SC 5 EasyFix Iron Plug
Мощна и универсална: Парочистачката SC 5 EasyFix с 4.2 bar налягане и опция за свързване на парна ютия. Вкл. VapoHydro функция, непрекъснато допълващ се резервоар за вода и подова дюза.
Да почистваш и гладиш? Не е проблем за SC 5 EasyFix, защото е най-силната парочистачка в този клас (4.2 bar налягане) има опция за свързване на парна ютия. При основно почистване с парочистачка Керхер се отстраняват 99,999% от коронавирусите¹⁾ и 99.99% от всички обичайни за дома бактерии²⁾ по твърди повърхности. С многофункционалните аксесоари плочките, готварските печки, абсорбаторите и дори малките драскотини стават перфектно чисти, независимо дали са били по-леко или по-сериозно замърсени. Подовата дюза EasyFix, с гъвкав шарнир, гарантира удобство и комфорт, а благодарение на ламелната си технология - перфектни резултати при почистването. С комфортната закрепваща система микрофибърната кърпа за под се поставя и сваля удобно без навеждане и без контакт с мръсотията. VapoHydro функцията отстранява още по-лесно упорити замърсявания само с превключване към гореща вода. Интензитета на парата е регулируем, така че да е подходящ за повърхността и замърсяването. Резервоара за вода е свалящ се, с възможност за непрекъснато допълване: идеално за почистване без прекъсване. Още екстри: интегрирано място за прибиране на кабела, място за съхранение на аксесоарите и паркинг позиция за подовата дюза.
Характеристики и предимства
VapoHydro-функцияТретиране с гореща вода в допълнение към парата. Така мръсотията по-лесно се разтваря и отмива. За още по-добри резултати от почистването.
Комплект за почистване на под EasyFix с гъвкав шарнир на подовата дюза и удобно закрепване с велкро на кърпата за подОптимални резултати при почистване на всички видове твърди подови настилки благодарение на ефективната ламелна технология. Подмяна на почистващата кърпа без контакт с мръсотията, както и удобно закрепване на кърпата за почистване на пода благодарение на системата с велкро. Ергономично и ефективно почистване на пода, независимо от ръста на потребителя, бладодарение на гъвкавия шарнир.
Свалящ се резервоар за вода с възможност за пълнене по всяко времеЗа почистване без прекъсване и комфортно доливане на вода.
Многофункционално оборудване с аксесоари
- Ефективно почистване на различни видове повърхности с подова дюза, ръчна дюза, кръгла четка и много други.
Кърпа за под и калъф за ръчната дюза
- За перфектни резултати и за още по-добро отстраняване и почистване на замърсяванията.
Защита за деца на пистолета за парата
- Системата за заключване предлага сигурна защита срещу използване на уреда от деца.
4-степенно регулиране на количеството пара
- Количеството на парата може да се регулира индивидуално в зависимост от вида на повърхността и степента на замърсяване.
Съхранение на аксесоарите и паркинг позиция
- Комфортно съхранение на аксесоарите. Паркинг позиция на подовата дюза при прекъсната работа.
Въртящ се бутон вкл./изкл. на уреда
- Лесно включване и изключване на уреда.
Място за съхранение на кабела
- Сигурно прибиране на кабела и другите аксесоари.
Спецификации
Технически данни
|Сертификат за тест¹⁾
|Отстранява 99,999% от коронавирусите¹⁾ и 99.99% от всички обичайни за дома бактерии²⁾
|Производителност на единица площ с едно пълнене на резервоара (м²)
|прибл. 150
|Консумирана мощност (Вт)
|2250
|Максимално налягане на парата (бар)
|макс. 4,2
|Дължина на кабела (м)
|6
|Време за загряване (мин)
|3
|Вместимост на бойлера (л)
|0,5
|Обем на резервоара (л)
|1,5
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50
|Цвят
|Бял
|Тегло без аксесоари (кг)
|6
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|8,472
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|439 x 301 x 305
¹⁾ Тестовете показаха, че с точково почистване от 30 сек при макс. нивото на пара и директен контакт с почистваната повърхност с парочистачка Керхер 99,999% от обвитите вируси като коронавирус или грип (с изключение на вируса на хепатит-В) могат да бъдат премахнати върху обичайни гладки твърди повърхности на домакинството (тест-зародиш: Модифицирана-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ При основно почистване с парочистачка Керхер се отстраняват 99,99% от всички обичайни за дома бактерии върху гладки твърди повърхности, при условие че скоростта на почистване е 30 см/сек при макс. ниво на пара и при директен контакт с почистваната повърхност (тест-зародиш: Enterococcus hirae).
Обхват на доставката
- EasyFix универсална кърпа за под: 1 бр.
- Микрофибърен калъф за ръчна дюза: 1 бр.
- Прах за премахване на котлен камък: 3 бр.
- Точкова дюза
- Ръчна дюза
- Кръгла четка, черна: 1 бр.
- Дюза за почистване на подове: EasyFix
- Количество парни тръби: 2 бр.
- Дължина на парните тръби: 0.5 м
Оборудване
- Защита за деца
- Предпазен клапан
- Регулиране на количеството пара: на уреда (4 нива)
- Резервоар: отстранява се и може да се допъ;ва при необходимост
- Маркуч за пара с пистолет: 2.3 м
- Връзка за ютия
- Интегриран превключвател вкл./изкл.
- VapoHydro-функция
- Съхранение на аксесоарите върху уреда
Видео
Сфера на приложение
- Твърди подове
- Смесители
- Умивалници
- Плочки
- Прозорци и стъклени повърхности
- Плотове