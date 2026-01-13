Дали за напояване на градината с константно налягане, за водоснабдяване на пералнята машина или тоалетната: качествената помпа BP 5 Home & Garden, която не се нуждае от поддръжка и е с дълга продължителност на живота, е идеална за ползване на алтернативни водоизточници за водоснабдяване с техническа вода. Благодарение на автоматичната функция старт/стоп ВР 5 се включва автоматично и по-късно се изключва пак сама. Защитата срещу сух ход изключва помпата при авария и светва индикатор за грешка. 4-степенната система на работа убеждава с висока мощност, ефективност и безшумна работа. BP 5 Home & Garden се нуждае от по-малко мощност на двигателя за същото количество вода в сравнение с обичайните Jet-помпи – това води до около 30 % по-малко енергия. Към компонентите за комфорт, като интегриран крачен превключвател, двата изхода за едновременна работа на 2 уреда и потискащите шума гумени крачета, спадат и елементите за защита като серийно произвежданият предфилтър и интегрираният възвратен клапан за надеждна работа. Керхер предлага възможност за удължаване на гаранцията на 5 години.