Почистване на тръби – ефективно отпушване и поддръжка с водоструйка Kärcher

Запушените тръби и канали могат да причинят сериозни проблеми в дома и градината. Понякога се блокира само един канал, но често запушването обхваща цялата тръбна система. В такива случаи домашните средства рядко помагат, а почистване на тръби с водоструйки Керхер е най-надеждното решение.

Благодарение на иновативната технология за почистване и отпушване на тръби с високо налягане, можете бързо и безопасно да възстановите нормалния поток на водата.

Как работи почистването на тръбите с Kärcher?

Системата за почистване на тръби и канализация използва четири насочени назад струи под високо налягане, които придвижват маркуча напред и едновременно разграждат замърсяванията и запушванията.

Гъвкавите маркучи (7.5 м или 15 м), подсилени с текстилна плетеница, са оборудвани с месингова дюза за оптимална подвижност и защита срещу прегъване. Това гарантира дълъг живот, стабилност и лесно маневриране дори в дълбоки тръби или улуци.

Кога да извършите почистване или отпушване на тръби?

Ако усетите неприятни миризми, бавно оттичане или пълно запушване, това е сигнал, че вашите тръби за отпадни води или канализация имат нужда от почистване. С времето се натрупват мазнини, остатъци от сапун, кал и други отпадъци, които могат да блокират оттичането.

С комплекта за почистване на тръби Kärcher можете лесно да отпушите улуци, сифони, дренажи и канализационни тръби – без нужда от външна помощ.