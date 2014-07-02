Комплект за почистване на тръби РС 15

Комплект за почистване на тръби с маркуч 15 m за почистване на запушвания в тръби, отточни канали, вертикални тръби.

Комплект за почистване на тръби за почистване на запушвания в тръби, отточни канали, вертикални тръби. Четири насочени назад струи с високо налягане избутват маркуча през тръбата и отстраняват запушването. Гъвкавият, дълъг 15 m висококачествен маркуч с текстилна оплетка разполага с къса месингова дюза за оптимална подвижност в тръбата. Със защита срещу пречупване и месингов накрайник – за здравина. Подходящ за употреба в дома и на открито с всички водоструйки K2 - K7 на Kärcher.

Характеристики и предимства
Много къса месингова дюза
  • Оптимална подвижност в тръбата
Маркуч с текстилна оплетка
  • Гъвкав и дълготраен качествен маркуч
Четири насочени назад струи с високо налягане
  • Ефективно и бързо решение на блокадите в тръбите
Мощно почистване с високо налягане
  • Ефективно и бързо решение на блокадите в тръбите
Байонетно съединение
  • Особено удобна за ползване
Спецификации

Технически данни

Дължина (м) 15
Цвят черен
Тегло (кг) 1,164
Тегло вкл. Опаковка (кг) 1,411
Размери (Д х Ш х В) (мм) 250 x 250 x 80

За стари пистолети до година на производство 2010 (пистолет M, 96, 97) е необходим: адаптер M (2.643-950.0).

Сфера на приложение
  • Почистване на тръби
  • Почистване на водосточни тръби
  • Почистване на отточни канали