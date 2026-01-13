BP 3 Home & Garden

Помпата за дом и градина с дълъг живот и висока мощност BP 3 Home & Garden е идеалното решение за напояване на градината или за водоснабдяване на домакинството, например с дъждовна вода.

Дали за напояване на градината, за водоснабдяване на пералнята машина или тоалетната: качествената помпа на Керхер BP 3 Home & Garden е идеална за ползване на алтернативни водоизточници за водоснабдяване с техническа вода (например дъждовна вода от цистерни). Благодарение на автоматичната функция старт/стоп помпата се включва автоматично и по-късно се изключва пак сама. С включена възможно най-добрата защита: помпата се изключва автоматично от защита срещу сух ход и светва индикатор за грешка. Помпата не се нуждае от поддръжка и убеждава с постоянното налягане за оптимално напояване на градината. Интегриран крачен превключвател, два изхода за едновременна работа на 2 уреда и потискащите шума гумени крачета са допълнителни показатели за комфорт. Серийно произвежданият предфилтър и интегрираният възвратен клапан гарантират надеждната работа. Висококачествените материали обещават дълъг живот. Керхер предлага възможност за удължаване на гаранцията на 5 години.

Характеристики и предимства
Помпа Home & Garden BP 3 Home & Garden: Лесна за използване в дома и градината
Лесна за използване в дома и градината
Надеждно захранване на къщата, както и напояване на градината с постоянно налягане.
Помпа Home & Garden BP 3 Home & Garden: Безопасна и надеждна
Безопасна и надеждна
Серийно оборудвана с предфилтър, обратен клапан и защита срещу сух ход.
Помпа Home & Garden BP 3 Home & Garden: Автоматичен старт/стоп
Автоматичен старт/стоп
Помпата се включва и изключва автоматично в зависимост от нуждите.
Оптимално засмукване
  • Без проблем помпата засмуква вода от 8 m дълбочина, например от цистерна.
Показател за грешка
  • В случай на неизправност се показва съобщение за грешка в засмукването или налягането.
Два изхода за вода
  • Многостранно приложение: например за напояване на тревни площи със спринклер и едновременно напояване с градинска пръскачка.
Гъвкави T-съединителни щуцери
  • С гъвкав монтаж за оптимална ориентация на включените маркучи.
Удобен крачен прекъсвач
  • Удобна система за включване и изключване, която щади гърба.
Ергономична дръжка
  • Удобна за работа и транспортиране
Спецификации

Технически данни

Номинална входна мощност (Вт) 800
Максимален дебит (л/ч) < 3300
Височина на дебита (м) 40
Налягане (бар) макс. 4
Височина на засмукване (м) 8
Температура на работа (°C) макс. 35
Свързваща резба G1
Захранващ кабел (м) 1,85
Напрежение (В) 230 - 240
Честота (Hz) 50
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 10,19
Тегло вкл. Опаковка (кг) 11,833
Размери (Д х Ш х В) (мм) 230 x 540 x 373

Обхват на доставката

  • Адаптер за свързване за помпа G1

Оборудване

  • Оптимизирани съединителни щуцери
  • Удобен крачен прекъсвач
  • Функция за автоматичен старт/стоп
  • Вкл. предфилтър и възвратен клапан
  • Защита срещу сух ход
  • Голям накрайник за пълнене
  • Ергономична дръжка за носене
  • Съхранение на кабела
  • Показател за грешка
  • Два изхода за вода
  • Въртящи се гумирани крачета за редуциране на шума
Помпа Home & Garden BP 3 Home & Garden
Помпа Home & Garden BP 3 Home & Garden
Помпа Home & Garden BP 3 Home & Garden
Помпа Home & Garden BP 3 Home & Garden

Видео

Сфера на приложение
  • За напояване на градината от варели с дъждовна вода, цистерни или кладенци, например със спринклери.
  • За захранване с вода за сервизни нужди на тоалетни и перални.
Аксесоари