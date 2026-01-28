K 5 Comfort Premium Connect

Водоструйката K 5 Comfort Premium Connect с мотор с водно охлаждане, маркуч PremiumFlex и макара за маркуч предлага производителност 40 m²/h и е подходяща за дома и автомобила.

Водоструйката K 5 Comfort Premium Connect разполага с мотор с водно охлаждане и дълъг живот, който осигурява постоянна мощност, а удобната макара с маркуч PremiumFlex дава максимална гъвкавост. Пистолетът G 180 Q Comfort Connect значително намалява усилието при задържане, позволявайки работа без умора и комфортно почистване. LCD дисплеят на пистолета предлага 3 нива на налягане, включително eco!Mode и 2 нива за препарат, които се адаптират към различни почиствания. Регулирането на нивото на пистолета също осигурява по-удобна работа. Благодарение на системата Quick Connect маркучът за високо налягане може да се свърже бързо и лесно, а иновативният струйник 4-в-1 Multi Jet комбинира 4 различни вида струя, които се регулират удобно чрез завъртане на главата на струйника. Освен това 2-в-1 системата за препарат осигурява удобно и перфектно нанасяне на почистващ препарат според задачата. Налягането може да се регулира чрез смартфон с Bluetooth връзка към приложението Kärcher Home & Garden, което предлага и интегриран консултант, както и полезни съвети и трикове.

Характеристики и предимства
Водоструйка K 5 Comfort Premium Connect: Умна концепция на уреда
Умна концепция на уреда
Дизайнът на устройството има организирани входове и изходи за кабели и маркучи. Това осигурява свобода на движение и работно пространство и като цяло улеснява боравенето с кабелите и маркучите. Правилното подравняване на устройствата с връзките за маркучите и кабелите към източника на захранване и вода прави почистването много по-удобно.
Водоструйка K 5 Comfort Premium Connect: Пистолет Comfort с COMFORT!Hold и Quick Connect
Пистолет Comfort с COMFORT!Hold и Quick Connect
COMFORT!Hold значително намалява натиска при задържане. Особено полезно при дълги приложения, например при почистване на големи площи. Регулирането на пистолета на 180° осигурява удобство при почистване и по-голяма гъвкавост при работа.
Водоструйка K 5 Comfort Premium Connect: 4-в-1 Multi Jet
4-в-1 Multi Jet
Много възможности за почистване благодарение на 4 различни дюзи в един струйник. Не е необходимо да се сменя струйникът за по-голямо удобство.
2-в-1 система за препарат
  • Иновативната концепция за препарат осигурява максимална гъвкавост и оптимално дозиране за всяка задача по почистване.
  • Препаратът може да се подава чрез устройството и дюзата Multi Jet или, за повече пяна, чрез пеногенератора с включено дозиране на препарата.
  • Удобно и лесно използване на препарати. Препаратите на Kärcher (предлагат се като опция) не само защитават и се грижат за почистваната повърхност, но и осигуряват по-ефективни и дълготрайни резултати.
PremiumFlex маркуч за високо налягане
  • Гъвкавият маркуч гарантира максимална гъвкавост и следователно максимална свобода на движение
  • Навийте и развийте маркуча за високо налягане лесно, без да се образуват възли.
Макара за маркуч за удобно боравене
  • Маркучът с високо налягане е оптимално предпазен и прибран без да заема много място.
  • За комфортна работа: маркучът е готов за употреба по всяко време с едно просто навиване и развиване.
  • Нисък център на тежестта за по-стабилно позициониране, дори на наклонени повърхности.
Превъзходна мощност
  • Моторът с водно охлаждане впечатлява с дългия си живот и мощност.
Ергономично транспортиране
  • Телескопичната дръжка с заключващ механизъм позволява лесен, удобен и ергономичен транспорт.
  • Колелата с мека конструкция позволяват устройството да се придвижва лесно и без усилие.
  • Дръжката за носене позволява устройството да се вдига лесно и ергономично.
Приложение Home & Garden
  • Приложението Kärcher Home & Garden ще ви превърне в експерт в почистването.
  • Възползвайте се от целия опит на Kärcher, за да постигнете перфектни резултати в почистването.
  • Удобна цялостна услуга: цялата информация за устройството, неговото приложение и нашия портал за услуги.
Устойчиви характеристики
  • Дизайн с 25% рециклиран пластмас¹⁾.
  • До 80% по-малка консумация на вода в сравнение с обикновен градински маркуч.²⁾
  • Опаковка, изработена от най-малко 80% рециклирана хартия.
Спецификации

Технически данни

Напрежение (В) 230
Честота (Hz) 50
Налягане (бар/МПа) 20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
Дебит (л/ч) макс. 500
Ефективност за единица площ (м²/ч) 40
Максимална температура на входящата вода (°C) макс. 40
Мощност на свързване (кВт) 2,1
Захранващ кабел (м) 5
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 13,501
Тегло вкл. Опаковка (кг) 19,2
Размери (Д х Ш х В) (мм) 417 x 346 x 668

¹⁾ Само продуктът, всички пластмасови части, с изключение на аксесоарите. / ²⁾ Вътрешни тестови условия: дебитът на водоструйката е 40% от този на градински маркуч, като същевременно времето за почистване се намалява наполовина. Дебитът, както и реалните икономии на вода и време, зависят от класа на уреда, степента на замърсяване и местоположението. / ³⁾ В режим/ниво eco!Mode, потреблението на вода се намалява с 25%, а енергията – с 35% спрямо най-високото ниво (3-то ниво).

Обхват на доставката

  • Почистващи препарати: Универсален почистващ препарат RM 626, 1 л
  • Пистолет за високо налягане: G 180 Q Connect
  • 4-в-1 Multi Jet
  • Маркуч за високо налягане: 10 м, PremiumFlex
  • Адаптер куплунг за градински маркуч A3/4"

Оборудване

  • Интегрирана макара за маркуч за високо налягане
  • Quick Connect от страната на уреда
  • Добавяне на почистващ препарат чрез: 2-в-1 система за препарат
  • Регулиране на препарата при работа с пеногенератор
  • Телескопична дръжка
  • Мотор с водно охлаждане
  • Материал на помпата: Алуминий
  • Интегриран воден филтър
  • Засмукване на вода
  • Съхранение на аксесоарите върху уреда
  • 2 куки за кабел: с функция за бързо сваляне
  • Колела с мека повърхност
  • Свързване чрез Bluetooth
  • Управление чрез Аpp (приложение за телефон)
  • интелигентни услуги/функции в приложението
Водоструйка K 5 Comfort Premium Connect
Водоструйка K 5 Comfort Premium Connect
Водоструйка K 5 Comfort Premium Connect

Видео

Сфера на приложение
  • Велосипеди
  • Почистване на градински уреди и инструменти
  • Мебели за градина/тераса/балкон
  • Площи около дома и градината
  • Почистване на мотоциклети и мотопеди
  • Почистване на малки автомобили
  • Външни стълби
  • Почистване на автомобили среден клас и джипове
  • Каменни и оградни стени
Аксесоари
Почистващи препарати