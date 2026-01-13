K Mini
Най-малката водоструйка на Kärcher премахва замърсяванията за нула време. Благодарение на малките си размери е много удобна за транспортиране и съхранение.
Компактна и лека: К Mini - най-малката водоструйка на Kärcher. Благодарение на малките си размери е много удобна за транспортиране и съхранение. Перфектна за почистване на балкони, градини, градински мебели, колелета и малки коли. Водоструйката е изключително лесна за сглобяване - пистолета, удължителя и струйника Vario Power се сглобяват само в няколко стъпки. Маркучът за високо налягане също се монтира много лесно благодарение на системата Quick Connect. Дългият пет метра, много тънък маркуч за високо налягане не се оплита и предлага максимална свобода на използване на машината. Когато приключите с почистването захранващият кабел може да бъде навит около корпуса на уреда и захванат с клипс. Поради малките си размери K Mini може да се съхранява удобно както на закрито, така и на открито.
Характеристики и предимства
Лек и компактенМоже да се съхранява удобно както на закрито, така и на открито. Лесна на пренасяне.
Подвижен държач за аксесоариУдобно спестяващо място прибиране на аксесоари.
Изключително тънък PremiumFlex маркуч за високо наляганеНавийте и развийте маркуча за високо налягане лесно, без да се образуват възли. Максимална гъвкавост при почистване.
Практично навиване на кабела
- Навийте и развийте маркуча за високо налягане бързо и лесно.
- Захранващият кабел може да бъде навит около корпуса на уреда.
Quick Connect връзка
- Маркучът за високо налягане лесно и бързо се включва към машината и пистолета.
Спецификации
Технически данни
|Вид на тока (~/В/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Налягане (бар/МПа)
|20 - макс. 110 / 2 - макс. 11
|Дебит (л/ч)
|макс. 360
|Ефективност за единица площ (м²/ч)
|20
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|макс. 40
|Мощност на свързване (Вт)
|1400
|Захранващ кабел (м)
|5
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|3,93
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|5,836
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|278 x 233 x 296
Обхват на доставката
- Удължител за струйник
- Пистолет за високо налягане: G 110 Q Short
- Vario Power Jet
- Маркуч за високо налягане: 5 м, PremiumFlex
- Адаптер куплунг за градински маркуч A3/4"
Оборудване
- Quick Connect от страната на уреда
- Интегриран воден филтър
- Съхранение на кабела
Видео