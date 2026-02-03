SC 5 EasyFix Iron Plug

Мощна и универсална: Парочистачката SC 5 EasyFix с 4.2 bar налягане и опция за свързване на парна ютия. Вкл. VapoHydro функция, непрекъснато допълващ се резервоар за вода и подова дюза.

Да почистваш и гладиш? Не е проблем за SC 5 EasyFix, защото е най-силната парочистачка в този клас (4.2 bar налягане) има опция за свързване на парна ютия. При основно почистване с парочистачка Керхер се отстраняват 99,999% от коронавирусите¹⁾ и 99.99% от всички обичайни за дома бактерии²⁾ по твърди повърхности. С многофункционалните аксесоари плочките, готварските печки, абсорбаторите и дори малките драскотини стават перфектно чисти, независимо дали са били по-леко или по-сериозно замърсени. Подовата дюза EasyFix, с гъвкав шарнир, гарантира удобство и комфорт, а благодарение на ламелната си технология - перфектни резултати при почистването. С комфортната закрепваща система микрофибърната кърпа за под се поставя и сваля удобно без навеждане и без контакт с мръсотията. VapoHydro функцията отстранява още по-лесно упорити замърсявания само с превключване към гореща вода. Интензитета на парата е регулируем, така че да е подходящ за повърхността и замърсяването. Резервоара за вода е свалящ се, с възможност за непрекъснато допълване: идеално за почистване без прекъсване. Още екстри: интегрирано място за прибиране на кабела, място за съхранение на аксесоарите и паркинг позиция за подовата дюза.

Характеристики и предимства
Парочистачка SC 5 EasyFix Iron Plug: VapoHydro-функция
Третиране с гореща вода в допълнение към парата. Така мръсотията по-лесно се разтваря и отмива. За още по-добри резултати от почистването.
Парочистачка SC 5 EasyFix Iron Plug: Комплект за почистване на под EasyFix с гъвкав шарнир на подовата дюза и удобно закрепване с велкро на кърпата за под
Оптимални резултати при почистване на всички видове твърди подови настилки благодарение на ефективната ламелна технология. Подмяна на почистващата кърпа без контакт с мръсотията, както и удобно закрепване на кърпата за почистване на пода благодарение на системата с велкро. Ергономично и ефективно почистване на пода, независимо от ръста на потребителя, бладодарение на гъвкавия шарнир.
Парочистачка SC 5 EasyFix Iron Plug: Свалящ се резервоар за вода с възможност за пълнене по всяко време
За почистване без прекъсване и комфортно доливане на вода.
Многофункционално оборудване с аксесоари
  • Ефективно почистване на различни видове повърхности с подова дюза, ръчна дюза, кръгла четка и много други.
Кърпа за под и калъф за ръчната дюза
  • За перфектни резултати и за още по-добро отстраняване и почистване на замърсяванията.
Защита за деца на пистолета за парата
  • Системата за заключване предлага сигурна защита срещу използване на уреда от деца.
4-степенно регулиране на количеството пара
  • Количеството на парата може да се регулира индивидуално в зависимост от вида на повърхността и степента на замърсяване.
Съхранение на аксесоарите и паркинг позиция
  • Комфортно съхранение на аксесоарите. Паркинг позиция на подовата дюза при прекъсната работа.
Въртящ се бутон вкл./изкл. на уреда
  • Лесно включване и изключване на уреда.
Място за съхранение на кабела
  • Сигурно прибиране на кабела и другите аксесоари.
Спецификации

Технически данни

Сертификат за тест¹⁾ Отстранява 99,999% от коронавирусите¹⁾ и 99.99% от всички обичайни за дома бактерии²⁾
Производителност на единица площ с едно пълнене на резервоара (м²) прибл. 150
Консумирана мощност (Вт) 2250
Максимално налягане на парата (бар) макс. 4,2
Дължина на кабела (м) 6
Време за загряване (мин) 3
Вместимост на бойлера (л) 0,5
Обем на резервоара (л) 1,5
Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50
Цвят Бял
Тегло без аксесоари (кг) 6
Тегло вкл. Опаковка (кг) 8,472
Размери (Д х Ш х В) (мм) 439 x 301 x 305

¹⁾ Тестовете показаха, че с точково почистване от 30 сек при макс. нивото на пара и директен контакт с почистваната повърхност с парочистачка Керхер 99,999% от обвитите вируси като коронавирус или грип (с изключение на вируса на хепатит-В) могат да бъдат премахнати върху обичайни гладки твърди повърхности на домакинството (тест-зародиш: Модифицирана-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ При основно почистване с парочистачка Керхер се отстраняват 99,99% от всички обичайни за дома бактерии върху гладки твърди повърхности, при условие че скоростта на почистване е 30 см/сек при макс. ниво на пара и при директен контакт с почистваната повърхност (тест-зародиш: Enterococcus hirae).

Обхват на доставката

  • EasyFix универсална кърпа за под: 1 бр.
  • Микрофибърен калъф за ръчна дюза: 1 бр.
  • Прах за премахване на котлен камък: 3 бр.
  • Точкова дюза
  • Ръчна дюза
  • Кръгла четка, черна: 1 бр.
  • Дюза за почистване на подове: EasyFix
  • Количество парни тръби: 2 бр.
  • Дължина на парните тръби: 0.5 м

Оборудване

  • Защита за деца
  • Предпазен клапан
  • Регулиране на количеството пара: на уреда (4 нива)
  • Резервоар: отстранява се и може да се допъ;ва при необходимост
  • Маркуч за пара с пистолет: 2.3 м
  • Връзка за ютия
  • Интегриран превключвател вкл./изкл.
  • VapoHydro-функция
  • Съхранение на аксесоарите върху уреда
Парочистачка SC 5 EasyFix Iron Plug
Видео

Сфера на приложение
  • Твърди подове
  • Смесители
  • Умивалници
  • Плочки
  • Прозорци и стъклени повърхности
  • Плотове
Аксесоари
Почистващи препарати