Помпи за водоснабдяване на домакинството

За напълно автоматичното снабдяване с рециклирана вода в дома, например пералната машина, казанчето на тоалетната и връзките в дома за напояване на градината. При необходимост от подаване на вода се включват и след това отново автоматично се изключват. Функцията за нулева консумация на електроенергия в режим на готовност за работа на моделите eco!ogic намалява консумацията на електроенергия. Това щади бюджета и околната среда.

Екологично целесъобразно ползване на водата.

Помпите за дома и градината от серията BP Home & Garden на Керхер допринасят решително за щадящото ресурсите използване на водата. Така с помощта на помпите за дома и градината на Керхер рециклираната вода може да се използва удобно, екологично и ефективно за снабдяването на тоалетната, пералната машина и външния кран за вода.