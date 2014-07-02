Предфилтър за помпа, голям

Предфилтър за помпа за защита на градински помпи, хидрофори и сградни водопроводни помпени инсталации от груби замърсяващи частици или пясък.

Предфилтър за помпа за всички обичайни градински помпи, хидрофори и сградни водопроводни помпени инсталации – особено за уреди без интегрирани филтри с дебит до 6000 l/h. Предфилтърът защитава помпата от груби замърсяващи частици или пясък и така удължава срока на експлоатация. Филтърният патрон може да се извади за почистване. Големината на отворите на филтъра са 250µm (0,25mm). Помпеният предфилтър е подходящ преди всичко за гореспоменатите помпи с присъединителна резба G1 (33,3 mm).

Характеристики и предимства
Подвижен филтър
  • Филтърът може да се почисти под течаща вода и така може да се използва отново.
Предфилтър за помпа, голям
  • За помпи с дебит на вода до 6000 l/h
Предфилтър
  • За допълнителна защита на помпата от груби частици замърсявания и пясък
Спецификации

Технически данни

Размери Размер на блендата до 6000 l/h: 250 μm (0.25 mm)
Отвор на мрежата (мм) 0,25
Цвят черен
Тегло (кг) 1,161
Тегло с опаковката (кг) 1,311
Размери (Д × Ш × В) (мм) 122 x 189 x 314
Сфера на приложение
  • За защита на потопяеми помпи от едри частици