Висококачествена парна ютия с лесно плъзгаща се повърхност от неръждаема стомана в жълто/черно. Може да се използва с парочистачките на Kärcher. Постоянното високо налягане на парата улеснява значително гладенето и допринася за до 50% спестяване на време. Благодарение на забележителната техника и безупречната гладеща плоча от неръждаема стомана за лесно плъзгане бързо и с лекота могат да се гладят дори трудни материи. Ютията с пара под налягане на Kärcher разполага с функция за постоянно, както и за интервално подаване на пара.