Премахване на лед от предното стъкло и автомобилните прозорци
През зимата шофьорите, които нямат гараж и паркират навън, са добре запознати с проблема-замръзнали автомобилни стъкла и лед на предното стъкло. Особено сутрин и особено ако закъснявате, премахването на леда от стъклата отнема време и е стресиращо занимание. Някои шофьори използват спрей за размразяване на стъкла или класическа стъргалка, но има и по-бърз и лесен начин, който премахва дори твърдия лед само за няколко минути и спестява мокрите ръце и сутрешния стрес. Вижте как работи и защо може да замени напълно традиционните методи за почистване на лед от стъкло.
Как може бързо да се премахне леда от прозорците на автомобила?
Всяка зимна сутрин започва с едно и също предизвикателство - заледените автомобилни стъкла. Вместо да губите време в стържене с класическа стъргалка за лед, има по-ефективен метод. С електрическата стъргалка за лед Kärcher EDI 4 можете да премахнете леда от предното стъкло и страничните прозорци само за няколко минути. Уредът работи с акумулатор и осигурява бързо и равномерно размразяване без усилие - идеален помощник за студените зимни утрини, в които бързате за работа.
Размразяване на автомобилните стъкла с електрическата стъргалка за лед Kärcher EDI 4
Акумулаторният уред Kärcher EDI 4 има въртящ се диск с шест пластмасови остриета, които бързо и ефективно премахват леда от стъклата. Уморителното и времеемко стържене вече не е необходимо - електрическата стъргалка за лед върши работата почти сама, без усилие и без мокри ръце.
Как да използвате EDI 4-стъпка по стъпка:
- Дръжте акумулаторният уред EDI 4 в ръка и включете устройството, докато светне зелена светлина.
- Свалете предпазната капачка.
- Поставете уреда за премахване на лед върху замръзналото стъкло и натиснете леко, за да се активира въртенето на диска.
- В същото време местете устройството равномерно по замръзналия прозорец, като прилагате само лек натиск и за предпочитане се движите отгоре надолу - тогава можете да видите по-добре кои области са били изчистени. В случай на много твърд лед, дръжте устройството на едно място, докато ледът бъде отстранен.
- След като всички прозорци са чисти, изключете уреда и поставете отново защитния капак.
- 6. Ако е необходимо: Забършете леда от прозорците с мека четка.
Размразяване на прозорците за три минути
Само за три минути предното стъкло, задното и страничните стъкла могат да бъдат почистени от леда с EDI 4. Следователно зареждане на батерията от 15 минути е достатъчно за цялата работна седмица.
Често задавани въпроси
Допълнителни съвети срещу замръзнали прозорци на автомобила:
- Използването на фолио за защита от лед може да предотврати заледяване и замръзване на предното стъкло. В този случай само задните и страничните прозорци трябва да бъдат почистени - по този начин ще спестите време.
- През нощта повдигнете чистачките на предното стъкло, така че те да не замръзнат и да не се залепят.
- Никога не наливайте топла вода върху прозорците на автомобила, тъй като бързата промяна на температурата може да доведе до напукване.