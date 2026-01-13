BP 3 Home & Garden
Помпата за дом и градина с дълъг живот и висока мощност BP 3 Home & Garden е идеалното решение за напояване на градината или за водоснабдяване на домакинството, например с дъждовна вода.
Дали за напояване на градината, за водоснабдяване на пералнята машина или тоалетната: качествената помпа на Керхер BP 3 Home & Garden е идеална за ползване на алтернативни водоизточници за водоснабдяване с техническа вода (например дъждовна вода от цистерни). Благодарение на автоматичната функция старт/стоп помпата се включва автоматично и по-късно се изключва пак сама. С включена възможно най-добрата защита: помпата се изключва автоматично от защита срещу сух ход и светва индикатор за грешка. Помпата не се нуждае от поддръжка и убеждава с постоянното налягане за оптимално напояване на градината. Интегриран крачен превключвател, два изхода за едновременна работа на 2 уреда и потискащите шума гумени крачета са допълнителни показатели за комфорт. Серийно произвежданият предфилтър и интегрираният възвратен клапан гарантират надеждната работа. Висококачествените материали обещават дълъг живот. Керхер предлага възможност за удължаване на гаранцията на 5 години.
Характеристики и предимства
Лесна за използване в дома и градинатаНадеждно захранване на къщата, както и напояване на градината с постоянно налягане.
Безопасна и надежднаСерийно оборудвана с предфилтър, обратен клапан и защита срещу сух ход.
Автоматичен старт/стопПомпата се включва и изключва автоматично в зависимост от нуждите.
Оптимално засмукване
- Без проблем помпата засмуква вода от 8 m дълбочина, например от цистерна.
Показател за грешка
- В случай на неизправност се показва съобщение за грешка в засмукването или налягането.
Два изхода за вода
- Многостранно приложение: например за напояване на тревни площи със спринклер и едновременно напояване с градинска пръскачка.
Гъвкави T-съединителни щуцери
- С гъвкав монтаж за оптимална ориентация на включените маркучи.
Удобен крачен прекъсвач
- Удобна система за включване и изключване, която щади гърба.
Ергономична дръжка
- Удобна за работа и транспортиране
Спецификации
Технически данни
|Номинална входна мощност (Вт)
|800
|Максимален дебит (л/ч)
|< 3300
|Височина на дебита (м)
|40
|Налягане (бар)
|макс. 4
|Височина на засмукване (м)
|8
|Температура на работа (°C)
|макс. 35
|Свързваща резба
|G1
|Захранващ кабел (м)
|1,85
|Напрежение (В)
|230 - 240
|Честота (Hz)
|50
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|10,19
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|11,833
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|230 x 540 x 373
Обхват на доставката
- Адаптер за свързване за помпа G1
Оборудване
- Оптимизирани съединителни щуцери
- Удобен крачен прекъсвач
- Функция за автоматичен старт/стоп
- Вкл. предфилтър и възвратен клапан
- Защита срещу сух ход
- Голям накрайник за пълнене
- Ергономична дръжка за носене
- Съхранение на кабела
- Показател за грешка
- Два изхода за вода
- Въртящи се гумирани крачета за редуциране на шума
Видео
Сфера на приложение
- За напояване на градината от варели с дъждовна вода, цистерни или кладенци, например със спринклери.
- За захранване с вода за сервизни нужди на тоалетни и перални.