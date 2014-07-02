Ютия с пара под налягане I 6006
Висококачествена парна ютия с лесно плъзгаща се повърхност от неръждаема стомата в жълто/черно.
Висококачествена парна ютия с лесно плъзгаща се повърхност от неръждаема стомана в жълто/черно. Може да се използва с парочистачките на Kärcher. Постоянното високо налягане на парата улеснява значително гладенето и допринася за до 50% спестяване на време. Благодарение на забележителната техника и безупречната гладеща плоча от неръждаема стомана за лесно плъзгане бързо и с лекота могат да се гладят дори трудни материи. Ютията с пара под налягане на Kärcher разполага с функция за постоянно, както и за интервално подаване на пара.
Характеристики и предимства
Отвори за изпускане на пара, разпределени по цялата повърхност на гладене
- Равномерно изпускане на пара по цялата повърхност
Може да се настрои постоянно изпускане на пара
- Непрекъснато изпускане на пара за лесно и бързо гладене на големи текстилни повърхности, като напр. покривки, спално бельо и т.н.
Гладеща плоча от висококачествена стомана
- Леко плъзгане на ютията
Равномерно изпускане на пара
- Спястява до 50 % от времето за гладене.
Интервално изпускане на пара
- За целенасочено подаване на пара
Регулиране на температурата
- Възможност за гладене на различни материи.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|жълт
|Тегло с опаковката (кг)
|1,78
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|297 x 147 x 180
Съвместими уреди
Стари продукти
Сфера на приложение
- Всички дрехи, подходящи за гладене