Почистване по коледните празници

Постна вечеря, коледно меню, новогодишно парти: Започва периодът на празници и зимни тържества. Как можем да накараме всичко да светне и да заблести, преди семействата и приятелите ни да дойдат на гости? Тези съвети и ежедневни помощни средства ще ви гарантират спокойна и чиста Коледа.

Щастливият баща прави коледни бисквитки с дъщеря си

Перфектно подготвени за празничния сезон

Всички познаваме усещането: да правим коледни бисквитки, да купуваме подаръци, да поканим семейството, да приготвим коледна вечеря - и изведнъж спокойният и тих коледен празник става стресиращ. Няма да е така, ако не се налага да се притеснявате прекалено много от почистването преди и след празничния период, критичната проверка на свекървата за стъклата или дори изстъргването на лед от предните стъкла всяка сутрин.

Изстъргване на лед с Kärcher EDI 4

Сбогом на леда: Ясна гледка и добро пътуване

Ако паркирате колата си навън през зимата, ще знаете за неприятния сутрешен ритуал за изстъргване на леда. Студените ръце, усиленото разтягане нагоре-надолу и мокрите ръкави са част от стандартната програма, преди денят дори да е започнал. Акумулаторната стъргалка за лед EDI 4 ще сложи край на всичко това. Бързо премахва лед и сняг от прозорците - в зависимост от леда и вида на превозното средство, това отнема само около две до три минути.

Устройството, захранвано от батерията, премахва дори дебели слоеве лед. По този начин остъргването е нещо от миналото. Така собствениците на автомобили могат бързо да започнат деня си в добро настроение и да се концентрират върху хубавите неща в живота.

Съвети за изстъргване на лед с EDI 4

Удивително чисти - без ивици при едно непрекъснато движение

Не само в колата, гледката е важна - на много места прозорците трябва да блестят и по Коледа. Но нека бъдем честни: Почистването на прозорци не е забавно. Поне не, ако сте положили много усилия за почистването им, само за да видите, че те са покрити с ивици, веднага щом светлината изгрее върху тях. Window Vac може да осигури решението: С WV 6, дори прозорците от пода до тавана могат да се почистват с едно непрекъснато движение, без да оставят ивици.

Между другото, Window Vac може да се използва не само за почистване на прозорци. Oказва се средство за почистване на други стъклени и гладки повърхности в домакинството, напр. душ кабини, стенни плочки, огледала, стъклени маси, стъклени врати и витрини.

Жена почиства прозорци с вакуумен уред за прозорци на Kärcher
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Жена избърсва кухненския под с Kärcher FC 3 Cordless

Избършете без кофа

Имали ли сте усещане, че подът е бил по-чист преди да го измиете, отколкото след? Това се случва много често с конвенционалните мопове, когато мръсотията, вместо да изчезне, просто се премества от един ъгъл в друг с всяко избърсване. Досадно, особено ако се очаква подът да е блестящ и готов за коледните празници. Да не забравяме кофата, която всъщност просто пречи.

Нещата са по-лесни с електрическия моп: Въртящите се ролки на EWM 2 непрекъснато се навлажняват с прясна вода, докато мръсотията се отделя в отделния резервоар. За нула време подът е сух отново. Може да го забършете отново, преди приятелите ви да пристигнат за празненствата.

 

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Бърза помощ в случай на малки злополуки

Почистването преди началото на коледния празник обикновено не е достатъчно. Толкова много все още може да се случи дори по време на празненствата: Готвенето на коледната вечеря покрива фурната и котлона с мазни петна, восък капе от свещите върху покривката на празнично украсената маса или по време на хранене се чупи чаша вино. Без притеснение: С правилните трикове може да се справите с тези дребни злополуки.

Разсипан восък от свещи върху дървена повърхност

Бързо отстранете восъка от свещи

Горещият восък бързо попада на покривката, пода, килима или дивана. Когато восъкът се втвърди, по-големите парчета могат внимателно да се изстържат с гърба на нож или лъжица. За останалия восък сложете малко попивателна хартия или кухненска ролка върху засегнатата област. След това преминете с ютия върху нея, докато восъкът се абсорбира напълно. Друга възможност е да разтопите восъка с парочистачка, сешоар или като изсипете гореща вода върху него и след това го избършете с кухненска кърпа. Важно: За тапицерията и текстила, съдържащ изкуствени влакна, винаги обръщайте внимание на инструкциите на производителя.

Към парочистачките
Петна от червено вино върху килим

Няма шанс за петна по килими

По време на оживен разговор може да се случи толкова бързо: Чаша червено вино се разлива по килима. Реакцията трябва да е бърза, за да избегнете петна. За целта засегнатата зона трябва да се попие с чиста кърпа. След това третирайте зоната с универсално средство за отстраняване на петна. Между другото, солта не е добро решение: тя наистина извлича влагата, но като цяло виното се абсорбира по-бързо от фибрите, отколкото солта го абсорбира. Освен това, петна от мръсотия или шоколад могат лесно да се отстранят с тъпия ръб на нож за масло.

Съвети за почистване на килими
Почистване на подове с парочистачка

Премахнете мазнината в кухнята

Коледна пуйка, бисквитки, вечеря: Коледният период означава трудни времена в много кухни. С парочистачка и кръгла четка, мазнините и засъхналите остатъци от храна във фурната могат да се отстранят за нула време и след това просто трябва да се избършат с кърпа. Естествените остатъци от храна върху готварската печка и котлона също могат лесно да бъдат премахнати с пара: Поставете микрофибърния калъф за почистване върху кръглата четка и почистете целия котлон, като непрекъснато прилагате пара. Тя образува предпазен слой за предотвратяване на драскотини. С приставката за под, може бързо и лесно да бъдат почистени мазните петна по пода в кухнята.

Съвети за почистване с пара

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