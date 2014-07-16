Подаване на вода за домакинството
Помпи за водоснабдяване на домакинството
За напълно автоматичното снабдяване с рециклирана вода в дома, например пералната машина, казанчето на тоалетната и връзките в дома за напояване на градината. При необходимост от подаване на вода се включват и след това отново автоматично се изключват. Функцията за нулева консумация на електроенергия в режим на готовност за работа на моделите eco!ogic намалява консумацията на електроенергия. Това щади бюджета и околната среда.
Екологично целесъобразно ползване на водата.
Помпите за дома и градината от серията BP Home & Garden на Керхер допринасят решително за щадящото ресурсите използване на водата. Така с помощта на помпите за дома и градината на Керхер рециклираната вода може да се използва удобно, екологично и ефективно за снабдяването на тоалетната, пералната машина и външния кран за вода.
Подходящи уреди и аксесоари
Помпа eco!ogic
Идеална за пестеливото използване на алтернативни водоизточници.
Предфилтър на помпата
За защита на помпите от груби частици замърсявания или пясък
Комплект за изсмукване
Смукателен маркуч със засмукващ филтър и възвратен клапан
Помпа за дома и градината
Идеална за пестеливото използване на алтернативни водоизточници.