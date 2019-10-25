Премахване на лед от предното стъкло и автомобилните прозорци

През зимата шофьорите, които нямат гараж и паркират навън, са добре запознати с проблема-замръзнали автомобилни стъкла и лед на предното стъкло. Особено сутрин и особено ако закъснявате,  премахването на леда от стъклата отнема време и е стресиращо занимание. Някои шофьори използват спрей за размразяване на стъкла или класическа стъргалка, но има и по-бърз и лесен начин, който премахва дори твърдия лед само за няколко минути и спестява мокрите ръце и сутрешния стрес. Вижте как работи и защо може да замени напълно традиционните методи за почистване на лед от стъкло.

Kärcher EDI 4 премахва лед от автомобилното стъкло бързо и без усилие

Как може бързо да се премахне леда от прозорците на автомобила?

Всяка зимна сутрин започва с едно и също предизвикателство - заледените автомобилни стъкла. Вместо да губите време в стържене с класическа стъргалка за лед, има по-ефективен метод. С електрическата стъргалка за лед Kärcher EDI 4 можете да премахнете леда от предното стъкло и страничните прозорци само за няколко минути. Уредът работи с акумулатор и осигурява бързо и равномерно размразяване без усилие - идеален помощник за студените зимни утрини, в които бързате за работа.

Размразяване на автомобилните стъкла с електрическата стъргалка за лед Kärcher EDI 4

Акумулаторният уред Kärcher EDI 4 има въртящ се диск с шест пластмасови остриета, които бързо и ефективно премахват леда от стъклата. Уморителното и времеемко стържене вече не е необходимо - електрическата стъргалка за лед върши работата почти сама, без усилие и без мокри ръце.

Как да използвате EDI 4-стъпка по стъпка:

  1. Дръжте акумулаторният уред EDI 4 в ръка и включете устройството, докато светне зелена светлина.
  2. Свалете предпазната капачка.
  3. Поставете уреда за премахване на лед върху замръзналото стъкло и натиснете леко, за да се активира въртенето на диска.
  4. В същото време местете устройството равномерно по замръзналия прозорец, като прилагате само лек натиск и за предпочитане се движите отгоре надолу - тогава можете да видите по-добре кои области са били изчистени. В случай на много твърд лед, дръжте устройството на едно място, докато ледът бъде отстранен.
  5. След като всички прозорци са чисти, изключете уреда и поставете отново защитния капак.
  6. 6. Ако е необходимо: Забършете леда от прозорците с мека четка.
Kärcher EDI 4 премахва лед от автомобилното стъкло бързо и без усилие

Размразяване на прозорците за три минути

Само за три минути предното стъкло, задното и страничните стъкла могат да бъдат почистени от леда с EDI 4. Следователно зареждане на батерията от 15 минути е достатъчно за цялата работна седмица.

Често задавани въпроси

EDI 4 е акумулаторен уред за почистване на стъкла, готов за незабавна употреба, дори при много ниски температури до -20 °C. Поради това той може да се съхранява безпроблемно в колата. Благодарение на компактните си размери, той се побира в жабката или отделението на странични врати.

EDI 4 в жабката на автомобила

EDI 4 се зарежда с помощта на кабел, включен в оборудването. Пълното време за зареждане е три часа, след 2:20 мин. батерията вече е 80 процента заредена. С едно зареждане може да се използва до 15 минути.

Веднага след като LED дисплеят започне да мига, батерията трябва да се презареди.

Зареждане на EDI 4
  • EDI 4 се изключва автоматично след 30 секунди и може да се активира отново с едно натискане на бутона за включване / изключване.
  • Въртящият се диск е от пластмаса, подобна на стандартните стъргалки за лед. Независимо от това, трябва да се отбележи, че EDI 4 се използва само на чисти автомобилни стъкла. Ако има замърсяване на прозореца, въртящият се ефект може да доведе до надраскване.
  • Винаги трябва да има малко разстояние между устройството и ръба на прозореца.
EDI 4 на страничното стъкло

Да, въртящият се диск може да бъде заменен, когато се износи. Тъй като се поставя само с натиск, той може лесно да бъде премахнат и поставен отново. За да защитите диска от нараняване, EDI 4 винаги трябва да се съхранява с предпазната капачка.

Замяна на въртящият се диск

EDI 4 е толкова шумен, колкото стандартна стъргалка за лед. Въпреки това ледът се отстранява по-равномерно, а шумът е по-приятен от шума, причинен от ръчното изтъргване на леда.

Акумулаторна стъргалка за лед EDI 4

Допълнителни съвети срещу замръзнали прозорци на автомобила:

  • Използването на фолио за защита от лед може да предотврати заледяване и замръзване на предното стъкло. В този случай само задните и страничните прозорци трябва да бъдат почистени - по този начин ще спестите време.
  • През нощта повдигнете чистачките на предното стъкло, така че те да не замръзнат и да не се залепят.
  • Никога не наливайте топла вода върху прозорците на автомобила, тъй като бързата промяна на температурата може да доведе до напукване.
Müheloses Eiskratzen mit dem EDI 4

EDI 4 е компактна и се побира удобно в ръката

Kärcher EDI 4 - Размразяване на автомобилни стъкла в града

EDI 4 в отделението за съхранение в багажника

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