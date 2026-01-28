Водоструйката K 5 Comfort Premium Connect разполага с мотор с водно охлаждане и дълъг живот, който осигурява постоянна мощност, а удобната макара с маркуч PremiumFlex дава максимална гъвкавост. Пистолетът G 180 Q Comfort Connect значително намалява усилието при задържане, позволявайки работа без умора и комфортно почистване. LCD дисплеят на пистолета предлага 3 нива на налягане, включително eco!Mode и 2 нива за препарат, които се адаптират към различни почиствания. Регулирането на нивото на пистолета също осигурява по-удобна работа. Благодарение на системата Quick Connect маркучът за високо налягане може да се свърже бързо и лесно, а иновативният струйник 4-в-1 Multi Jet комбинира 4 различни вида струя, които се регулират удобно чрез завъртане на главата на струйника. Освен това 2-в-1 системата за препарат осигурява удобно и перфектно нанасяне на почистващ препарат според задачата. Налягането може да се регулира чрез смартфон с Bluetooth връзка към приложението Kärcher Home & Garden, което предлага и интегриран консултант, както и полезни съвети и трикове.