Помпа за дома и градината от премиум клас BP 5 Home & Garden с дълъг живот и ефективна 4-степенна система на работа за напояване на градината и водоснабдяване на домакинството (например с дъждовна вода). Комфортно, силно, сигурно!

Дали за напояване на градината с константно налягане, за водоснабдяване на пералнята машина или тоалетната: качествената помпа BP 5 Home & Garden, която не се нуждае от поддръжка и е с дълга продължителност на живота, е идеална за ползване на алтернативни водоизточници за водоснабдяване с техническа вода. Благодарение на автоматичната функция старт/стоп ВР 5 се включва автоматично и по-късно се изключва пак сама. Защитата срещу сух ход изключва помпата при авария и светва индикатор за грешка. 4-степенната система на работа убеждава с висока мощност, ефективност и безшумна работа. BP 5 Home & Garden се нуждае от по-малко мощност на двигателя за същото количество вода в сравнение с обичайните Jet-помпи – това води до около 30 % по-малко енергия. Към компонентите за комфорт, като интегриран крачен превключвател, двата изхода за едновременна работа на 2 уреда и потискащите шума гумени крачета, спадат и елементите за защита като серийно произвежданият предфилтър и интегрираният възвратен клапан за надеждна работа. Керхер предлага възможност за удължаване на гаранцията на 5 години.

Характеристики и предимства
Лесна за използване в дома и градината
  • Надеждно захранване на къщата, както и напояване на градината с постоянно налягане.
Безопасна и надеждна
  • Серийно оборудвана с предфилтър, обратен клапан и защита срещу сух ход.
Многостепенна система за задвижване на помпата
  • Много енергийно ефективна и осезаемо по-тиха.
Автоматичен старт/стоп
  • Помпата се включва и изключва автоматично в зависимост от нуждите.
Оптимално засмукване
  • Без проблем помпата засмуква вода от 8 m дълбочина, например от цистерна.
Показател за грешка
  • В случай на неизправност се показва съобщение за грешка в засмукването или налягането.
Два изхода за вода
  • Многостранно приложение: например за напояване на тревни площи със спринклер и едновременно напояване с градинска пръскачка.
Гъвкави T-съединителни щуцери
  • С гъвкав монтаж за оптимално добро разположение на включените маркучи.
Удобен крачен прекъсвач
  • Удобна система за включване и изключване, която щади гърба.
Ергономична дръжка
  • Удобна за работа и транспортиране
Спецификации

Технически данни

Номинална входна мощност (Вт) 1000
Максимален дебит (л/ч) < 6000
Височина на дебита (м) 48
Налягане (бар) макс. 4,8
Височина на засмукване (м) 8
Температура на работа (°C) макс. 35
Свързваща резба G1
Захранващ кабел (м) 1,85
Напрежение (В) 230 - 240
Честота (Hz) 50
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 12,69
Тегло вкл. Опаковка (кг) 15,6
Размери (Д х Ш х В) (мм) 230 x 540 x 373

Обхват на доставката

  • Адаптер за свързване за помпа G1

Оборудване

  • Оптимизирани съединителни щуцери
  • Удобен крачен прекъсвач
  • Функция за автоматичен старт/стоп
  • Вкл. предфилтър и възвратен клапан
  • Защита срещу сух ход
  • Голям накрайник за пълнене
  • Ергономична дръжка за носене
  • Съхранение на кабела
  • Показател за грешка
  • Два изхода за вода
  • Въртящи се гумирани крачета за редуциране на шума
Сфера на приложение
  • За напояване на градината от варели с дъждовна вода, цистерни или кладенци, например със спринклери.
  • За захранване с вода за сервизни нужди на тоалетни и перални.
