Почистване на тръби

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Почистване на тръби

Почистване на тръби – ефективно отпушване и поддръжка с водоструйка Kärcher

Запушените тръби и канали могат да причинят сериозни проблеми в дома и градината. Понякога се блокира само един канал, но често запушването обхваща цялата тръбна система. В такива случаи домашните средства рядко помагат, а почистване на тръби с водоструйки Керхер е най-надеждното решение.

Благодарение на иновативната технология за почистване и отпушване на тръби с високо налягане, можете бързо и безопасно да възстановите нормалния поток на водата.

Как работи почистването на тръбите с Kärcher?

Системата за почистване на тръби и канализация използва четири насочени назад струи под високо налягане, които придвижват маркуча напред и едновременно разграждат замърсяванията и запушванията.

Гъвкавите маркучи (7.5 м или 15 м), подсилени с текстилна плетеница, са оборудвани с месингова дюза за оптимална подвижност и защита срещу прегъване. Това гарантира дълъг живот, стабилност и лесно маневриране дори в дълбоки тръби или улуци.

Кога да извършите почистване или отпушване на тръби?

Ако усетите неприятни миризми, бавно оттичане или пълно запушване, това е сигнал, че вашите тръби за отпадни води или канализация имат нужда от почистване. С времето се натрупват мазнини, остатъци от сапун, кал и други отпадъци, които могат да блокират оттичането.

С комплекта за почистване на тръби Kärcher можете лесно да отпушите улуци, сифони, дренажи и канализационни тръби – без нужда от външна помощ.

Често задавани въпроси

За отпушване на тръби използвайте комплекта за почистване на тръби Kärcher. Той включва маркуч с дюза с четири струи под налягане, които се движат назад и разтварят замърсяванията. Просто свържете маркуча към водоструйката и вкарайте дюзата в тръбата – налягането ще придвижи уреда и ще отпуши блокажа.

Да. Комплектът на Kärcher е подходящ не само за тръби и канализация, но и за почистване на улуци, сифони и дренажни тръби. Гъвкавият маркуч и месинговата дюза позволяват безопасно и ефективно почистване на труднодостъпни места.

Препоръчително е профилактично почистване веднъж или два пъти годишно, особено при по-стари тръби или при често използване на перални и миялни машини. Това предотвратява натрупването на мазнини, кал и отпадъци, които причиняват запушвания и неприятни миризми.

Да, при правилно използване водоструйката Kärcher е напълно безопасна за тръбите. Силата на водната струя е насочена и контролирана, без да уврежда повърхностите. Използването на оригинални аксесоари и дюзи осигурява ефективно, екологично и безопасно отпушване без химикали.

Подходящи уреди и аксесоари

Водоструйки

Комплект за почистване на улуци и тръби

Комплект за почистване на тръби PC 15, 15 m