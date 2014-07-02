Нагнетателни помпи
Градинските помпи Kärcher са идеални за евтино поливане на вашата градина. Вместо да се използва питейна вода, която става все по-скъпа, гамата градински помпа BP Garden позволява да се използва вода от кладенец, сондаж или дъждовна вода. За да осигурите вода във вашия дом, не търсете повече от нашата гама домашни помпаBP Home и нашите домашни и градински помпи, BP Home & Garden. Те могат да използват регенерирана вода за промиване на тоалетната и захранване на пералнята. Нашата варелна помпа BP Barrel, помпата за цистерни BP Cistern и помпата за дълбоки кладенци BP Deep Well са идеални за използване директно във вода.
Типове помпи
Всички наши помпи впечатляват благодарение на мощния си дебит и енергийно ефективно потребление, ефективни предпазни мерки и удобна за потребителя работа. Снабдени с филтри, те са подходящи дори за мръсна вода и имат защита от работа на сухо, пренапрежение и прегряване, в зависимост от приложението. Помпите за дома и градината могат да се включват и изключват с удобен крачен превключвател, докато помпите за цистерни и дълбоки кладенци се включват и изключват лесно от изправено положение.
Помпи Home & Garden
Независимо дали става въпрос за напояване на градината или подаване на вода към пералнята или тоалетната – дълготрайните, безшумни и интелигентни помпи за дома и градината в гамата BP Home & Garden предлагат допълнително удобство, тъй като автоматично се включват и изключват, когато е необходима вода. Те се наричат още електронни бустерни помпи. Многостъпалните помпи предлагат фантастична производителност, ефективност и тиха работа, в зависимост от това какво се изисква. При същия дебит те изискват по-ниска мощност на двигателя от конвенционалните джет помпи – с икономия на енергия от около 30 процента. В допълнение, постоянното работно налягане на помпите осигурява надеждно поливане на градината.
Помпи Garden
Мощните помпи BP Garden на Kärcher са идеални за пренасяне на вода от алтернативни водоизточници като цистерни или резервоари. Практичният крачен превключвател осигурява допълнително удобство. Тези градински помпи се отличават с изключителна мощност, позволяваща свързване например на разпръсквачи в градината.e.
Помпи Home
С доказаното качество на Kärcher, нашите високопроизводителни помпи от серията BP Home пренасят вода напълно автоматично от алтернативни източници като кладенци и цистерни, осигурявайки евтина рециклирана вода за битова употреба в перални машини, за промиване на тоалетни и за други приложения. Това, което е изключително практично, е начинът, по който домашните помпи се включват и изключват автоматично според нуждите и имат вграден резервоар за компенсиране на налягането.
Помпи за варели
Благодарение на помпата BP Barrel с интегриран превключвател за включване/изключване на скобата за монтиране, можете да поливате градината удобно, ефективно и рентабилно с дъждовна вода. Предимствата са ясни: няма повече да вдигате тежки лейки. Край на консумацията на ценна питейна вода. Без ненужно високи сметки за вода. При модела, работещ с батерии, дори не е необходим електрически контакт.
Помпи за цистерни и сондажи
Източниците на вода като цистерни, дълбоки кладенци и резервоари за вода могат да бъдат достъпни благодарение на дълготрайните помпи от неръждаема стомана от серията BP Deep Well. Помпите се монтират директно във водата и са защитени от предфилтър. Компактните им размери и високото работно налягане, постигнато с помощта на многостепенна хидравлика, правят помпите идеалното решение за тесни, дълбоки кладенци. Снабдени с превключвател за налягане, включително защита от свръхток и изключително дълъг захранващ кабел, помпите могат да се използват и за водоснабдяване на домакинствата. Помпата BP Cistern е предназначена за използване в цистерни, варели или широки кладенци в градината. Използва се предимно за поливане на градината.
Акумулаторна варелна помпа
Удобно и екологично поливане: Използвайте събрана дъждовна вода от резервоар за вода, езерце или IBC контейнер с помпата на батерии – без да се нуждаете от воден кран, електрически контакт или лейка.
Помпи за варели
BP 6.000 Garden
Често задавани въпроси за нагнетателните помпи за дома и градината
Нашите нагнетателни помпи имат диапазон на мощност на двигателя между 400 и 1150 W. Но коя градинска помпа да купите? Без значение колко устройства искате да свържете във вашия дом или градина, Kärcher има идеалния модел за всяко изискване. Можете да намерите отговори от експертите на Kärcher тук.
Аксесоари
Без значение дали на смукателната или напорната страна, с правилната комбинация от висококачествени аксесоари от Kärcher, нашите помпи могат да се използват бързо, лесно и безопасно. Принципът на радиалното уплътнение на аксесоарите PerfectConnect осигурява изключително лесно свързване и предлага надеждно уплътнение за осигуряване на безпроблемна работа.
Точно и сигурно
Смукателните маркучи BP могат да транспортират вода отвсякъде - от PE тръби или направо от отворени водоизточници, като например резервоари за вода.
Лесно свързване
С адаптери и връзки от Kärcher маркучите се свързват безпроблемно и сигурно към всички помпи.
Оптимална защита
Филтрите пазят помпите от замърсяване и задръстване и осигуряват неограничена мощност. Kärcher предлага подходящ филтър за всяко приложение.
Перфектно оборудвани
Подходящите принадлежности, от защитата от сух ход до електронния пресостат, осигуряват удобна и сигурна експлоатация.
Изчисляване капацитета на помпата
Как да изберете подходящата помпа:
1. 1. Начертайте функционалната крива, подходяща за използвания маркуч (1/2" или 3/4") в диаграмата с кривите на работата на помпа. Започнете с желаната височина за вашето приложение (в примерната диаграма: 5 m).
2. Определете стойността на консумация за вашето приложение (в нашия пример: 1000 l/h при 2 бара). За да определите работната точка на приложението, първо определете началната точка за стойността на потреблението върху функционалната крива на използвания маркуч (вижте началните точки в примера).
3. Сега преобразувайте работното налягане за вашето приложение във височина на подаване (1 bar = 10 m). Добавете височината на доставка към вашата начална точка и начертайте получената работна точка за вашето приложение.
Кривата на производителността на помпа над работната точка ви показва идеалната помпа за вашето приложение. В нашия пример BP 3 Home & Garden е подходяща при използване на маркуч 3/4" и BP 5 Home & Garden при използване на маркуч 1/2". Винаги избирайте следващата най-голяма помпа за повече резерви на мощност.
Всеки потребител/приложение изисква определена работна точка. Следните примери за ориентация могат да се използват за изчислението (данните варират в зависимост от височината, напречното сечение на тръбопровода/ маркуча):
- Разпръсквач: прибл. 1000 l/h при 2 bar (20 m височина на подаване)
- Дюза: прибл. 750 l/h при 2 бара (20 m височина на подаване)
- Тоалетно казанче: прибл. 400 л/ч при мин. налягане от 0,5 bar (в идеалния случай 1 bar [10 m височина на доставка])
- Пералня: прибл. 800 л/ч при мин. налягане от 0,5 бара (в идеалния случай 1 бар [10 m височина на подаване])
