50% по-бързо гладене

Със системата за парно гладене на Керхер можете да намалите наполовина времето за гладене! Масата за гладене на Керхер разполага с функция за изсмукване и издухване на парата. Благодарение на изсмукването на парата прането се засмуква и фиксира, а влагата, напротив, се изсмуква. Чрез функцията за издухване на парата повърхността за гладене може да се надуе като балон. Това предотвратява образуването на гънки дори и при чувствителни материи.

Станцията за парно гладене SI 2.600 CB е особено добра за големи количества пране и предлага максимален комфорт при приложението. Доказалата се универсално приложима парочистачка SC 2.600 CB заедно с активната маса за гладене AB 1000 образуват перфектен екип за първокласни резултати от гладенето и почистването.