Перфектно гладене – от тениска с щампи до скъпа дантела. Гладещата плоча с незалепващо покритие за парната ютия I 6006 с плоча от неръждаема стомана за лесно плъзгане щади дрехите и нервите. Гладещата плоча от неръждаема стомана за лесно плъзгане е идеална за гладене на деликатни материи като коприна, лен, черни дрехи, дантелени или тениски с щампи и така предлага цялостна перфектна защита. Идеалното решение за безупречно гладене без лъскави места и следи от ютия.