Да почистваш и гладиш? Не е проблем за SC 5 EasyFix, защото е най-силната парочистачка в този клас (4.2 bar налягане) има опция за свързване на парна ютия. При основно почистване с парочистачка Керхер се отстраняват 99,999% от коронавирусите¹⁾ и 99.99% от всички обичайни за дома бактерии²⁾ по твърди повърхности. С многофункционалните аксесоари плочките, готварските печки, абсорбаторите и дори малките драскотини стават перфектно чисти, независимо дали са били по-леко или по-сериозно замърсени. Подовата дюза EasyFix, с гъвкав шарнир, гарантира удобство и комфорт, а благодарение на ламелната си технология - перфектни резултати при почистването. С комфортната закрепваща система микрофибърната кърпа за под се поставя и сваля удобно без навеждане и без контакт с мръсотията. VapoHydro функцията отстранява още по-лесно упорити замърсявания само с превключване към гореща вода. Интензитета на парата е регулируем, така че да е подходящ за повърхността и замърсяването. Резервоара за вода е свалящ се, с възможност за непрекъснато допълване: идеално за почистване без прекъсване. Още екстри: интегрирано място за прибиране на кабела, място за съхранение на аксесоарите и паркинг позиция за подовата дюза.