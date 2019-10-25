Размразяване на автомобилните стъкла с електрическата стъргалка за лед Kärcher EDI 4

Акумулаторният уред Kärcher EDI 4 има въртящ се диск с шест пластмасови остриета, които бързо и ефективно премахват леда от стъклата. Уморителното и времеемко стържене вече не е необходимо - електрическата стъргалка за лед върши работата почти сама, без усилие и без мокри ръце.

Как да използвате EDI 4-стъпка по стъпка: