Нагнетателни помпи

Изчисляване капацитета на помпата

Как да изберете подходящата помпа:

1. 1. Начертайте функционалната крива, подходяща за използвания маркуч (1/2" или 3/4") в диаграмата с кривите на работата на помпа. Започнете с желаната височина за вашето приложение (в примерната диаграма: 5 m).

2. Определете стойността на консумация за вашето приложение (в нашия пример: 1000 l/h при 2 бара). За да определите работната точка на приложението, първо определете началната точка за стойността на потреблението върху функционалната крива на използвания маркуч (вижте началните точки в примера).

3. Сега преобразувайте работното налягане за вашето приложение във височина на подаване (1 bar = 10 m). Добавете височината на доставка към вашата начална точка и начертайте получената работна точка за вашето приложение.

Кривата на производителността на помпа над работната точка ви показва идеалната помпа за вашето приложение. В нашия пример BP 3 Home & Garden е подходяща при използване на маркуч 3/4" и BP 5 Home & Garden при използване на маркуч 1/2". Винаги избирайте следващата най-голяма помпа за повече резерви на мощност.

Всеки потребител/приложение изисква определена работна точка. Следните примери за ориентация могат да се използват за изчислението (данните варират в зависимост от височината, напречното сечение на тръбопровода/ маркуча):