Компактна и лека: К Mini - най-малката водоструйка на Kärcher. Благодарение на малките си размери е много удобна за транспортиране и съхранение. Перфектна за почистване на балкони, градини, градински мебели, колелета и малки коли. Водоструйката е изключително лесна за сглобяване - пистолета, удължителя и струйника Vario Power се сглобяват само в няколко стъпки. Маркучът за високо налягане също се монтира много лесно благодарение на системата Quick Connect. Дългият пет метра, много тънък маркуч за високо налягане не се оплита и предлага максимална свобода на използване на машината. Когато приключите с почистването захранващият кабел може да бъде навит около корпуса на уреда и захванат с клипс. Поради малките си размери K Mini може да се съхранява удобно както на закрито, така и на открито.