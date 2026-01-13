K Mini

Най-малката водоструйка на Kärcher премахва замърсяванията за нула време. Благодарение на малките си размери е много удобна за транспортиране и съхранение.

Компактна и лека: К Mini - най-малката водоструйка на Kärcher. Благодарение на малките си размери е много удобна за транспортиране и съхранение. Перфектна за почистване на балкони, градини, градински мебели, колелета и малки коли. Водоструйката е изключително лесна за сглобяване - пистолета, удължителя и струйника Vario Power се сглобяват само в няколко стъпки. Маркучът за високо налягане също се монтира много лесно благодарение на системата Quick Connect. Дългият пет метра, много тънък маркуч за високо налягане не се оплита и предлага максимална свобода на използване на машината. Когато приключите с почистването захранващият кабел може да бъде навит около корпуса на уреда и захванат с клипс. Поради малките си размери K Mini може да се съхранява удобно както на закрито, така и на открито.

Характеристики и предимства
Водоструйка K Mini: Лек и компактен
Лек и компактен
Може да се съхранява удобно както на закрито, така и на открито. Лесна на пренасяне.
Водоструйка K Mini: Подвижен държач за аксесоари
Подвижен държач за аксесоари
Удобно спестяващо място прибиране на аксесоари.
Водоструйка K Mini: Изключително тънък PremiumFlex маркуч за високо налягане
Изключително тънък PremiumFlex маркуч за високо налягане
Навийте и развийте маркуча за високо налягане лесно, без да се образуват възли. Максимална гъвкавост при почистване.
Практично навиване на кабела
  • Навийте и развийте маркуча за високо налягане бързо и лесно.
  • Захранващият кабел може да бъде навит около корпуса на уреда.
Quick Connect връзка
  • Маркучът за високо налягане лесно и бързо се включва към машината и пистолета.
Спецификации

Технически данни

Вид на тока (~/В/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Налягане (бар/МПа) 20 - макс. 110 / 2 - макс. 11
Дебит (л/ч) макс. 360
Ефективност за единица площ (м²/ч) 20
Максимална температура на входящата вода (°C) макс. 40
Мощност на свързване (Вт) 1400
Захранващ кабел (м) 5
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 3,93
Тегло вкл. Опаковка (кг) 5,836
Размери (Д х Ш х В) (мм) 278 x 233 x 296

Обхват на доставката

  • Удължител за струйник
  • Пистолет за високо налягане: G 110 Q Short
  • Vario Power Jet
  • Маркуч за високо налягане: 5 м, PremiumFlex
  • Адаптер куплунг за градински маркуч A3/4"

Оборудване

  • Quick Connect от страната на уреда
  • Интегриран воден филтър
  • Съхранение на кабела
Водоструйка K Mini

Видео

Аксесоари
Почистващи препарати