Почистване по коледните празници

Сбогом на леда: Ясна гледка и добро пътуване

Ако паркирате колата си навън през зимата, ще знаете за неприятния сутрешен ритуал за изстъргване на леда. Студените ръце, усиленото разтягане нагоре-надолу и мокрите ръкави са част от стандартната програма, преди денят дори да е започнал. Акумулаторната стъргалка за лед EDI 4 ще сложи край на всичко това. Бързо премахва лед и сняг от прозорците - в зависимост от леда и вида на превозното средство, това отнема само около две до три минути.

Устройството, захранвано от батерията, премахва дори дебели слоеве лед. По този начин остъргването е нещо от миналото. Така собствениците на автомобили могат бързо да започнат деня си в добро настроение и да се концентрират върху хубавите неща в живота.