BP 5 Home & Garden
Помпа за дома и градината от премиум клас BP 5 Home & Garden с дълъг живот и ефективна 4-степенна система на работа за напояване на градината и водоснабдяване на домакинството (например с дъждовна вода). Комфортно, силно, сигурно!
Дали за напояване на градината с константно налягане, за водоснабдяване на пералнята машина или тоалетната: качествената помпа BP 5 Home & Garden, която не се нуждае от поддръжка и е с дълга продължителност на живота, е идеална за ползване на алтернативни водоизточници за водоснабдяване с техническа вода. Благодарение на автоматичната функция старт/стоп ВР 5 се включва автоматично и по-късно се изключва пак сама. Защитата срещу сух ход изключва помпата при авария и светва индикатор за грешка. 4-степенната система на работа убеждава с висока мощност, ефективност и безшумна работа. BP 5 Home & Garden се нуждае от по-малко мощност на двигателя за същото количество вода в сравнение с обичайните Jet-помпи – това води до около 30 % по-малко енергия. Към компонентите за комфорт, като интегриран крачен превключвател, двата изхода за едновременна работа на 2 уреда и потискащите шума гумени крачета, спадат и елементите за защита като серийно произвежданият предфилтър и интегрираният възвратен клапан за надеждна работа. Керхер предлага възможност за удължаване на гаранцията на 5 години.
Характеристики и предимства
Лесна за използване в дома и градината
- Надеждно захранване на къщата, както и напояване на градината с постоянно налягане.
Безопасна и надеждна
- Серийно оборудвана с предфилтър, обратен клапан и защита срещу сух ход.
Многостепенна система за задвижване на помпата
- Много енергийно ефективна и осезаемо по-тиха.
Автоматичен старт/стоп
- Помпата се включва и изключва автоматично в зависимост от нуждите.
Оптимално засмукване
- Без проблем помпата засмуква вода от 8 m дълбочина, например от цистерна.
Показател за грешка
- В случай на неизправност се показва съобщение за грешка в засмукването или налягането.
Два изхода за вода
- Многостранно приложение: например за напояване на тревни площи със спринклер и едновременно напояване с градинска пръскачка.
Гъвкави T-съединителни щуцери
- С гъвкав монтаж за оптимално добро разположение на включените маркучи.
Удобен крачен прекъсвач
- Удобна система за включване и изключване, която щади гърба.
Ергономична дръжка
- Удобна за работа и транспортиране
Спецификации
Технически данни
|Номинална входна мощност (Вт)
|1000
|Максимален дебит (л/ч)
|< 6000
|Височина на дебита (м)
|48
|Налягане (бар)
|макс. 4,8
|Височина на засмукване (м)
|8
|Температура на работа (°C)
|макс. 35
|Свързваща резба
|G1
|Захранващ кабел (м)
|1,85
|Напрежение (В)
|230 - 240
|Честота (Hz)
|50
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|12,69
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|15,6
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|230 x 540 x 373
Обхват на доставката
- Адаптер за свързване за помпа G1
Оборудване
- Оптимизирани съединителни щуцери
- Удобен крачен прекъсвач
- Функция за автоматичен старт/стоп
- Вкл. предфилтър и възвратен клапан
- Защита срещу сух ход
- Голям накрайник за пълнене
- Ергономична дръжка за носене
- Съхранение на кабела
- Показател за грешка
- Два изхода за вода
- Въртящи се гумирани крачета за редуциране на шума
Видео
Сфера на приложение
- За напояване на градината от варели с дъждовна вода, цистерни или кладенци, например със спринклери.
- За захранване с вода за сервизни нужди на тоалетни и перални.