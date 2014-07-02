Предфилтър за помпа за всички обичайни градински помпи, хидрофори и сградни водопроводни помпени инсталации – особено за уреди без интегрирани филтри с дебит до 6000 l/h. Предфилтърът защитава помпата от груби замърсяващи частици или пясък и така удължава срока на експлоатация. Филтърният патрон може да се извади за почистване. Големината на отворите на филтъра са 250µm (0,25mm). Помпеният предфилтър е подходящ преди всичко за гореспоменатите помпи с присъединителна резба G1 (33,3 mm).