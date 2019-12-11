Почистване по коледните празници
Постна вечеря, коледно меню, новогодишно парти: Започва периодът на празници и зимни тържества. Как можем да накараме всичко да светне и да заблести, преди семействата и приятелите ни да дойдат на гости? Тези съвети и ежедневни помощни средства ще ви гарантират спокойна и чиста Коледа.
Перфектно подготвени за празничния сезон
Всички познаваме усещането: да правим коледни бисквитки, да купуваме подаръци, да поканим семейството, да приготвим коледна вечеря - и изведнъж спокойният и тих коледен празник става стресиращ. Няма да е така, ако не се налага да се притеснявате прекалено много от почистването преди и след празничния период, критичната проверка на свекървата за стъклата или дори изстъргването на лед от предните стъкла всяка сутрин.
Сбогом на леда: Ясна гледка и добро пътуване
Ако паркирате колата си навън през зимата, ще знаете за неприятния сутрешен ритуал за изстъргване на леда. Студените ръце, усиленото разтягане нагоре-надолу и мокрите ръкави са част от стандартната програма, преди денят дори да е започнал. Акумулаторната стъргалка за лед EDI 4 ще сложи край на всичко това. Бързо премахва лед и сняг от прозорците - в зависимост от леда и вида на превозното средство, това отнема само около две до три минути.
Устройството, захранвано от батерията, премахва дори дебели слоеве лед. По този начин остъргването е нещо от миналото. Така собствениците на автомобили могат бързо да започнат деня си в добро настроение и да се концентрират върху хубавите неща в живота.
Удивително чисти - без ивици при едно непрекъснато движение
Не само в колата, гледката е важна - на много места прозорците трябва да блестят и по Коледа. Но нека бъдем честни: Почистването на прозорци не е забавно. Поне не, ако сте положили много усилия за почистването им, само за да видите, че те са покрити с ивици, веднага щом светлината изгрее върху тях. Window Vac може да осигури решението: С WV 6, дори прозорците от пода до тавана могат да се почистват с едно непрекъснато движение, без да оставят ивици.
Между другото, Window Vac може да се използва не само за почистване на прозорци. Oказва се средство за почистване на други стъклени и гладки повърхности в домакинството, напр. душ кабини, стенни плочки, огледала, стъклени маси, стъклени врати и витрини.
Избършете без кофа
Имали ли сте усещане, че подът е бил по-чист преди да го измиете, отколкото след? Това се случва много често с конвенционалните мопове, когато мръсотията, вместо да изчезне, просто се премества от един ъгъл в друг с всяко избърсване. Досадно, особено ако се очаква подът да е блестящ и готов за коледните празници. Да не забравяме кофата, която всъщност просто пречи.
Нещата са по-лесни с електрическия моп: Въртящите се ролки на EWM 2 непрекъснато се навлажняват с прясна вода, докато мръсотията се отделя в отделния резервоар. За нула време подът е сух отново. Може да го забършете отново, преди приятелите ви да пристигнат за празненствата.
Бърза помощ в случай на малки злополуки
Почистването преди началото на коледния празник обикновено не е достатъчно. Толкова много все още може да се случи дори по време на празненствата: Готвенето на коледната вечеря покрива фурната и котлона с мазни петна, восък капе от свещите върху покривката на празнично украсената маса или по време на хранене се чупи чаша вино. Без притеснение: С правилните трикове може да се справите с тези дребни злополуки.
Бързо отстранете восъка от свещи
Горещият восък бързо попада на покривката, пода, килима или дивана. Когато восъкът се втвърди, по-големите парчета могат внимателно да се изстържат с гърба на нож или лъжица. За останалия восък сложете малко попивателна хартия или кухненска ролка върху засегнатата област. След това преминете с ютия върху нея, докато восъкът се абсорбира напълно. Друга възможност е да разтопите восъка с парочистачка, сешоар или като изсипете гореща вода върху него и след това го избършете с кухненска кърпа. Важно: За тапицерията и текстила, съдържащ изкуствени влакна, винаги обръщайте внимание на инструкциите на производителя.
Няма шанс за петна по килими
По време на оживен разговор може да се случи толкова бързо: Чаша червено вино се разлива по килима. Реакцията трябва да е бърза, за да избегнете петна. За целта засегнатата зона трябва да се попие с чиста кърпа. След това третирайте зоната с универсално средство за отстраняване на петна. Между другото, солта не е добро решение: тя наистина извлича влагата, но като цяло виното се абсорбира по-бързо от фибрите, отколкото солта го абсорбира. Освен това, петна от мръсотия или шоколад могат лесно да се отстранят с тъпия ръб на нож за масло.
Премахнете мазнината в кухнята
Коледна пуйка, бисквитки, вечеря: Коледният период означава трудни времена в много кухни. С парочистачка и кръгла четка, мазнините и засъхналите остатъци от храна във фурната могат да се отстранят за нула време и след това просто трябва да се избършат с кърпа. Естествените остатъци от храна върху готварската печка и котлона също могат лесно да бъдат премахнати с пара: Поставете микрофибърния калъф за почистване върху кръглата четка и почистете целия котлон, като непрекъснато прилагате пара. Тя образува предпазен слой за предотвратяване на драскотини. С приставката за под, може бързо и лесно да бъдат почистени мазните петна по пода в кухнята.
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