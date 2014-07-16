Почистване на килими

Перяща прахосмукачка – за перфектни резултати от почистването

Перящите прахосмукачки на Керхер извършват основно почистване в дълбочина на влакната на килимите. Почистващата течност се впръсква с налягане в дълбочина и се изсмуква заедно с разтворените замърсявания. Мазнините, замърсяванията и миризмите се отстраняват ефективно.

Принцип на перящите прахосмукачки

При перящите прахосмукачки водата се впръсква в един работен ход с почистващия препарат и веднага се изсмуква отново заедно със замърсяванията.

Хигиенично и чисто

Перящата прахосмукачка на Керхер е най-подходяща не само за хората с алергии. Към целевата група принадлежат и домакинствата с домашни любимци.