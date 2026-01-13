Дали за напояване на градината, за водоснабдяване на пералнята машина или тоалетната: качествената помпа на Керхер BP 3 Home & Garden е идеална за ползване на алтернативни водоизточници за водоснабдяване с техническа вода (например дъждовна вода от цистерни). Благодарение на автоматичната функция старт/стоп помпата се включва автоматично и по-късно се изключва пак сама. С включена възможно най-добрата защита: помпата се изключва автоматично от защита срещу сух ход и светва индикатор за грешка. Помпата не се нуждае от поддръжка и убеждава с постоянното налягане за оптимално напояване на градината. Интегриран крачен превключвател, два изхода за едновременна работа на 2 уреда и потискащите шума гумени крачета са допълнителни показатели за комфорт. Серийно произвежданият предфилтър и интегрираният възвратен клапан гарантират надеждната работа. Висококачествените материали обещават дълъг живот. Керхер предлага възможност за удължаване на гаранцията на 5 години.