4 различни вида струя, които се регулират удобно чрез завъртане на главата на струйника. Освен това 2-в-1 системата за препарат осигурява удобно и перфектно нанасяне на почистващ препарат според задачата. Налягането може да се регулира чрез смартфон с Bluetooth връзка към приложението Kärcher Home & Garden, което предлага и интегриран консултант, както и полезни съвети и трикове.
Характеристики и предимства
Умна концепция на уредаДизайнът на устройството има организирани входове и изходи за кабели и маркучи. Това осигурява свобода на движение и работно пространство и като цяло улеснява боравенето с кабелите и маркучите. Правилното подравняване на устройствата с връзките за маркучите и кабелите към източника на захранване и вода прави почистването много по-удобно.
Пистолет Comfort с COMFORT!Hold и Quick ConnectCOMFORT!Hold значително намалява натиска при задържане. Особено полезно при дълги приложения, например при почистване на големи площи. Регулирането на пистолета на 180° осигурява удобство при почистване и по-голяма гъвкавост при работа.
4-в-1 Multi JetМного възможности за почистване благодарение на 4 различни дюзи в един струйник. Не е необходимо да се сменя струйникът за по-голямо удобство.
2-в-1 система за препарат
- Иновативната концепция за препарат осигурява максимална гъвкавост и оптимално дозиране за всяка задача по почистване.
- Препаратът може да се подава чрез устройството и дюзата Multi Jet или, за повече пяна, чрез пеногенератора с включено дозиране на препарата.
- Удобно и лесно използване на препарати. Препаратите на Kärcher (предлагат се като опция) не само защитават и се грижат за почистваната повърхност, но и осигуряват по-ефективни и дълготрайни резултати.
PremiumFlex маркуч за високо налягане
- Гъвкавият маркуч гарантира максимална гъвкавост и следователно максимална свобода на движение
- Навийте и развийте маркуча за високо налягане лесно, без да се образуват възли.
Макара за маркуч за удобно боравене
- Маркучът с високо налягане е оптимално предпазен и прибран без да заема много място.
- За комфортна работа: маркучът е готов за употреба по всяко време с едно просто навиване и развиване.
- Нисък център на тежестта за по-стабилно позициониране, дори на наклонени повърхности.
Превъзходна мощност
- Моторът с водно охлаждане впечатлява с дългия си живот и мощност.
Ергономично транспортиране
- Телескопичната дръжка с заключващ механизъм позволява лесен, удобен и ергономичен транспорт.
- Колелата с мека конструкция позволяват устройството да се придвижва лесно и без усилие.
- Дръжката за носене позволява устройството да се вдига лесно и ергономично.
Приложение Home & Garden
- Приложението Kärcher Home & Garden ще ви превърне в експерт в почистването.
- Възползвайте се от целия опит на Kärcher, за да постигнете перфектни резултати в почистването.
- Удобна цялостна услуга: цялата информация за устройството, неговото приложение и нашия портал за услуги.
Устойчиви характеристики
- Дизайн с 25% рециклиран пластмас¹⁾.
- До 80% по-малка консумация на вода в сравнение с обикновен градински маркуч.²⁾
- Опаковка, изработена от най-малко 80% рециклирана хартия.
Спецификации
Технически данни
|Напрежение (В)
|230
|Честота (Hz)
|50
|Налягане (бар/МПа)
|20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
|Дебит (л/ч)
|макс. 500
|Ефективност за единица площ (м²/ч)
|40
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|макс. 40
|Мощност на свързване (кВт)
|2,1
|Захранващ кабел (м)
|5
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|13,501
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|19,2
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Само продуктът, всички пластмасови части, с изключение на аксесоарите. / ²⁾ Вътрешни тестови условия: дебитът на водоструйката е 40% от този на градински маркуч, като същевременно времето за почистване се намалява наполовина. Дебитът, както и реалните икономии на вода и време, зависят от класа на уреда, степента на замърсяване и местоположението. / ³⁾ В режим/ниво eco!Mode, потреблението на вода се намалява с 25%, а енергията – с 35% спрямо най-високото ниво (3-то ниво).
Обхват на доставката
- Почистващи препарати: Универсален почистващ препарат RM 626, 1 л
- Пистолет за високо налягане: G 180 Q Connect
- 4-в-1 Multi Jet
- Маркуч за високо налягане: 10 м, PremiumFlex
- Адаптер куплунг за градински маркуч A3/4"
Оборудване
- Интегрирана макара за маркуч за високо налягане
- Quick Connect от страната на уреда
- Добавяне на почистващ препарат чрез: 2-в-1 система за препарат
- Регулиране на препарата при работа с пеногенератор
- Телескопична дръжка
- Мотор с водно охлаждане
- Материал на помпата: Алуминий
- Интегриран воден филтър
- Засмукване на вода
- Съхранение на аксесоарите върху уреда
- 2 куки за кабел: с функция за бързо сваляне
- Колела с мека повърхност
- Свързване чрез Bluetooth
- Управление чрез Аpp (приложение за телефон)
- интелигентни услуги/функции в приложението
Видео
Сфера на приложение
- Велосипеди
- Почистване на градински уреди и инструменти
- Мебели за градина/тераса/балкон
- Площи около дома и градината
- Почистване на мотоциклети и мотопеди
- Почистване на малки автомобили
- Външни стълби
- Почистване на автомобили среден клас и джипове
- Каменни и оградни стени