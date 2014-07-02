Окомплектован, готов за свързване, устойчив на вакуум спирален маркуч с диаметър 1" и дължина 7 m за транспортиране и засмукване на вода. Със смукателен филтър и обратен клапан за свързване към смукателната страна на градински помпи, хидрофори и сградни водопроводни помпени системи към сградното водоснабдяване. Идеален за предотвратяване на обратно връщане на транспортираната вода и за намаляване на времето за повторно засмукване. Използване също и като удължение на смукателния маркуч. За гореспоменатите помпи, които са оборудвани с присъединителна резба G1 (33,3 mm).