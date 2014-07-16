Почистване на килими
Почистването на килими става съвсем лесно с испозване на перичните продукти на Керхер.
Перяща прахосмукачка – за перфектни резултати от почистването
Перящите прахосмукачки на Керхер извършват основно почистване в дълбочина на влакната на килимите. Почистващата течност се впръсква с налягане в дълбочина и се изсмуква заедно с разтворените замърсявания. Мазнините, замърсяванията и миризмите се отстраняват ефективно.
Принцип на перящите прахосмукачки
При перящите прахосмукачки водата се впръсква в един работен ход с почистващия препарат и веднага се изсмуква отново заедно със замърсяванията.
Хигиенично и чисто
Перящата прахосмукачка на Керхер е най-подходяща не само за хората с алергии. Към целевата група принадлежат и домакинствата с домашни любимци.
Прахосмукачка с иновативна технология с воден филтър
За разлика от обичайните прахосмукачки с филтърни торбички, новата разработка на прахосмукачката DS 5.800 с воден филтър използва естествената сила на
водата, която е част от филтрирането с голяма скорост. Изсмуканите
замърсявания минават през воден циклон, филтрират се надеждно от въздуха и остават във
водата. Резултатът: извънредно свеж и чист въздух.
Съвети за почистването на килими
Защо трябва да се почиства килимът?
Редовното почистване (поддръжка, междинно и основно почистване) запазва външния вид на Вашия килим, увеличава продължителността на живота му и се грижи за хигиената. Тъй като килимът се замърсява не само видимо по повърхността, но и в дълбочина, необходимостта от почистване не се разпознава директно по видими белези. Много е важно замърсяванията да се отстраняват редовно и петната да се обработват по правилен начин.
При основното почистване на килима се използва така наречената екстракция. За тази цел Ви препоръчваме перящите прахосмукачки на Керхер на Керхер в комбинация с почистващите препарати RM 769 и 760.
Основното почистване на килима се извършва така:
- Предварително пране: Най-напред през дюза се впръскват водата и почистващият препарат (почистващият разтвор) под определено налягане на разстояние от 10 см. Почистващият препарат трябва да действа около 10 минути.
- Основно пране: Сега дюзата за почистване на подове преминава над килима и при това се вкарва почистващият разтвор. Разтворените замърсявания се изсмукват със същия или със следващия работен ход.
- Изплакване: Сега се изплаква с чиста вода и посредством дюзата за изсмукване почистващият разтвор се изсмуква заедно със замърсяванията.
- Изсмукване: След изсушаването килимът се изсмуква основно с прахосмукачка за килими.
Подходящи уреди и аксесоари
Перяща прахосмукачка
Основно почистване в дълбочина на влакната.
Препарат за почистване на килими
За междинно почистване.
Прахосмукачка с воден филтър
Благодарение на водния филтър тя филтрира 99,9 % от всички частици във въздуха.