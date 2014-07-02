Смукателен маркуч, 7 m

Окомплектован, готов за свързване, устойчив на вакуум спирален маркуч с обратен клапан за градински помпи, хидрофори и сградни водопроводни помпени системи. Идеален като удължение на смукателен маркуч.

Окомплектован, готов за свързване, устойчив на вакуум спирален маркуч с диаметър 1" и дължина 7 m за транспортиране и засмукване на вода. Със смукателен филтър и обратен клапан за свързване към смукателната страна на градински помпи, хидрофори и сградни водопроводни помпени системи към сградното водоснабдяване. Идеален за предотвратяване на обратно връщане на транспортираната вода и за намаляване на времето за повторно засмукване. Използване също и като удължение на смукателния маркуч. За гореспоменатите помпи, които са оборудвани с присъединителна резба G1 (33,3 mm).

Характеристики и предимства
Готов за свързване, спираловиден маркуч с филтър и възвратен клапан
  • Монтиран лесно и удобно към помпата за засмукване на вода
Спецификации

Технически данни

Дължина (м) 7
Диаметър 3/4″
Цвят черен
Тегло (кг) 1,42
Тегло с опаковката (кг) 1,265
Размери (Д × Ш × В) (мм) 500 x 400 x 80
Сфера на приложение
  • Засмукване на водни запаси, напр. от цистерни, бидони за дъждовна вода, извори и др.