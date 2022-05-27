Акумулаторна помпа

Удобно и екологично поливане: Използвайте събрана дъждовна вода от резервоар за вода, езерце или IBC контейнер с помпата на батерии – без да се нуждаете от воден кран, електрически контакт или лейка.

Ползи

Няма нужда от водна връзка

Акумулаторната варелна помпа е самодостатъчна: Устройството не се нуждае от отделна връзка за вода, а вместо това използва дъждовна вода, събрана във варел или IBC контейнер. Това означава, че можете да поливате вашите цветя и зеленчукови лехи, например, без да се нуждаете от водна връзка.

Акумулаторна помпа Karcher, няма нужда от водна връзка

Няма нужда от захранване

Мощна батерия вместо кабел: Помпата работи с батерии и не се нуждае от захранване. Това дава възможност за много по-голяма гъвкавост: При продукти с кабел зоната на използване е ограничена от дължината на кабела. За разлика от тях, водната помпа позволява безжично поливане дори на места, където няма захранване.

Акумулаторна помпа Karcher, няма нужда от захранване

Удобно

По-ефективна, по-ергономична, по-проста: В сравнение с лейка, помпата за варел предлага значително повече удобство. Превключвателят е на едно ниво с ръба на помпата, така че няма нужда потребителят да се навежда. Носенето на тежки лейки също е нещо от миналото, тъй като водата се взема директно от източника и може да се използва за поливане чрез градинския маркуч и градинските пръскачки.

Поливане с акумулаторна варелна помпа

Ефективност на водата

Помпата за варел също преминава през тесни отвори, като тези на IBC контейнер. Това спестява време и вода, тъй като събраната дъждовна вода може лесно да се използва повторно.

Спестете вода с акумулаторната варелна помпа на Kärcher

Водни източници

Акумулаторните варелни помпи са идеални за ефективно поливане на зеленчукови лехи и цветя с дъждовна вода от варел или IBC контейнер. Възможна употреба:

  • Варел за дъжд
  • Варел за вода
  • IBC контейнер

Типични области на приложение на акумулаторните варелни помпи

Schrebergarten - Fasspumpe

Разпределителна градина

Особено по-старите парцели често нямат електричество. Тези, които трябва да поливат редовно, могат да направят поливането на градината много по-лесно с помпа за дъждовна вода, захранвана от батерии.

Gemüse- und Kräutergarten - Fasspumpe

Градина със зеленчуци и билки

За да се гарантира, че зеленчуковата леха и билковата част до терасата или в градината зад къщата процъфтяват, те могат да се поливат по щадящ растенията начин с дъждовна вода без варовик, като се използва дъждовна помпа.

Напояване на морава - Помпа за варели

Поливане на тревата

Акумулаторната варелна помпа е подходяща и за поливане на по-големи площи като тревни площи. Водата от бурето за дъжд предлага ресурсоспестяваща алтернатива на водата от чешмата.

Акценти

За собствениците на градини, на които им е писнало да носят тежка лейка нагоре надолу в градината, но нямат електрически контакт, акумулаторната помпа BP 2.000-18 е направена за вас. Може да работи с всяка батерия Kärcher 18 V Battery Power, така че можете да използвате алтернативни източници на вода, където пожелаете, дори ако няма налична захранваща връзка в градината. Това не само спестява ценна питейна вода, но и ви предпазва от натоварване на гърба и портфейла – идеално за малки градини, вили, парцели и навсякъде, където има вода и жадни растения, но няма захранване.

Характеристики на акумулаторната варелна помпа

Kärcher: Помпа за варели

Веднага готова за употреба

Акумулаторната варелна помпа е удобната алтернатива на лейката и е готова за използване само с няколко стъпки.

Kärcher: Варелна помпа - Променлива позиция на маркуча

Променлива позиция на маркуча

Системата от маркучи може да бъде прикрепена към водоизточника в три позиции.

Kärcher: Помпа за варели

Безопасност и комфорт

Скобата на акумулаторния модул е ​​поставена в горната част, така че да не може да влезе в контакт с вода. Помпата за варел има гъвкаво закрепване на ръба на съда, за да осигури сигурно задържане.

Kärcher: Варелна помпа - Водач на маркуча

Водач на маркуча

Водачът на маркуча гарантира, че градинският маркуч не е прегънат или повреден.

Kärcher: Варелна помпа - Дисплей на батерията

Практична и енергоспестяваща

Благодарение на вградения превключвател, акумулаторната помпа за варел може да се включва и изключва по всяко време. Това спестява енергия.

Kärcher: Варелна помпа - прозрачен капак

Прозрачността е важна!

Прозрачният капак над дисплея означава, че нивото на батерията може да се отчита по всяко време.

Kärcher: Варелна помпа с ергономична дръжка

Иновативна и удобна

Акумулаторните варелни помпи на Kärcher са оборудвани с маркуч, чиято дължина може да се регулира и предфилтър.

Kärcher: Варелна помпа - Подвижна филтърна система

Подвижна филтърна система

Предфилтърът предотвратява засмукването на частици мръсотия, осигурявайки безпроблемна работа. Ако предварителният филтър се замърси, той може да бъде почистен с няколко прости стъпки.

Често задавани въпроси за помпата на батерии

Височината на дистрибуция е до 20 м.

BP 2000-18 може да изпомпва до 2000 л/ч.

Кабелът от помпата до държача на батерията е проектиран за дълбочина на потапяне до 1,8 m.

Диаметърът на BP 2.000-18 е 100 мм. Това позволява на акумулаторната варелна помпа да се използва там, където има малки отвори, като например с IBC контейнери.

Капацитетът на помпата е 2 бара.

В комплекта на доставка е включен маркуч с дължина 1 м. По желание това може да бъде заменено с по-дълга система от маркучи.

Акумулаторната помпа е съвместима с всички батерии 18 V Kärcher Battery Power и 18 V Kärcher Battery Power Plus.

18 V 2,5 Ah Kärcher Battery Power батерия → макс. 25 мин

18 V 5.0 Ah Kärcher Battery Power батерия → макс. 50 мин

