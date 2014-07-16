Уред за почистване на прозорци с акумулаторни батерии – радост от чистенето на прозорци

Има по-интересни дейности от продължителното чистене – особено у дома. Затова Керхер има перфектното решение за почистването на прозорците: Уредът за почистване на прозорци с акумулаторни батерии WV 2 plus работи без да оставя ивици и не капе. Освен това уредът за почистване на прозорци с акумулаторни батерии спестява време и е подходящ и за почистването на други гладки повърхности.

WV 2 plus предлага комфортна работа, без капки вода благодарение на системата за вакуумно изсмукване и висока степен на пестене на време – с оригиналния комплект за почистване на прозорци с акумулаторни батерии на Керхер прозорците са почистени за нула време и то без следи.