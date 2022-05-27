Акумулаторна помпа
Удобно и екологично поливане: Използвайте събрана дъждовна вода от резервоар за вода, езерце или IBC контейнер с помпата на батерии – без да се нуждаете от воден кран, електрически контакт или лейка.
Ползи
Няма нужда от водна връзка
Акумулаторната варелна помпа е самодостатъчна: Устройството не се нуждае от отделна връзка за вода, а вместо това използва дъждовна вода, събрана във варел или IBC контейнер. Това означава, че можете да поливате вашите цветя и зеленчукови лехи, например, без да се нуждаете от водна връзка.
Няма нужда от захранване
Мощна батерия вместо кабел: Помпата работи с батерии и не се нуждае от захранване. Това дава възможност за много по-голяма гъвкавост: При продукти с кабел зоната на използване е ограничена от дължината на кабела. За разлика от тях, водната помпа позволява безжично поливане дори на места, където няма захранване.
Удобно
По-ефективна, по-ергономична, по-проста: В сравнение с лейка, помпата за варел предлага значително повече удобство. Превключвателят е на едно ниво с ръба на помпата, така че няма нужда потребителят да се навежда. Носенето на тежки лейки също е нещо от миналото, тъй като водата се взема директно от източника и може да се използва за поливане чрез градинския маркуч и градинските пръскачки.
Ефективност на водата
Помпата за варел също преминава през тесни отвори, като тези на IBC контейнер. Това спестява време и вода, тъй като събраната дъждовна вода може лесно да се използва повторно.
Водни източници
Акумулаторните варелни помпи са идеални за ефективно поливане на зеленчукови лехи и цветя с дъждовна вода от варел или IBC контейнер. Възможна употреба:
- Варел за дъжд
- Варел за вода
- IBC контейнер
Типични области на приложение на акумулаторните варелни помпи
Разпределителна градина
Особено по-старите парцели често нямат електричество. Тези, които трябва да поливат редовно, могат да направят поливането на градината много по-лесно с помпа за дъждовна вода, захранвана от батерии.
Градина със зеленчуци и билки
За да се гарантира, че зеленчуковата леха и билковата част до терасата или в градината зад къщата процъфтяват, те могат да се поливат по щадящ растенията начин с дъждовна вода без варовик, като се използва дъждовна помпа.
Поливане на тревата
Акумулаторната варелна помпа е подходяща и за поливане на по-големи площи като тревни площи. Водата от бурето за дъжд предлага ресурсоспестяваща алтернатива на водата от чешмата.
Акценти
За собствениците на градини, на които им е писнало да носят тежка лейка нагоре надолу в градината, но нямат електрически контакт, акумулаторната помпа BP 2.000-18 е направена за вас. Може да работи с всяка батерия Kärcher 18 V Battery Power, така че можете да използвате алтернативни източници на вода, където пожелаете, дори ако няма налична захранваща връзка в градината. Това не само спестява ценна питейна вода, но и ви предпазва от натоварване на гърба и портфейла – идеално за малки градини, вили, парцели и навсякъде, където има вода и жадни растения, но няма захранване.
Характеристики на акумулаторната варелна помпа
Веднага готова за употреба
Акумулаторната варелна помпа е удобната алтернатива на лейката и е готова за използване само с няколко стъпки.
Променлива позиция на маркуча
Системата от маркучи може да бъде прикрепена към водоизточника в три позиции.
Безопасност и комфорт
Скобата на акумулаторния модул е поставена в горната част, така че да не може да влезе в контакт с вода. Помпата за варел има гъвкаво закрепване на ръба на съда, за да осигури сигурно задържане.
Водач на маркуча
Водачът на маркуча гарантира, че градинският маркуч не е прегънат или повреден.
Практична и енергоспестяваща
Благодарение на вградения превключвател, акумулаторната помпа за варел може да се включва и изключва по всяко време. Това спестява енергия.
Прозрачността е важна!
Прозрачният капак над дисплея означава, че нивото на батерията може да се отчита по всяко време.
Иновативна и удобна
Акумулаторните варелни помпи на Kärcher са оборудвани с маркуч, чиято дължина може да се регулира и предфилтър.
Подвижна филтърна система
Предфилтърът предотвратява засмукването на частици мръсотия, осигурявайки безпроблемна работа. Ако предварителният филтър се замърси, той може да бъде почистен с няколко прости стъпки.
