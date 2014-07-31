Пробиване, метене, изсмукване
Пробиване без прах
С прахоуловителя при пробиване DDC 50 на професионалиста в почистването Керхер можете да свършите работата си съвсем без прах. Нямате нужда от помощта на друг човек и допълнителни аксесоари и уреди, като напр. прахосмукачка. Прахоуловителят при пробиване DDC 50 може да се използва с всяка бормашина (макс. диаметър на бургията ø 10 мм) и Ви позволява да работите и с двете си ръце по всички възможни стенни повърхности на закрито.
Той функционира така
- Позициониране: След като сте маркирали желаното място за пробиване, поставете съвсем лесно прахоуловителя DDC 50 върху Вашата бормашина и го позиционирайте над Вашата маркировка.
- Натиснете: След това натиснете DDC 50 на стената – със стартирането на функцията за закрепване с вакуум уредът се закрепва самостоятелно за основата през целия процес на пробиването.
- Пробиване: Пробиването с DDC 50 се извършва напълно безпроблемно. Уредът стои стабилно на стената и двете ръце са свободни за пробиване.
- Освобождаване: След пробиването просто освободете вакуума чрез натискането на бутона за подаване на въздух и свалете DDC 50 от стената. Мястото на пробиването е чисто и целият прах е напълно събран.
- Изпразване: Отворете DDC 50 и изпразнете уловения прах от пробиването. Не необходимо повече никакво допълнително почистване.
Бързо и лесно метене
За малките замърсявания между другото не всеки път е необходима прахосмукачка. Новата акумулаторна метла K55 почиства бързо, комфортно и старателно. Без кабел и благодарение на работата на акумулаторната батерия тя може да се използва навсякъде, а поради малкото си тегло освен това е особено удобна за използване. Интелигентната конструкция позволява измитане до самия ръб на разстояние до 1 мм. Така действително можете да забравите за метлата и лопатата.
- С едно движение четката може да се свали за почистване или да се смени.
- Акумулаторната батерия може да се сваля и да се зарежда извън уреда. През това време можете да продължите работата си с резервната акумулаторна батерия (Специални аксесоари).
- Акумулаторната метла K55 Plus мете със странично разположената четка на разстояние до 1 мм от самия ръб.
- Големият контейнер за боклук може да се извади и да се изпразни лесно и удобно.
Мултифункционални прахосмукачки
Най-мощните мултифункционални прахосмукачки на всички времена.
Многостранно приложимите мултифункционални прахосмукачки на Керхер са универсално приложими, впечатляват с мощност, енергийна ефективност, иновативна концепция за сваляне на филтъра и със специално разработените аксесоари.
Независимо дали става за сухи или мокри, за фини или груби замърсявания – мултифункционалните прахосмукачки на Керхер се грижат за винаги оптималното събиране на замърсяванията и за оптималните резултати от почистването. Накратко: Керхер предлага подходящото решение за всички нужди и изисквания – както за интензивна употреба, така и за използване при нужда.
Използваната от средния клас иновативна техника за сваляне на филтъра позволява лесно изваждане на филтъра за секунди. При това познатия от категорията на професионалните уреди плосък нагънат филтър е поставен в касета в горната част на уреда – за бързото изваждане с две стъпки. Просто отворете филтърната касета, свалете – и готово!
Общ преглед на предимствата: бързо и удобно изваждане на филтъра, няма контакт със замърсяванията, няма разпространение на праха.
Чрез изцяло новоразработените аксесоари като дюза за почистване на подове, тръби, изсмукващ маркуч или дръжка всички нови модели гарантират перфектни резултати от почистването и максимален комфорт при употреба. Всички видове замърсявания могат да се изсмучат бързо и без остатък.
Общ преглед на предимствата: перфектни резултати от почистването, максимален комфорт, минимални усилия, максимална свобода на движенията, няма запушване, няма прекъсвания на работата.
Благодарение на интегрираната функция за почистване на филтъра могат да се почистят бързо и ефективно замърсените филтри на всички уреди от серията WD 5-6 чрез натискането на бутона за почистване. Така и при сложни задачи за почистване може да се възстанови отново мощността на засмукването. Общ преглед на предимствата не е необходимо ръчно почистване, няма контакт със замърсяванията, бързо възстановяване на силата на изсмукване.
Подходящи уреди и аксесоари
DCC 50
Почистване след пробиване на отвори и дупки – това беше някога.
Акумулаторна метла
Малки замърсявания – никакъв проблем: Акумулаторната метла на Керхер почиства моментално.
Мултифункционални прахосмукачки
Най-мощните мултифункционални прахосмукачки на всички времена.