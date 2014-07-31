Парно гладене
50% по-бързо гладене
Със системата за парно гладене на Керхер можете да намалите наполовина времето за гладене! Масата за гладене на Керхер разполага с функция за изсмукване и издухване на парата. Благодарение на изсмукването на парата прането се засмуква и фиксира, а влагата, напротив, се изсмуква. Чрез функцията за издухване на парата повърхността за гладене може да се надуе като балон. Това предотвратява образуването на гънки дори и при чувствителни материи.
Станцията за парно гладене SI 2.600 CB е особено добра за големи количества пране и предлага максимален комфорт при приложението. Доказалата се универсално приложима парочистачка SC 2.600 CB заедно с активната маса за гладене AB 1000 образуват перфектен екип за първокласни резултати от гладенето и почистването.
Съвети за оптималното гладене
- При парното гладене нагласете Вашата ютия на максимална температура. При това непрекъснатото изпускане на пара предотвратява изгарянето на дрехите и прането ви – независимо, дали става дума за изделия от памук, коприна или лен
- Специални аксесоари - незалепваща мрежа за гладене: С нея по по-чувствителните и тъмни материи не се образуват блестящи места (напр. лен). Тениските със щампи вече не трябва да се гладят от обратната страна.
- Налягането на парата е толкова голямо, че дори и дебелите джинси могат да се гладят само от едната страна. Не натискайте твърде много ютията, движете ютията бавно по дрехата – налягането на парата работи за Вас.
Подходящи уреди и аксесоари
Станция за парно гладене
Двойна полза: Гладене и почистване с пара.
Парна ютия
Висококачествена парна ютия с подложка от благородна стомана за лесен ход с атрактивен жълто-черен външен вид.
Незалепваща гладеща плоча
Незалепваща гладеща плоча за парната ютия.