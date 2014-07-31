Пробиване, метене, изсмукване

Пробиване без прах

С прахоуловителя при пробиване DDC 50 на професионалиста в почистването Керхер можете да свършите работата си съвсем без прах. Нямате нужда от помощта на друг човек и допълнителни аксесоари и уреди, като напр. прахосмукачка. Прахоуловителят при пробиване DDC 50 може да се използва с всяка бормашина (макс. диаметър на бургията ø 10 мм) и Ви позволява да работите и с двете си ръце по всички възможни стенни повърхности на закрито.

Той функционира така