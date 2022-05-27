Акумулаторна помпа

Акценти

За собствениците на градини, на които им е писнало да носят тежка лейка нагоре надолу в градината, но нямат електрически контакт, акумулаторната помпа BP 2.000-18 е направена за вас. Може да работи с всяка батерия Kärcher 18 V Battery Power, така че можете да използвате алтернативни източници на вода, където пожелаете, дори ако няма налична захранваща връзка в градината. Това не само спестява ценна питейна вода, но и ви предпазва от натоварване на гърба и портфейла – идеално за малки градини, вили, парцели и навсякъде, където има вода и жадни растения, но няма захранване.