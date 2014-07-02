Гладеща плоча с незалепващо покритие за I 6006
Гладеща плоча с незалепващо покритие за парна ютия I 6006 с плоча от неръждаема стомана за лесно плъзгане. Идеална за гладене на деликатни материи като коприна, лен, черни дрехи или дантели.
Перфектно гладене – от тениска с щампи до скъпа дантела. Гладещата плоча с незалепващо покритие за парната ютия I 6006 с плоча от неръждаема стомана за лесно плъзгане щади дрехите и нервите. Гладещата плоча от неръждаема стомана за лесно плъзгане е идеална за гладене на деликатни материи като коприна, лен, черни дрехи, дантелени или тениски с щампи и така предлага цялостна перфектна защита. Идеалното решение за безупречно гладене без лъскави места и следи от ютия.
Характеристики и предимства
Изходи за пара на плочата
- Оптимално разпределение на парата
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|сребрист
|Тегло с опаковката (кг)
|0,161
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|285 x 135 x 19